Комментарий редакции

А вы заметили, какой технологический скачок произошёл в России за последние три года? Никогда не думали о том, кто стоит за появлением у нас массового выпуска беспилотников, ракет, сельхозтехники и как именно разработки внедряются в производство? В этом выпуске немного приоткроем внутреннюю жизнь инжиниринговых компаний, дадим слово самим инженерам и расскажем про производство БПЛА, комплектующих МС-21, микроэлектроники и не только. Добро пожаловать на VI Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024», который прошёл в технопарке «Жигулёвская долина»!

Основные темы выпуска:

1. Импортозамещение в российской промышленности

2. Развитие аддитивных технологий (3D-печать и сканирование)

3. Производство беспилотников и электроники

4. Развитие производства в Самарской области

5. Государственная поддержка технологических стартапов

Ключевой вывод: Несмотря на санкционные ограничения, российские компании активно развивают собственные технологические решения в различных отраслях – от авиации и машиностроения до медицинских имплантов. Особый акцент делается на импортозамещение, локализацию производства и поддержку инновационных разработок через государственные программы и технопарки.

Основные достижения:

- Разработка собственных 3D-принтеров и материалов

- Создание электроники для беспилотников

- Развитие производства в Самарской области как технологического центра