Публикация посвящена Антону Благину, который на сайте ЯП размещал материалы по физике с хорошими иллюстрациями и формулами. Этим он и меня сподвигал на некое соревнование. Хотя до визуализации Антона я не дотягиваю, но за мою команду играет Авак Авакян, и коллективное творчество получается вполне.

Динамическая устойчивость скользящего тела

Устойчивость на линии движения скользящего профиля обусловлена распределением точечной силы по линии движения профиля. Если мы точечной силой попытаемся повернуть профиль с линии скольжения, то наше усилие за время его действия может распределиться по линии движения тела. Таким образом, мы не повернём профиль, а лишь немного сдвинем на линию параллельную первоначальной линии движения.

Инерциальная устойчивость кольца, колеса в плоскости вращения тела.

Инерциальная устойчивость вращающегося колеса обусловлена распределением точечной силы по линии вращения тела. Если вращающееся на гибкой подвеске колесо мы начнём поворачивать в плоскости вращения, то за время действия силы наше усилие может распределиться по ободу вращающегося тела. Таким образом, точечная сила не повернёт колесо, а лишь немного сместит его по оси подвески.

Устойчивость волчка

Волчок и гироскоп несколько разные технические устройства. Гироскоп, несмотря на сложность технических решений физически более понятен. В принципе, это вращающийся диск с системой подвески, которая обеспечивает ему наибольшую свободу в пространстве. Важно, что у гироскопа, в отличии от волчка, две точки опоры. Гироскоп используется для определения изменения курса транспортного средства. При повороте самолёта или корабля, он сохраняет направление оси вращения. Как и обычный вращающийся диск при воздействии на любую точку гироскоп распределяет усилие по всей плоскости, и поэтому трудно отклонить его ось вращения, можно только толкнуть всю плоскость диска. При изменении курса самолёта, несмотря на всю свободу подвеса, гироскоп всё же испытывает усилие на поворот оси вращения, но каждая часть его ротора даёт противодействие, которое передаётся на ось. Гироскоп дополнительно подкручивается внешней силой и не теряет скорость вращения в пути следования. При повороте корабля, самолёта внешнее медленное усилие на ось вращения сравнивается с инерционным усилием диска гироскопа и практически не отклоняет ось.

У волчка только одна точка опоры, и это определяет все цирковые эффекты волчка. Есть волчки, которые способны переворачиваться и вращаться на верхней точке оси. В принципе, это тот же вращающийся диск, но точка приложения всех сил одна, и она находится у опоры вращения юлы. Кроме устойчивости диска волчок обладает устойчивостью треугольника или динамического конуса. Если диск устойчив, то устойчива и вершина конуса. Если диск имеет форму полусферы, то при вращении на зените полусферы он способен перевернуться и вращаться дальше на верхней точке оси. Полусфера теперь будет своим вращением вверху волчка обеспечивать устойчивость новой позиции этой юлы.

Динамическая устойчивость шарика, вращающегося на оси вертикальной консоли

К этому способу движения можно свести множество динамических систем. Если шарик укреплённый на конце спицы неподвижен, то на него в этом месте действует сила тяжести направленная вертикально вниз. Если шарик начнёт вращаться вокруг вертикальной оси, то сила тяжести из точки первоначального положения распределится по всей линии движения шарика. Таким образом, в расчёте действия сил нам будет удобнее не шарик маркировать в каждой точке, а условно принять то, что линия окружности с массой шарика притягивается к земле. Если неподвижный в данной точке шарик отклонить силой тяжести вниз легко, то движущийся мы можем отклонить только по всей линии вращения. Если число оборотов увеличить, то масса шарика распределится по линии движения для силы тяжести ещё сильнее. Для силы инерции масса не изменится, но увеличится скорость, т.е. эта сила и её производные вырастут. Если мы захотим численно рассчитать действие силы тяжести на вращающийся шарик, то в общем случае при достаточной скорости вращения, нам достаточно умножить его массу на ускорение свободного падения. Местом приложения силы тяжести можно считать ось вращения, либо всю линию вращения сразу.

Устойчивость шарика-спутника, скользящего по широтной орбите

(модель идеи Авака Авакяна)

Пусть наш абстрактный шарик-спутник скользит по жёлобу окружности диаметром в километр на поверхности земли с 1 космической скоростью. Действие силы тяжести на этот шарик за один его полный оборот будет меньше аналогичного на экваториальной орбите во столько раз, во сколько разнится время полного оборота в этих двух примерах движения. Действие инерционной силы для такого шарика обусловит две центробежные силы. Одна вокруг оси вращения, и она компенсируется реакцией внешней стенки жёлоба, вторая вокруг центра земли, и она компенсируется силой тяжести. Как действие силы тяжести на шарик за один оборот уменьшается при увеличении числа оборотов, так же уменьшается действие центробежной силы, связанной с ней единым центром. В данном случае это уменьшение происходит во столько раз, во сколько раз разнится длина пути, проходимая шариком вокруг экватора и по новой траектории за один оборот. Важно то, что в течении всего оборота эти две силы компенсируют друг друга, и шарик скользит в невесомости так же, как и спутник на орбите вокруг земли. В чисто физическом плане инерционная сила создаёт усилие на отрыв шарика от центра земли даже при движении на столь малом участке траектории (по отношению к полной экваториальной орбите), а сила тяжести, как и прежде, удерживает его у центра тяжести земли.

