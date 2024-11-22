Комментарий редакции

Тезисы лекции Игоря Ашманова:

1. Биография и опыт:

– Окончил мехмат МГУ, работал в вычислительном центре Академии Наук.

– Участвовал в разработке первой проверки правописания для DOS.

– Основал компанию «Ашманов и партнёры», занимался искусственным интеллектом, защитой от спама и анализом данных.

2. Социальные сети и цифровая гигиена:

– Создал компанию «Крибрум» для анализа социальных сетей и мониторинга репутации.

– Акцент на необходимости анализа деструктивного контента в соцсетях.

3. Манипуляции сознанием:

– Пример работы воронок вовлечения, от массового контента до манипулятивных действий.

– Использование социальных сетей для вербовки и пропаганды.

4. Информационная война:

– Описано влияние информационных атак на общественное мнение, в том числе на примере западных СМИ.

– Проблема радикализации через пропаганду и использование фейков.

5. Деструктивный контент:

– Развивается по принципу радикализации (например, ЛГБТ-движения, радикальный феминизм).

– Необходимость законодательного регулирования деструктивного контента.

6. Проблемы школьных расстрелов:

– Проблема связана с эпидемиями самоубийств и копированием западных образцов.

– Фильтрация подростков через интернет-группы и подталкивание их к насилию.

7. Технологическое отставание:

– Крупные корпорации, такие как Google, избегают анализа данных из-за юридических рисков.

– Российские компании должны восполнять эти пробелы.

8. Рекомендации:

– Необходима системная борьба с деструктивным контентом через разработку отечественных технологий и образовательных программ.

Выводы:

Игорь Ашманов подчеркнул важность анализа и борьбы с деструктивным контентом в социальных сетях. Это требует развития технологий, усиления законодательства и вовлечения общества в информационную гигиену. Большое внимание уделено вопросам манипуляции сознанием, влиянию информационных войн и необходимости подготовки специалистов для анализа данных.