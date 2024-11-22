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“Орешник” принят на вооружение

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Путин на совещании в Кремле сообщил, у России имеется запас ракет для системы "Орешник". Испытания данной системы будут продолжаться, в том числе и в боевых условиях. Всех создателей системы Путин поблагодарил за скорость и эффективность разработки.
Прозрачный намек на то, что испытания "Орешника" в Днепропетровске не последние.


1. Вопросы импортозамещения при производстве решены.
2. Ракета будет принята на вооружение РВСН.
3. Принято решение о начале серийного производства.
4. Сама ракета новая, а не доработка старых систем.
5. В разработке есть еще ряд систем средней и малой дальности.
6. "Орешник" это подвижный грунтовый комплекс средней дальности.
7. Причастные к созданию "Орешника" получат гос.награды.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9511697.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, Путин, ракеты, РВСН, технологии, ядерное оружие
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