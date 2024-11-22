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Как производят системы МС-21, беспилотники и другую технику России. Взгляд изнутри

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А вы заметили, какой технологический скачок произошёл в России за последние три года? Никогда не думали о том, кто стоит за появлением у нас массового выпуска беспилотников, ракет, сельхозтехники и как именно разработки внедряются в производство? В этом выпуске немного приоткроем внутреннюю жизнь инжиниринговых компаний, дадим слово самим инженерам и расскажем про производство БПЛА, комплектующих МС-21, микроэлектроники и не только. Добро пожаловать на VI Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024», который прошёл в технопарке «Жигулёвская долина»!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. Импортозамещение в российской промышленности
2. Развитие аддитивных технологий (3D-печать и сканирование)
3. Производство беспилотников и электроники
4. Развитие производства в Самарской области
5. Государственная поддержка технологических стартапов

Ключевой вывод: Несмотря на санкционные ограничения, российские компании активно развивают собственные технологические решения в различных отраслях – от авиации и машиностроения до медицинских имплантов. Особый акцент делается на импортозамещение, локализацию производства и поддержку инновационных разработок через государственные программы и технопарки.

Основные достижения:
- Разработка собственных 3D-принтеров и материалов
- Создание электроники для беспилотников
- Развитие производства в Самарской области как технологического центра

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1wK_fkVB7o8
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