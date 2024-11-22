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Самая правдивая история Монгалов и Тартар!

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 Друзья, я хотел разобрать в этом видео все при все документальные источники о Монголо татарах, но понял что физически это не возможно сделать в одном видео, так как растянется оно на много часов. По этому решил по каждому документальному источнику делать отдельное видео. Поверьте это очень увлекательное будет видео и главное познавательное, и уже первый документальный источник ответит нам на многие вопросы. На очень важные вопросы, что жрали Монголо Татары в походе на Русь и главное что жрали их кони зимой. Где все монголы убитые были захоронены, указаны прям места кладбищ. Как они брали города так легко, у них были секретики =)) И каким богам молились =))

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Критика исторических источников:
   - Официальная история монголо-татарского нашествия опирается на письменные источники, которые подвергаются сомнению.
   - Отсутствие археологических доказательств (захоронений, руин столиц, предметов материальной культуры).

2. Исследование труда Иоанна де Плано Карпини:
   - Автор рассказывает о миссии Плано Карпини к монголам в XIII веке.
   - Описания путешествия, культурных обычаев, военных кампаний и других деталей часто фантастичны и вызывают недоверие.

3. Фантастические элементы:
   - Упоминаются чудовища, необычные обычаи, и магические события, что подрывает доверие к документу.
   - Противоречия в маршрутах, численности войск, описаниях городов.

4. Религиозный контекст:
   - Попытки христианизации монголов через миссионеров.
   - Религиозные обряды монголов описаны как смесь языческих и иудейских традиций.

5. Культурные особенности монголов:
   - Описание бытовых привычек, питания (включая людоедство и поедание животных), погребальных обычаев.
   - Моральное поведение монголов представлено негативно: агрессия, пьянство, алчность.

6. Сомнения в достоверности:
   - Автор лекции утверждает, что многие описания и даты могли быть добавлены позже.
   - История монгольской империи якобы создана на "пустом месте" с целью манипуляции.

7. Критика исторической науки:
   - Призывается к пересмотру основополагающих данных.
   - Историки якобы упорно защищают устаревшие теории, чтобы сохранить научные работы и диссертации.

Вывод:

- Лекция посвящена критическому анализу исторических источников о монголо-татарском нашествии. Автор утверждает, что официальная история основывается на сомнительных данных и нуждается в переосмыслении. История монголов представлена как смесь фантазии и манипуляции, а важные вопросы, такие как отсутствие археологических доказательств, остаются без ответа.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aYvseB9bYRI
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