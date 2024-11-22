В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обновление ядерной доктрины России:

– Порог применения ядерного оружия снижен.

– Ядерный ответ возможен даже при нападении с использованием обычного оружия или массовых атак дронов.

2. Первое применение межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж":

– Применена безъядерная боеголовка.

– Удар по объекту в Днепропетровске с демонстративной целью.

3. Прогноз по Украине до 2045 года:

– Сообщается о плане раздела Украины на три зоны: российскую, пророссийскую и спорную территорию.

– Разделение территории опровергнуто официально, однако обсуждается возможность такого сценария.

4. Заявления Зеленского:

– Противоречивые высказывания о планах по возвращению Крыма.

– Звучит подготовка общественного мнения к территориальным потерям.

5. Угрозы для Белоруссии:

– Лукашенко заявил о планах вторжения со стороны Польши, Литвы и Украины.

– Западные силы якобы хотят нейтрализовать участие Белоруссии в конфликте.

6. Атаки с использованием западного вооружения:

– Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по российским территориям, большинство из них успешно отражены.

– Заявления западных экспертов подтверждают участие США в наведении ракет.

7. Продвижение российских войск:

– Ведутся активные штурмы пяти ключевых городов: Купянск, Часов Яр, Курахово, Дзержинск и Великая Новоселка.

– Прогресс в захвате стратегических позиций.

8. Политические мотивы Запада:

– Использование Украины для ослабления России.

– Борьба глобалистских и антиглобалистских сил в США, в том числе вокруг администрации Байдена и команды Трампа.

Вывод:

Россия активно адаптирует свои военные и политические стратегии в ответ на внешние угрозы и провокации, демонстрируя готовность использовать ядерное оружие в расширенных сценариях. При этом внутренняя ситуация на Украине указывает на подготовку к территориальным уступкам, в то время как Запад продолжает использовать конфликт для достижения собственных политических целей. Активные действия российских войск на земле показывают намерение закрепить стратегическое преимущество.