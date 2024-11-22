Россия штурмует 5 ключевых городов противника. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обновление ядерной доктрины России:
– Порог применения ядерного оружия снижен.
– Ядерный ответ возможен даже при нападении с использованием обычного оружия или массовых атак дронов.
2. Первое применение межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж":
– Применена безъядерная боеголовка.
– Удар по объекту в Днепропетровске с демонстративной целью.
3. Прогноз по Украине до 2045 года:
– Сообщается о плане раздела Украины на три зоны: российскую, пророссийскую и спорную территорию.
– Разделение территории опровергнуто официально, однако обсуждается возможность такого сценария.
4. Заявления Зеленского:
– Противоречивые высказывания о планах по возвращению Крыма.
– Звучит подготовка общественного мнения к территориальным потерям.
5. Угрозы для Белоруссии:
– Лукашенко заявил о планах вторжения со стороны Польши, Литвы и Украины.
– Западные силы якобы хотят нейтрализовать участие Белоруссии в конфликте.
6. Атаки с использованием западного вооружения:
– Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским территориям, большинство из них успешно отражены.
– Заявления западных экспертов подтверждают участие США в наведении ракет.
7. Продвижение российских войск:
– Ведутся активные штурмы пяти ключевых городов: Купянск, Часов Яр, Курахово, Дзержинск и Великая Новоселка.
– Прогресс в захвате стратегических позиций.
8. Политические мотивы Запада:
– Использование Украины для ослабления России.
– Борьба глобалистских и антиглобалистских сил в США, в том числе вокруг администрации Байдена и команды Трампа.
Вывод:
Россия активно адаптирует свои военные и политические стратегии в ответ на внешние угрозы и провокации, демонстрируя готовность использовать ядерное оружие в расширенных сценариях. При этом внутренняя ситуация на Украине указывает на подготовку к территориальным уступкам, в то время как Запад продолжает использовать конфликт для достижения собственных политических целей. Активные действия российских войск на земле показывают намерение закрепить стратегическое преимущество.
Вот вам и Орешник..”Обращение к нации состоялось разу после “ответного удара” по хохлам РСД “Орешник” с гиперзвуковыми ББ.предварительно оповестив США (автоматическое предупреждение )
Результат : завод “Южмаш” в Днепропетровске прекратил существование.
Если что, удар “Орешника” – фееричное зрелище, если нам придётся поучаствовать в ядерной войне, то примерно такую картину мы увидим перед частичным концом света.
Что интересно, про ракету средней дальности (РСД) с гиперзвуковыми ББ “Орешник” никто ранее не слышал, получился офигенный сюрпрайз – примерно как после первого применения “Калибров” по басмачам в Сирии.”
п.с. и все равно осадок не радостный у меня в отличии от прессы..я вижу игру..но если это остановит хохлов -пусть играют
“На фоне неоднозначных отношений между Москвой и Астаной, Путин вместе с госдесантом едет в Казахстан решать проблемы. Перечень вероятных тем для обсуждения привёл эксперт Светов: там всё – от БРИКС до русофобии.”
п.с. у дядюшки СИ пропадает аппетит ,далее визит в Индию -давно там не был ..И это в период, как вроде ,нарастающей эскалации СВО..
Совместный удар по Белоруссии вот это будет серьезная проверка на вшивость. У дар будет наноситься вначале изнутри. Здесь пройдут проверку даже предприятия Белоруссии. Здесь никакой “орешник” не поможет.
Все “поглаживания” великого княжества тогда, будут иметь последствия сейчас.
Белоусов заявил, чтоВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали
кампанию Киева на 2025 год: https://yandex.ru/turbo/rg.ru/s/2024/11/22/belousov-vs-rf-peremololi-luchshie-chasti-vsu-plany-kieva-na-2025-god-sorvany.html