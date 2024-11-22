Факты «развития» демократии в РФ зашкаливают уровень самых потешных концертов Михаила Задорнова (мир ему). В деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ установили бюст Сталина. Установлен возле дома участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды Дадюкова Ефима Николаевича. На свои средства изготовление бюста заказал внук ветерана Юрий Дадюков, известный краевед. И тут же кого-то от Сталина начало крючить. Первый секретарь чувашского республиканского комитета КПРФ Александр Андреев рассказал «Газете.Ru», что коммунисты предлагали администрации забрать скульптуру на баланс, но получили отказ. И дальше: «Я сейчас переговорил с сотрудниками полиции. Составили протокол и направили материал административный по 19.1 КоАП «Самоуправство» в отношении того, что бюст Сталина установили на территории перед домом, которая муниципальная... Сотрудники полиции составили административный материал и направили его в суд», — сказал он. «Завтра сам собственник бюста, который установил его рядом со своим родовым домом, планирует перенести бюст на земельный участок, который принадлежит уже ему по праву собственности». А представители КПРФ ждут повестку в суд, где будет рассматриваться протокол о проведении несанкционированного массового мероприятия. Во как! Наказуемое САМОУПРАВСТВО НАРОДА…

Даже в самых гадких антисоветских фильмах есть правдивые факты. К примеру, в период эвакуации, когда не до «пустяков», если в спешке уронил и разбил бюст Вождя, можешь оказаться в штрафном батальоне. А тут что?! Народ настоящего Правителя, при котором создана Великая Держава, которую не могут разворовать аж за шесть «ударных пятилеток» обнаглевшие паразиты, не может поставить бюст, созданный на собственные деньги, рядышком с родным домом! Такой бюст, неважно гипсовый, мраморный или бронзовый – не материальная вещь, а Идея. Недаром же Сталин, «надрав уши» сыну-школьнику», начавшему было наглеть на фамилии, пояснил, что Вася не Сталин. И сам Иосиф Виссарионович не Сталин. А Сталин – вот он, и показал на изображение Вождя, в которого поверил народ.

В тот же момент, когда внук Победителя Юрий Дадюков имел неприятности с полицией, «пострадал» на личности Сталина и автор этих строк. Стоило написать, что Сталин по большому счету не был марксистом, что Русский большевизм куда мощней, глубже известного учения, пришедшего из Европы, как с моей странички тут же ушли, (группами!) люди, так же, как и я, ценящие то, что получило название «сталинизм». Не писал я, что Маркс Россию ненавидел, что называл её страной, достойной только презрения. Что варварскую Россию надо если не победить, то хотя бы «загнать в Азию». Что Маркс жителей нашей страны называл рабами. Не писал, но это правда… Три сотни лет крепостного права чего-то стоят. Истоки этого позора Руси наконец-то найдены. Когда говорят о появлении крепостного права, то ссылаются на Ивана Грозного, отменившего "Юрьев день". Доктор исторических наук Александр Пыжиков доказал, что это не так. До воцарения Романовых крестьяне были свободными. С 1632 года крестьянство, (Русский Народ) перестало допускаться на земские соборы. Процесс закрепощения крестьян в России, который был достаточно длительным, описан подробно. Но «историки» всё равно будут тыкать нас носом в «злодея» Грозного. В 1581 году, в условиях крайнего разорения страны и бегства населения, Иван IV действительно ввёл запрет на крестьянский выход на территориях, наиболее пострадавших от бедствий. Мера являлась временной, указ обозначал не запрет ухода, а именно необходимость ухода только в течении 2-х недель, что связано с цикличностью сельхозработ.

Романовы пришли с литовско-польской братией. Паны уже сотню лет имели крестьян в прямом и переносном смысле. (Право первой брачной ночи). Они и стали «идеологической» основой крепостничества. Гляньте: на памятнике «Тысячелетие России», который открыт в 1862 году, есть фигуры князей Гедимина, Витовта, Кейстута. Ивана Грозного нет. Почему? Потому, что он подобной братии бошки рубил! Потому и записан романовской историей в злодеи, что государство собирал по-русски. Сталин стал «злодеем» после смерти по той же причине. Малограмотный Хрущёв и его последователи, используя исключительно цитатное знание учения Маркса и Ленина, добились отвращения основной массы населения к идеологии, что и привело СССР к распаду.

