Крепкий орешник. Владимир Путин вчера как герой Брюс Уиллиса – дал на орехи плохим парням на Южмаше. Выбор цели для ударов новейшей гиперзвуковой ракетой «Орешник» неслучаен – на Южмаше не только производили ракеты, реактивные снаряды и беспилотники, но и по некоторым данным в подземных цехах предприятия под чутким руководством НАТОвских инструкторов возобновили украинскую программу по производству стратегического оружия, способного нести ядерные боеголовки – прежде всего «Циклон-4» на базе ракеты 8К69 и БЖРК, оснащенных ракетами «Ермак». И вот в эти бункеры НАТО мы немножечко так постучались, причем весьма деликатно как вежливые люди – у нас ведь есть вещи посерьёзнее «Орешника», которые разнесли бы в щепки Южмаш, но эти премьеры мы приберегли на будущее.



Американцы сейчас неудачно пытаются делать покер-фейс, мол, всё знали, и всех предупредили, но это не так. После автоматического сообщения России в Вашингтон по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, как полагается, за 30 минут до пуска – «звёздные» инструкторы НАТО буквально бежали в ужасе с предприятия, наложив в себе в памперсы. В западных СМИ же начали сразу тиражировать версию про удар другой ракетой «Рубеж». «Сюрпрайз-сюрпрайз», как говорится.



Их военная разведка провалилась, и это очень хороший знак – спецоперация России с испытанием новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности прошла успешно. Говорят, что американцам «скормили» дезу – они ждали удар совсем в другом месте и другим оружием. В Киеве были закрыты все западные посольства, а сам Зеленский впервые за долгое время переместился в свой подземный бункер, залегающий на 93 метра в глубину.



Но главное беспокойство Запада даже не от урона Южмашу, а от серьезности сигнала – Россия продемонстрировала оружие, которое на гиперзвуке в 10 махов способно нести ядерный боезаряд, за считанные минуты достигать всех европейских столиц и быть неуязвимой для любых видов ПРО. А главное – показала, что готова применять и другие современные гиперзвуковые комплексы, и что не будет комплексовать по этому поводу. Подлетное время Орешника до Лондона – 19 минут, а вот Сармат, например, достигнет до столицы Британии уже за 202 секунды. Так что Россия весьма наглядно показала, что у неё есть ещё много ступеней вверх по этой длинной лесенке эскалации, по которой предложили прогуляться наши западные партнеры с их приставной табуреткой. Господа англосаксы, будем и дальше меряться, чья лесенка длиннее, или сигнал усвоен?

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Россия нанесла удар по предприятию "Южмаш" новой гиперзвуковой ракетой "Орешник"

2. На "Южмаше" предположительно велись работы по производству стратегического оружия под руководством НАТО

3. За 30 минут до удара было направлено уведомление через Российский национальный центр по уменьшению ядерной опасности

4. Западные военные специалисты покинули предприятие после получения предупреждения

5. Ракета "Орешник" обладает характеристиками:

– Скорость около 10 махов

– Способность нести ядерный боезаряд

– Время подлёта до Лондона – 19 минут

– Неуязвимость для систем ПРО

6. В статье упоминается возможность применения и других типов вооружений (например, "Сармат")

Вывод:

Статья представляет событие как демонстрацию военно-технических возможностей России и готовности их применять. Акцент делается на том, что это было предупреждением западным странам о наличии серьёзного военного потенциала и готовности к эскалации конфликта в случае необходимости.