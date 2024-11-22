Главная » История, Творчество

1908. Татары Уфимской губернии на снимках Михаила Антоновича Круковского

48 0


Молодая татарка
Молодая татарка

Наряд татарки.jpg
Наряд татарки

Богатые татары Уфимской губернии.jpg
Богатые татары Уфимской губернии

Батрак (Уфимская губ.).jpg
Батрак

Татарская лавочка.jpg
Татарская лавочка

Златоуст (Уфимская губерния).jpg
Златоуст

Ветлуга, часть Златоуста (Уфимская губерния).jpg
Ветлуга, часть Златоуста

Златоуст. Оружейный завод у горы Косотур (Уфимская губерния).jpg
Златоуст. Оружейный завод у горы Косотур

Златоуст. Рабочий квартал(Уфимская губерния).jpg
Златоуст. Рабочий квартал

Троицк (Уфимская губерния).jpg
Троицк

Усть-Катав.jpg
Усть-Катав.

Усть-Катавский вагоностроительный завод.jpg
Усть-Катавский вагоностроительный завод

Усть-Катав. Заводская улица.jpg
Усть-Катав. Заводская улица.

Село Юрюзань. Общий вид.jpg
Село Юрюзань. Общий вид

Юрюзанский завод.jpg
Юрюзанский завод

Мост через Юрюзань.jpg
Мост через Юрюзань

Мост через р. Ай.jpg
Мост через р. Ай

Катав-Ивановск (Уфимская губерния).jpg
Катав-Ивановск

Катав-Ивановский завод (Уфимская губерния).jpg
Катав-Ивановский завод

Миас (Уфимская губерния).jpg
Миас

Миас. Мечеть (Уфимская губерния).jpg
Миас. Мечеть

Река Белая в окрестностях Уфы.jpg
Река Белая в окрестностях Уфы

Уфа. Базарная площадь.jpg
Уфа. Базарная площадь

Уфа. Татарская слобода.jpg
Уфа. Татарская слобода

Родник.jpg
Родник
Источник: https://humus.livejournal.com/10074681.html
Метки: история, миасс, Россия, Уфа, уфимская губерния, фото, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О статистике голода, росте и смертности населения в Российской империи.
Железный комиссар
В.И. Ленин: Навредить Путину в 2016 г.
Война миров - 15. Грифон

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: