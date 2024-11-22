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Россия штурмует 5 ключевых городов противника. Николай Сорокин

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обновление ядерной доктрины России:
   – Порог применения ядерного оружия снижен.
   – Ядерный ответ возможен даже при нападении с использованием обычного оружия или массовых атак дронов.

2. Первое применение межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж":
   – Применена безъядерная боеголовка.
   – Удар по объекту в Днепропетровске с демонстративной целью.

3. Прогноз по Украине до 2045 года:
   – Сообщается о плане раздела Украины на три зоны: российскую, пророссийскую и спорную территорию.
   – Разделение территории опровергнуто официально, однако обсуждается возможность такого сценария.

4. Заявления Зеленского:
   – Противоречивые высказывания о планах по возвращению Крыма.
   – Звучит подготовка общественного мнения к территориальным потерям.

5. Угрозы для Белоруссии:
   – Лукашенко заявил о планах вторжения со стороны Польши, Литвы и Украины.
   – Западные силы якобы хотят нейтрализовать участие Белоруссии в конфликте.

6. Атаки с использованием западного вооружения:
   – Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским территориям, большинство из них успешно отражены.
   – Заявления западных экспертов подтверждают участие США в наведении ракет.

7. Продвижение российских войск:
   – Ведутся активные штурмы пяти ключевых городов: Купянск, Часов Яр, Курахово, Дзержинск и Великая Новоселка.
   – Прогресс в захвате стратегических позиций.

8. Политические мотивы Запада:
   – Использование Украины для ослабления России.
   – Борьба глобалистских и антиглобалистских сил в США, в том числе вокруг администрации Байдена и команды Трампа.

Вывод:
Россия активно адаптирует свои военные и политические стратегии в ответ на внешние угрозы и провокации, демонстрируя готовность использовать ядерное оружие в расширенных сценариях. При этом внутренняя ситуация на Украине указывает на подготовку к территориальным уступкам, в то время как Запад продолжает использовать конфликт для достижения собственных политических целей. Активные действия российских войск на земле показывают намерение закрепить стратегическое преимущество.

Источник: https://rutube.ru/video/14f830536798ebdc6f69a5ba60fd1900/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 32764 27894
    марина два часа назад

      Вот вам и Орешник..”Обращение к нации состоялось разу после “ответного удара” по хохлам РСД “Орешник” с гиперзвуковыми ББ.предварительно оповестив США (автоматическое предупреждение )
      Результат : завод “Южмаш” в Днепропетровске прекратил существование.

      Если что, удар “Орешника” – фееричное зрелище, если нам придётся поучаствовать в ядерной войне, то примерно такую картину мы увидим перед частичным концом света.
      Что интересно, про ракету средней дальности (РСД) с гиперзвуковыми ББ “Орешник” никто ранее не слышал, получился офигенный сюрпрайз – примерно как после первого применения “Калибров” по басмачам в Сирии.”
      п.с. и все равно осадок не радостный у меня в отличии от прессы..я вижу игру..но если это остановит хохлов -пусть играют
      “На фоне неоднозначных отношений между Москвой и Астаной, Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы. Перечень вероятных тем для обсуждения привёл эксперт Светов: там всё – от БРИКС до русофобии.”
      п.с. у дядюшки СИ пропадает аппетит ,далее визит в Индию -давно там не был ..И это в период, как вроде ,нарастающей эскалации СВО..

      • 13148 10256
        chuмарина час назад

          Совместный удар по Белоруссии вот это будет серьезная проверка на вшивость. У дар будет наноситься вначале изнутри. Здесь пройдут проверку даже предприятия Белоруссии. Здесь никакой “орешник” не поможет.
          Все “поглаживания” великого княжества тогда, будут иметь последствия сейчас.

      • 19150 17568
        Руса два часа назад

          Белоусов заявил, чтоВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали
          кампанию Киева на 2025 год: https://yandex.ru/turbo/rg.ru/s/2024/11/22/belousov-vs-rf-peremololi-luchshie-chasti-vsu-plany-kieva-na-2025-god-sorvany.html

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