Старейший преподаватель физики в Красноярске Владимир Прокопенко в своё время это решение оспорил, но именно тогда я понял, что не обязан любой преподаватель, или учёный концентрироваться на частном примере, который для его оппонента (Авака Авакяна) является принципиальным предметом изучения.

Устойчивость жёсткого кольца вокруг земли

Жёсткое кольцо вокруг земли не упадёт на землю, но будет находиться в неустойчивом равновесии, кольцо может и вращаться, и крутится. Элементы кольца будут испытывать большое усилие на сжатие, т. к. фактически это кольцо бесконечная арка

Устойчивость электрона

Мотыляется электрон возле атомного ядра, не пойми как и всяко разно. На фото-рисунках его траектории изображены в виде конусов. Не важно, что электрон дробное тело или единое, важно то, что он шурует в неком конусе, и возникает вопрос - зачем так жмётся. Наверное, чтоб его братьям близнецам на орбите место осталось. И не валятся ведь братья электроны на положительные протоны, что-то пинает их обратно. На мой взгляд, тут так же, как в примере широтного шарика-спутника играет роль центробежное ускорение. Хотя элекрооблако вращается не вокруг ядра, а рядом, оно всё же крутится вокруг ядра по усечённой орбите. Быстро крутится, и этого достаточно, чтоб не завалиться на ядро.

Толкнуть валюту

Устойчивость вращающегося шара ни у кого удивления не вызывает. Шар не падает и сам по себе, без вращения. Но, мало устойчив неподвижный шар, он покатиться может в любую сторону, куда будет малейший наклон. Другое дело шар крутящийся, пока шар быстро вращается, то он очень устойчив. Этим свойством вращающегося круглого тела пользуются, например, баллистики, подкручивая в стволах снаряды и пули. И не только они. Устойчива, вращающаяся на гладкой поверхности, монета, продаётся даже специальный набор: монета и подставка из керамики. Монета вращается пять минут без подкрутки и не рухнет. Как уже было мною показано на гироскопах и дисках, - отклонить ось вращения диска или цилиндра трудно, при этом внешнее усилие трансформируется и толкает плоскость вращения. Монета может упасть при отклонении оси вращения от вертикали, но пока валюта вращается отклонить её трудно. Монета по результатам одного оборота, это масса, распределённая в пространстве в виде шара. Для того чтобы шар катился в любую сторону, нужно отклонение его оси вращения в вертикальной плоскости. Если такого отклонения нет, мы шар или валюту можем толкать, но не можем катить.

Подборка сделана в 2016 году

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Динамическая устойчивость скользящего тела:

- Точечная сила, пытающаяся повернуть профиль, распределяется по линии движения

- Это приводит к параллельному смещению, а не к повороту

2. Инерциальная устойчивость вращающегося колеса:

- Внешняя сила распределяется по ободу вращающегося тела

- Приводит к смещению, а не к повороту колеса

3. Устойчивость гироскопа и волчка:

- Гироскоп имеет две точки опоры и сохраняет направление оси вращения

- Волчок имеет одну точку опоры и может демонстрировать более сложное поведение

- Устойчивость обеспечивается вращением диска

4. Устойчивость вращающегося шарика на консоли:

- При вращении сила тяжести распределяется по линии движения

- С увеличением скорости вращения растет инерционная составляющая

5. Устойчивость широтной орбиты (модель Авака Авакяна):

- Центробежная сила и сила тяжести компенсируют друг друга

- Создаются условия невесомости, аналогичные орбитальному движению

6. Устойчивость жёсткого кольца вокруг земли:

- Находится в неустойчивом равновесии

- Испытывает большое усилие на сжатие

7. Устойчивость вращающихся тел (монета, шар):

- Вращение обеспечивает дополнительную устойчивость

- Внешнее усилие трансформируется в движение всей плоскости вращения

Вывод:

Статья демонстрирует единый принцип динамической устойчивости в различных физических системах: при вращении или движении тела точечные силы распределяются по траектории движения, что создает дополнительную устойчивость системы. Этот принцип проявляется как в простых механических системах (вращающаяся монета), так и в сложных (орбитальное движение, электронные орбиты). Понимание этого принципа важно для объяснения широкого спектра физических явлений - от поведения детских игрушек до движения космических тел и элементарных частиц.