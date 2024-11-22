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Игорь Ашманов лекция в Троицкой православной гимназии

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Комментарий редакции

Тезисы лекции Игоря Ашманова:

1. Биография и опыт:
   – Окончил мехмат МГУ, работал в вычислительном центре Академии Наук.
   – Участвовал в разработке первой проверки правописания для DOS.
   – Основал компанию «Ашманов и партнёры», занимался искусственным интеллектом, защитой от спама и анализом данных.

2. Социальные сети и цифровая гигиена:
   – Создал компанию «Крибрум» для анализа социальных сетей и мониторинга репутации.
   – Акцент на необходимости анализа деструктивного контента в соцсетях.

3. Манипуляции сознанием:
   – Пример работы воронок вовлечения, от массового контента до манипулятивных действий.
   – Использование социальных сетей для вербовки и пропаганды.

4. Информационная война:
   – Описано влияние информационных атак на общественное мнение, в том числе на примере западных СМИ.
   – Проблема радикализации через пропаганду и использование фейков.

5. Деструктивный контент:
   – Развивается по принципу радикализации (например, ЛГБТ-движения, радикальный феминизм).
   – Необходимость законодательного регулирования деструктивного контента.

6. Проблемы школьных расстрелов:
   – Проблема связана с эпидемиями самоубийств и копированием западных образцов.
   – Фильтрация подростков через интернет-группы и подталкивание их к насилию.

7. Технологическое отставание:
   – Крупные корпорации, такие как Google, избегают анализа данных из-за юридических рисков.
   – Российские компании должны восполнять эти пробелы.

8. Рекомендации:
   – Необходима системная борьба с деструктивным контентом через разработку отечественных технологий и образовательных программ.

Выводы:

Игорь Ашманов подчеркнул важность анализа и борьбы с деструктивным контентом в социальных сетях. Это требует развития технологий, усиления законодательства и вовлечения общества в информационную гигиену. Большое внимание уделено вопросам манипуляции сознанием, влиянию информационных войн и необходимости подготовки специалистов для анализа данных.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ca7AcgSFWvE
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