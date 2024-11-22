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Сословия Грозной эпохи. Е.Ю.Спицын на канале Лекторий Dостоевский Лекция

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Эфир на канале Лекторий Dостоевский 20 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Политическая борьба после смерти Василия III:
   – Началась борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Глинских и Бельских.
   – Регентство матери Ивана IV Елены Глинской, которое сопровождалось реформами, завершилось ее загадочной смертью, предположительно отравлением.

2. Восхождение Ивана Грозного на престол:
   – В 1547 году Иван Грозный был венчан на царство.
   – Создание нового правительства — Избранной рады, проводившей масштабные реформы.

3. Основные реформы Избранной рады:
   – Церковная реформа: ограничение церковного землевладения и налоговых привилегий.
   – Создание приказной системы: централизация управления с разделением ведомств.
   – Военная реформа: отмена местничества в армии, введение «уложения о службе» с обязательной военной службой помещиков.
   – Налоговая реформа: введение «сохи» как единицы налогообложения, что обеспечило долгосрочную налоговую базу.

4. Социальная структура эпохи:
   – Формирование сословий: боярская аристократия, служилое дворянство, духовенство, купечество, ремесленники и крестьянство.
   – Крестьяне постепенно лишались свободы, что стало основой для процесса закрепощения.

5. Закрепощение крестьян:
   – Дискуссия историков: закрепощение как результат государственных указов или естественного процесса.
   – Рост зависимости крестьян от помещиков из-за увеличения нужд государства и армии.

6. Конец Избранной рады:
   – Раскол между царем и его окружением из-за разногласий по темпам реформ и внешней политике.
   – Переход к опричнине как новому этапу правления Ивана IV.

Вывод:
Эпоха Ивана Грозного характеризуется борьбой за централизацию власти, масштабными реформами в управлении и армии, а также процессом закрепощения крестьян. Эти изменения заложили основу для дальнейшего формирования сословного общества и централизованного государства, несмотря на сложные и зачастую противоречивые методы правления.

Источник: https://rutube.ru/video/60896ece86b4efded8e950aea90c0b0a/
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