…Пыжиков в «Гранях русского раскола» пишет, что на рубеже 1870—80-х годов власти впервые после отмены крепостного права явственно ощутили какое-то движение в рядах крестьянства. «Причем речь шла не о торжестве частно-собственнических перспектив, а о небывалом в XIX веке брожении крестьянства, ориентированном на совсем другие идеалы. Даже К.П. Победоносцев, наминавший карьеру на научной ниве, в своем популярном учебнике по гражданскому праву рассуждал о специфичности общинного владения и его несовместимости с римским правом. Победоносцев считал тревожным и опасным, что крестьяне руководствуются своими обычаями в регулировании хозяйства, и выражал надежду на вовлечение населения в цивилизованный гражданский оборот. Другие ученые не ограничивались охранительными призывами. Ряд важных наблюдений и рекомендаций содержало известное исследование А. Ефименко. Воззрения крестьян на собственность, писал автор, вытекают из их взгляда на труд «как единственный, всегда признаваемый и справедливый, источник собственности». Именно труд находился в основе всех крестьянских правоотношений. Признание любого материального благополучия напрямую зависело от величины затраченного труда. Этим же определяется и право наследования, ориентированное не на степень родства или завещание, а на вложенный в общее дело труд: только трудовое участие открывает безусловное право наследования. Что касается земли, лесов, вод, то, по народному убеждению, на них вообще не может распространяться право собственности: они не созданы людьми, а значит, не являются продуктами труда».

Подумайте теперь, у Маркса ли взял Сталин слова: «Самое замечательное в соревновании состоит в том, что оно производит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превращает труд из зазорного и тяжёлого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства». А собственность? Шестая часть суши планеты у людей труда – в руках Народа!

Романовы гнули Россию через европейское «колено», насильно внедряя частную собственность, но Народ они не знали. Марксу незнание России простительно, а им – нет. Неожиданно для себя царское правительство обнаружило, что русские капиталисты вырастали вдруг, без всякого первоначального накопления капитала. Источник их богатства – общинный. Морозовы, Рябушинские, Сытины, Чижовы и так далее, составившие ядро Московской группы капиталистов, – из народа. Верней, из его староверческой среды. Возглавляли «капитал» по нынешней терминологии самые эффективные управленцы, менеджеры. Богатство по наследству не передавалось. Люди верноподданные. Но когда убедились, что от царя ждать справедливости нечего, профинансировали оппозиционные издания, в том числе «Искру». Много тут интересного, что советская историография скрыла. Но приходится быть кратким, ограничиться вопросом о том, почему бюсту Вождя народов в чувашской деревне на муниципальной земле места нет. И всё по закону. А где их пишут? В Госдуме РФ, которая уже заслужила звание госдуры (не Задорнов, а Бастрыкин). Посмотрим, а была ли дурой царская Государственная Дума. Подчеркнув, что на земские Соборы крестьян Романовы не пускали с 1632 года, глянем избирательное право от Николая Второго. Все крестьяне и землевладельцы допускались к участию в выборах депутатов! Но в городах голосовать могли только домовладельцы и крупные плательщики квартирного налога. В результате почти полностью исключались интеллигенция и рабочие. Логика есть. В Европе и на западе Руси паны крестьян не просто ментально приучили к рабовладению, даже основательно пропоганили генетически правом первой брачной ночи. Верноподданые! Можно предположить, что Романовы надеялись, будто таковым стал и земледельческий трудовой народ Руси. Найдя в архиве письмо члена I-ой Государственной думы, крестьянина Казанской губернии М. Н. Герасимова от 30 июня 1906 года, А.В. Пыжиков цитирует: «Вместо того чтобы решительно расчищать землю, которую «загадили частной собственностью», партия народной свободы (кадеты) увлекается дебатами, а «нужно ораторов убавлять» и добиваться, «чтобы земля была вся Царско-Казенно-Народная»... Ну да, депутат Маркса ещё не читал, терминология чисто крестьянская. Пишет депутат родному отцу.

Членов царской Госдумы от крестьянства не случайно прозвали трудовиками.

Цитирую Пыжикова дальше: «Как известно, трудовики выступили за безусловное отчуждение всех частных помещичьих угодий: ведь 30 тысячам помещикам европейской России принадлежало столько земли, сколько 10,5 миллионам беднейших селян. Земля должна принадлежать только тем, кто на ней трудится; земля не должна служить инструментом эксплуатации одних людей другими; земля не может быть заложена, завещана или продана: «Это основное начало вычитано нами не из книг – оно живет в душе всякого крестьянина» – подчеркнул один из трудовиков. Не забыли крестьяне и о выкупных платежах, требуя вернуть миллионы, на протяжении десятилетий выколачиваемые из народа. Причем особенное негодование народных ораторов вызывали заграничные рантье, стригущие купоны с русских земельных бумаг. Неприятие самой мысли о частной собственности на землю было настолько острым, что крестьянский представитель Симбирской губернии предостерегал:

«Если бы нужно было отправить на Волгу законопроект на основе частновладельческого хозяйства, пришлось бы также отправить 400 тыс. солдат, чтобы завоевать приволжские провинции и привести их снова под эгиду Российской империи».

