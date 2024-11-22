Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968



Давно я не видел такой резкой смены настроения в западных СМИ. В течение двух дней после объявления о нанесении ударов ракетами ATACMS по территории России (мы-то знаем, что уже не раз они били по России, но в данном случае речь идёт о тех областях, которые и Запад признаёт нашими) многие газеты пестрели чуть ли не победными реляциями. А уж когда добавились и удары британскими Storm Shadow, этот радостный шум пошёл по восходящей. Особенно, конечно, ликовали СМИ той же Британии, давно призывавшие Вашингтон и Лондон к принятию столь авантюрных решений.



И вдруг вчера с появлением первых слухов о «применении межконтинентальной ракеты» (никто на Западе толком и не понимал до выступления Владимира Путина, что именно прилетело на Днепропетровск) тон резко изменился! Вдруг ликование сменилось тревогой и даже откровенным скулежом. Резкая трансформация некоторых британских газет меня просто поражает! Скажем, Daily Mail всегда призывала к разрешению Украине бить вглубь России. И вдруг вчера появляется большая статья штатного колумниста этой газеты Стивена Гловера, один заголовок которой говорит о панических настроениях, вдруг охвативших западных экспертов: «Я в ужасе от того, что мы находимся на грани ядерной войны, а это безнадёжное правительство провоцирует Путина нажать кнопку». Причём статья сначала была опубликована в газете, а затем несколько раз переписывалась на сайте в развитие панических слухов о «межконтинентальной ракете», распространявшихся вчера Украиной.



Вдруг на страницах консервативного журнала The Spectator появилась на удивление трезвая статья его штатного колумниста Оуэна Мэттьюса, не раз писавшего о «поражении России», под заголовком «Ракеты Байдена не принесут Украине никакой пользы». И в ней автор гневно осуждает нынешнюю администрацию Белого дома, которая срывает возможный мирный процесс на Украине до прихода Трампа.



А сегодня постоянный комментатор телеканала БиБиСи Саймон Дженкинс (тоже в своё время призывавший к «поражению России на поле боя») на страницах The Guardian продолжил эту же мысль: «Безрассудная эскалация Западом войны на Украине приведёт к ещё большим страданиям без какой-либо стратегической выгоды». Заметьте, на страницах лейбористской газеты критикуется лейбористское же правительство и честно называется виновник нынешнего витка эскалации — Запад. Какое же резкое прозрение наступает даже у некоторых (само собой, не у всех) ястребов в результате одного точечного удара России новым оружием!



О самом оружии пока что пишут мало. Видно, что переваривают столь неожиданную и болезненную для себя информацию. Если ещё вчера многие с удовольствием рисовали подробные схемы устройства Storm Shadow и измеряли, куда могут долететь ATACMS, то сегодня главное слово, которым сопровождают информацию об «Орешнике», — это «загадка». Daily Mirror, к примеру, признаёт, что понятия не имеет о дальности поражения нового российского оружия, но тут же заявляет: Путин «угрожает, что Великобритания может быть целью новой ракеты, пущенной по Украине». Как будто российский президент говорил, что «Орешник» будет использован именно по Британии.

Пока что эксперты различного уровня пытаются угадать, что же это за чудо-оружие. Многие пишут, что это демонстрация силы. Газета The Times, к примеру, полагает, что запуск «Орешника» якобы «не имеет особого смысла с военной точки зрения» и является «эскалационным сигналом» Западу. Напомню, что эта же газета всего-то несколько дней назад на голубом глазу сообщала миру, что Украина готова к производству собственной атомной бомбы для нанесения удара по России. И при этом все украинские эксперты, обсуждая этот вариант, гордо рассказывали, что днепропетровский Южмаш может быть ключевым предприятием для осуществления данной цели. А теперь нам та же газета пытается заявить, что удар по данному предприятию «не имеет особого смысла»! Так если верить той её публикации, мир должен быть нам благодарен за спасение от ядерной войны!

На что эти горе-эксперты пока не особо обратили внимание, так это на слова Владимира Путина о невозможности перехвата гиперзвуковой российской ракеты ни одной современной системой ПВО. Так, The Guardian сегодня, пытаясь разобраться в нашем оружии, рассуждает о том, какие системы ПРО надо закупать. А ведь в словах Путина уже есть ответ на этот вопрос: никакие!

И как-то совсем уж упускают из виду признание США, что Россия заранее предупредила об ударе Вашингтон, а тот передал предупреждение в Киев. Эдакое «Иду на вы» в современном исполнении. То есть и американцы, и украинцы прекрасно знали, когда и куда летит ракета, но ничего не смогли с этим поделать! Вот этот факт должен бы заставить западных аналитиков всерьёз задуматься, насколько уязвима их оборона и в какую бездну толкают их авантюры Белого дома и его европейской прислуги. И вы знаете, резко изменившийся тон последних публикаций западной прессы порождает у меня надежду на то, что наконец задумаются. Ибо речь теперь не только об Украине.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Произошла резкая смена настроения в западных СМИ: от победных реляций по поводу ударов ATACMS и Storm Shadow по России до тревожных публикаций после применения российской ракеты "Орешник".

2. Заметные изменения в риторике конкретных изданий:

– Daily Mail: от призывов бить по России до паники о возможной ядерной войне

– The Spectator: публикация о бесполезности ракет Байдена для Украины

– The Guardian: критика "безрассудной эскалации" со стороны Запада

3. Западные СМИ признают, что мало знают о новом российском оружии:

– Называют его "загадкой"

– Пытаются понять его военное значение

– The Times считает запуск демонстрацией силы

4. Важные технические аспекты:

– Невозможность перехвата ракеты существующими системами ПВО

– Россия заранее предупредила США об ударе

– Несмотря на предупреждение, удар не смогли предотвратить

5. Противоречие в освещении The Times:

– Ранее писали о возможности создания Украиной атомной бомбы на "Южмаше"

– Теперь называют удар по этому предприятию бессмысленным

Вывод:

Применение нового российского оружия "Орешник" привело к значительному изменению тона западных СМИ и экспертного сообщества – от воинственной риторики к более осторожным оценкам и признанию рисков эскалации. Демонстрация технологического превосходства (невозможность перехвата) и стратегическая демонстрация силы (предварительное предупреждение об ударе) заставили западных аналитиков переосмыслить свои позиции относительно дальнейшей поддержки военных действий на Украине и потенциальных рисков конфронтации с Россией.