Игорь Ашманов лекция в Троицкой православной гимназии
Комментарий редакции
Тезисы лекции Игоря Ашманова:
1. Биография и опыт:
– Окончил мехмат МГУ, работал в вычислительном центре Академии Наук.
– Участвовал в разработке первой проверки правописания для DOS.
– Основал компанию «Ашманов и партнёры», занимался искусственным интеллектом, защитой от спама и анализом данных.
2. Социальные сети и цифровая гигиена:
– Создал компанию «Крибрум» для анализа социальных сетей и мониторинга репутации.
– Акцент на необходимости анализа деструктивного контента в соцсетях.
3. Манипуляции сознанием:
– Пример работы воронок вовлечения, от массового контента до манипулятивных действий.
– Использование социальных сетей для вербовки и пропаганды.
4. Информационная война:
– Описано влияние информационных атак на общественное мнение, в том числе на примере западных СМИ.
– Проблема радикализации через пропаганду и использование фейков.
5. Деструктивный контент:
– Развивается по принципу радикализации (например, ЛГБТ-движения, радикальный феминизм).
– Необходимость законодательного регулирования деструктивного контента.
6. Проблемы школьных расстрелов:
– Проблема связана с эпидемиями самоубийств и копированием западных образцов.
– Фильтрация подростков через интернет-группы и подталкивание их к насилию.
7. Технологическое отставание:
– Крупные корпорации, такие как Google, избегают анализа данных из-за юридических рисков.
– Российские компании должны восполнять эти пробелы.
8. Рекомендации:
– Необходима системная борьба с деструктивным контентом через разработку отечественных технологий и образовательных программ.
Выводы:
Игорь Ашманов подчеркнул важность анализа и борьбы с деструктивным контентом в социальных сетях. Это требует развития технологий, усиления законодательства и вовлечения общества в информационную гигиену. Большое внимание уделено вопросам манипуляции сознанием, влиянию информационных войн и необходимости подготовки специалистов для анализа данных.