Ну, и личное для тех, кто только за одну фразу о немарксизме Сталина приписал меня к прислужникам антисоветской сволочи. Есть у меня внуки и внучки, которые Пушкина в школе изучают. Вроде прекрасно, что в рекомендациях по изучению - советский литературовед Лотман. Заглянул и я в статью этого доктора филологических наук о «Капитанской дочке». «Когда люди политики, вопреки своим убеждениям и «законным интересам», возвышаются до простых человеческих душевных движений, — совсем не дань «либеральной ограниченности», а любопытнейшая веха в истории русского социального утопизма — закономерный этап на пути к широчайшему течению русской мысли XIX в., включающему и утопических социалистов, и крестьянских утопистов-уравнителей, и весь тот поток духовных исканий, который, по словам В. И. Ленина, «выстрадал», подготовил русский марксизм». Написано в 1962 году. Власть «кукурузника», выпустившего из тюрем бравых западенцев-бандеровцев, украинизировавшего кадрами центральный аппарат КПСС, скрывающего свою бездарность и безграмотность фразами из трудов Маркса и Ленина, в самом расцвете. Не «натягивать» в ту пору даже Пушкина на Маркса и Ленина – не стать не только доктором наук, но и кандидатом. Лотман, анализируя общую идейную суть творчества Пушкина, в центр ставит «идеологию» от книжных «утопистов», «туманные контуры» которой проглядываются в Пушкине. Не было и нет «туманностей» у Пушкина! Историю Пугачева писал под приглядом Николая I. Царь даже заголовок изменил на «Историю пугачевского бунта», денежное вознаграждение солидное выдал. Но читайте внимательно и увидите, что пугачевцы резали всех, кто в немецком платье, обдирали иконостасы. Сам Пугачев и его войско - староверы!

Посмотрите хотя бы поэму «Медный всадник». Зачем её Александр Сергеевич сопроводил рисунком, на котором только конь под седлом? Всадника нет! На настоящем памятнике, который бронзовый, Пётр Романов на коне без седла. Сидит на медвежьей шкуре! Вот так «дворянская культура», которая пришла с Романовыми с Запада, буквально задницей села на исконные, глубинные традиции народов Руси, придавив их своей тяжестью. Медведь – тотемное животное Русского Народа! У Пушкина в символах потаенного смыслового ряда конь – народ.

…По крайней мере, три века Руси было две: народная, с многотысячелетними традициями справедливости, и евро-церковно-романовская. Капиталисты-староверы в феврале 1917 года заставили Царя освободить место. Выстрел крейсера «Аврора» положил конец и капитализму. Ленин гениально и бескровно провёл захват власти большевиками. Кровь полилась позже, гражданская война была затеяна людьми, потерявшими собственность и поддержанными буржуями-кровопийцами других стран. «Аврора» бабахнула 7 ноября 1917 года по новому стилю. Не случайно именно в этот день чуваши установили памятник Сталину. И опять – проблемы с «собственниками»? Да, но ещё хуже и токсичней! Прокуратура обязана реагировать на «стукачей», которые из «источника власти». Прекрасный памятник Сталину в Великих Луках удалось пристроить только на территории предприятия. Но нашлись те, кого начало крючить. Если б не Мария Шукшина, никто бы не узнал, кто настрочил в прокуратуру. Это депутат Псковского Областного собрания депутатов и одновременно председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Гайдук. Герой! Он врач, грамотно в пух и прах разнёс аж федеральный законопроект о запрете операций по смене пола. Объяснил, что «Это тоже болезнь, это тоже медицинские показания». А «строчить» на Сталина – не болезнь? Разве не канцерогенны подобные «клеточки» в организме многонациональной Русской цивилизации?

1937 год. Сама цифра приводит в ужас эти «клеточки». Но в этот год Государственному музею изобразительных искусств было присвоено имя Пушкина. Это политика Сталина! Вообще-то празднование столетнего юбилея со дня гибели Пушкина - идея троцкистов. Троцкисты опирались на то, что Пушкин социал-демократ, революционер. А Сталин их отодвинул, стал лично курировать проект. Культ Пушкина создал лично Иосиф Виссарионович, не натягивая гения на «призрак из Европы». Стихи Гения, пророка Русской Цивилизации, читали везде, на заводах и фабриках, аж в «красных уголках» на далёких животноводческих фермах. «Конь», образ Народа у Пушкина, обрёл своего Вождя. В древнерусском языке удила, поводья – это бразды. Бразды правления взял в свои руки Сталин. И поразилась вся планета: нигде и никто успехов СССР никогда не добивался. Это факты, это практика, критерий истины, как бы ни тужились токсичные. Никогда? Ну почему? Образ Сталина с нами!

Эдуард Наипов,

Кострома