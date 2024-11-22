С 16 по 22 ноября Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

▫️ В результате поражены важные объекты военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, использовавшиеся для обеспечения ВСУ, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналы, склады боеприпасов и горючего.

▫️ 21 ноября 2024 г. в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в г. Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения.

Кроме того, нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных сил, националистических формирований и иностранных наемников.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, четырех бригад теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 2620 военнослужащих, семь танков, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, 73 боевые машины пехоты, из них две «Bradley» производства США и три немецкие бронемашины «Marder», американский бронетранспортер М113, 47 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены 27 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3210 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 36 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, из них десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 17 полевых складов с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных, десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отразили 13 контратак подразделений ВСУ.

Потери противника составили свыше 3845 военнослужащих, четыре танка, десять боевых бронированных машин, из них пять бронетранспортеров М113 производства США, 51 автомобиль, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 западного производства. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Ленинское, Новоалексеевка, Новоселидовка, Ильинка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, пехотной, трех егерских бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 68 контратак противника.

За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2680-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 17 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, шесть бронемашин «Казак», «MaxxPro» производства США и «Kirpi» турецкого производства, 19 автомобилей и 36 орудий полевой артиллерии.



▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Макаровка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 975 военнослужащих, семь танков, в том числе «Leopard» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, бронемашина HMMWV и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 530 военнослужащих, 37 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них 52 сдались на Курском направлении.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36500 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19481 танк и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18388 орудий полевой артиллерии и минометов, 28637 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России