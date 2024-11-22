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Вперед, “Москвич”! Фильм рассказывает об автомобильном заводе имени Ленинского комсомола (1986)

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Фильм рассказывает об одном из гигантов советского автопрома – заводе имени Ленинского комсомола – его истории, знаменитых моделях, о ежегодном Приказе по заводу за номером 1 – приказе о качестве, трудовом почине коллектива “За высокую репутацию родного “Москвича” и бригадах “гарантированного качества”.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1986

Автор сценария – С.Снегирев
Режиссер – Ксения Шергова
Оператор – Валерий Меньшов

#гостелерадиофонд #СоветскийАвтопром #азлк

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=egXYKSmVMCk
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