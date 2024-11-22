1908. Татары Уфимской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского
Молодая татарка
Наряд татарки
Богатые татары Уфимской губернии
Батрак
Татарская лавочка
Златоуст
Ветлуга, часть Златоуста
Златоуст. Оружейный завод у горы Косотур
Златоуст. Рабочий квартал
Троицк
Усть-Катав.
Усть-Катавский вагоностроительный завод
Усть-Катав. Заводская улица.
Село Юрюзань. Общий вид
Юрюзанский завод
Мост через Юрюзань
Мост через р. Ай
Катав-Ивановск
Катав-Ивановский завод
Миас
Миас. Мечеть
Река Белая в окрестностях Уфы
Уфа. Базарная площадь
Уфа. Татарская слобода
Родник
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