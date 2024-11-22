Фильм рассказывает об одном из гигантов советского автопрома – заводе имени Ленинского комсомола – его истории, знаменитых моделях, о ежегодном Приказе по заводу за номером 1 – приказе о качестве, трудовом почине коллектива “За высокую репутацию родного “Москвича” и бригадах “гарантированного качества”.#ДокументальныйФильмТО Экран, 1986Автор сценария – С.СнегиревРежиссер – Ксения ШерговаОператор – Валерий Меньшов#гостелерадиофонд #СоветскийАвтопром #азлкМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1