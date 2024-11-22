Сословия Грозной эпохи. Е.Ю.Спицын на канале Лекторий Dостоевский Лекция
Эфир на канале Лекторий Dостоевский 20 ноября 2024 г.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Политическая борьба после смерти Василия III:
– Началась борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Глинских и Бельских.
– Регентство матери Ивана IV Елены Глинской, которое сопровождалось реформами, завершилось ее загадочной смертью, предположительно отравлением.
2. Восхождение Ивана Грозного на престол:
– В 1547 году Иван Грозный был венчан на царство.
– Создание нового правительства — Избранной рады, проводившей масштабные реформы.
3. Основные реформы Избранной рады:
– Церковная реформа: ограничение церковного землевладения и налоговых привилегий.
– Создание приказной системы: централизация управления с разделением ведомств.
– Военная реформа: отмена местничества в армии, введение «уложения о службе» с обязательной военной службой помещиков.
– Налоговая реформа: введение «сохи» как единицы налогообложения, что обеспечило долгосрочную налоговую базу.
4. Социальная структура эпохи:
– Формирование сословий: боярская аристократия, служилое дворянство, духовенство, купечество, ремесленники и крестьянство.
– Крестьяне постепенно лишались свободы, что стало основой для процесса закрепощения.
5. Закрепощение крестьян:
– Дискуссия историков: закрепощение как результат государственных указов или естественного процесса.
– Рост зависимости крестьян от помещиков из-за увеличения нужд государства и армии.
6. Конец Избранной рады:
– Раскол между царем и его окружением из-за разногласий по темпам реформ и внешней политике.
– Переход к опричнине как новому этапу правления Ивана IV.
Вывод:
Эпоха Ивана Грозного характеризуется борьбой за централизацию власти, масштабными реформами в управлении и армии, а также процессом закрепощения крестьян. Эти изменения заложили основу для дальнейшего формирования сословного общества и централизованного государства, несмотря на сложные и зачастую противоречивые методы правления.