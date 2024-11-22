Планета Земля – одна из матерей человека. Не случайно, славяне ласково называли её «матушка Земелюшка, кормилица ты наша!». Но как варварски и неблагодарно мы сегодня относимся к нашей Земле-матушке! В этом видео вы узнаете о том, что происходит с землёй, которую человек отравляет пестицидами и химическими удобрениями и что нужно нам сделать, чтобы изменить ситуацию к лучшему.Интервью с председателем Правления Союза органического земледелия Сергеем Александровичем Коршуновым.12+Благодарим Александра Силичева за монтаж видео.Содержание:0:03 – 0:33 – Планету Земля превращают в пустыню.3:47 – 4:18 – Статистика деградации российских земель.5:38 – 9:30 – Чернозём – это живой организм по сути своей.9:47 – Химия в почвах ведёт к заболеванию почв.10:33 – 11:40 Здоровье человека зависит от здорового состояния почв.13:29 – Химия убивает жизнь в почве, и разрушает здоровье людей.14: 04 – "Скрытый голод": причина большинства современных смертей и болезней связанные с недостатком питательных веществ в продуктах питания.15:19 – Министерство сельского хозяйства должно быть под контролем Минздрава.16: 05 – Борьба за органику в России.17:43 – Диабет, ожирение, онкология и т.д. – последствия истощения почв.18:21 – Органическое земледелие – это духовная практика.19:54 – Самая главная проблема – коррупция, которая продвигает химию на поля.22:49 – Отношение к сбережению почв в разных странах.25: 48 – Пример Шугурова в Пензенской области.29.43 – 31.00 Вернадский считал планету Земля живым организмом.30:24 – Предупреждение Земли россиянам весной 2024 г.33:39 – Предложение органических фермеров: «Всё лучшее – детям!»

Сергей Александрович Коршунов:

Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н.,

Член комиссии РСПП по потребительскому рынку,

Член общественного совет при Роспотребнадзоре г.Москвы,

Участник межведомственной рабочей группы по органическому сельскому хозяйству Правительства России,

Участник рабочей группы по органическому сельскому хозяйству Совета Федерации ФС РФ,

Участник рабочей группы по органическому сельскому хозяйству Евразийской Экономической Комиссии,

Участник рабочей группы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии по разработке стандартов на экологически чистую продукцию,

Участник технического комитета 040 «Продукция органического производства»,

Участник технического комитета ПТК 708 «Экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие».

Ментор Фонда Сколково,

Отмечен благодарностями от Мэра и Правительства г.Москвы, от губернаторов Московской и Калужской областей.

Сайт организации:

https://soz.bio/

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

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#органическоеземледелие #здоровье #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Проблема деградации почв:

– За 150 лет утрачено более половины плодородных земель.

– Если тенденция сохранится, через 60 лет Земля может превратиться в пустыню.

– Основные причины: механические повреждения почвы, чрезмерное использование химических удобрений и средств защиты растений.

2. Органическое земледелие как решение:

– Возвращает жизнь в почву, восстанавливая её биоту.

– Здоровье почв связано со здоровьем человека — качественные продукты питания напрямую влияют на здоровье населения.

– Это не только способ производства, но и духовная практика, требующая терпения и веры.

3. Недостатки и проблемы органического подхода:

– Высокие затраты и убытки на начальных этапах (5-7 лет).

– Коррупция и лоббирование химической индустрии затрудняют развитие органики.

– Недостаточная поддержка со стороны государства, слабая популяризация в России (менее 2% аграриев используют органические методы).

4. Примеры успешной практики:

– Фермы, работающие без химии, показывают стабильные урожаи даже в неблагоприятных условиях.

– Органическая продукция востребована за границей (например, в Саудовской Аравии).

5. Предложения и перспективы:

– Внедрение органических продуктов в питание школ и социальных учреждений.

– Строгая сертификация органической продукции в России для борьбы с фальсификацией.

– Активная работа Союза органического земледелия для популяризации органики и улучшения законодательства.

Вывод:

Органическое земледелие — ключ к восстановлению плодородия почв и улучшению здоровья общества. Оно требует значительных усилий и государственной поддержки, но предлагает устойчивое решение глобальных экологических и продовольственных проблем.