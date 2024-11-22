Самая правдивая история Монгалов и Тартар!
Друзья, я хотел разобрать в этом видео все при все документальные источники о Монголо татарах, но понял что физически это не возможно сделать в одном видео, так как растянется оно на много часов. По этому решил по каждому документальному источнику делать отдельное видео. Поверьте это очень увлекательное будет видео и главное познавательное, и уже первый документальный источник ответит нам на многие вопросы. На очень важные вопросы, что жрали Монголо Татары в походе на Русь и главное что жрали их кони зимой. Где все монголы убитые были захоронены, указаны прям места кладбищ. Как они брали города так легко, у них были секретики =)) И каким богам молились =))
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Критика исторических источников:
- Официальная история монголо-татарского нашествия опирается на письменные источники, которые подвергаются сомнению.
- Отсутствие археологических доказательств (захоронений, руин столиц, предметов материальной культуры).
2. Исследование труда Иоанна де Плано Карпини:
- Автор рассказывает о миссии Плано Карпини к монголам в XIII веке.
- Описания путешествия, культурных обычаев, военных кампаний и других деталей часто фантастичны и вызывают недоверие.
3. Фантастические элементы:
- Упоминаются чудовища, необычные обычаи, и магические события, что подрывает доверие к документу.
- Противоречия в маршрутах, численности войск, описаниях городов.
4. Религиозный контекст:
- Попытки христианизации монголов через миссионеров.
- Религиозные обряды монголов описаны как смесь языческих и иудейских традиций.
5. Культурные особенности монголов:
- Описание бытовых привычек, питания (включая людоедство и поедание животных), погребальных обычаев.
- Моральное поведение монголов представлено негативно: агрессия, пьянство, алчность.
6. Сомнения в достоверности:
- Автор лекции утверждает, что многие описания и даты могли быть добавлены позже.
- История монгольской империи якобы создана на "пустом месте" с целью манипуляции.
7. Критика исторической науки:
- Призывается к пересмотру основополагающих данных.
- Историки якобы упорно защищают устаревшие теории, чтобы сохранить научные работы и диссертации.
Вывод:
- Лекция посвящена критическому анализу исторических источников о монголо-татарском нашествии. Автор утверждает, что официальная история основывается на сомнительных данных и нуждается в переосмыслении. История монголов представлена как смесь фантазии и манипуляции, а важные вопросы, такие как отсутствие археологических доказательств, остаются без ответа.