А вы знали, что в вашем мозге существуют особые нейроны, которые реагируют практически исключительно на персонажей «Звёздных войн», в то время как другие будут реагировать на «Игру престолов»?

В существовании таких нейронов концепций один из секретов работы не только нашей памяти, но и ассоциаций, а также потока сознания, когда мы блуждаем от одной мысли к другой. И самое удивительное, что современные технологии позволяют наши мысли пусть и приблизительно, но читать!

В новом видео я расскажу про нескольких лауреатов Нобелевских премий за открытия в области нейробиологии, и о том, каким образом эти открытия помогают нам понять, как всё-таки работает наш мозг и сознание. Без всякой мистики и чудес.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Восприятие и реконструкция образов:

– Учёные научились реконструировать образы, которые видит человек, по данным функциональной МРТ.

– Модели обучаются сопоставлять паттерны мозговой активности с визуальными стимулами.

2. Картирование слов и концепций в мозге:

– Созданы «нейрословари», отображающие реакцию мозга на определённые слова.

– Слова сгруппированы в мозге по тематическим областям, что помогает понять организацию памяти и ассоциаций.

3. Нейроны концепций:

– Нейроны реагируют на сложные идеи, например, на образы знаменитостей.

– Эти нейроны можно перекодировать, связывая их с новыми ассоциациями.

4. Пространственная ориентация в мозге:

– Выявлены нейроны места, решётки и направления головы, отвечающие за восприятие пространства и ориентацию.

– Эти нейроны образуют своеобразный «GPS» мозга.

5. Механизмы памяти и забывания:

– Правило Хебба объясняет, как формируются связи между нейронами при одновременной активации.

– Процесс запоминания связан с активацией рецепторов NMDA, а забывание регулируется белком, уменьшающим количество рецепторов.

6. Ассоциативное мышление:

– Мыслительные процессы базируются на пересечении нейронных групп, что упрощает переход от одной идеи к другой.

7. Чтение мыслей и внутреннего голоса:

– Исследования показали возможность приблизительного восстановления внутреннего монолога человека с помощью МРТ.

8. Этические вопросы:

– Технологии чтения мыслей вызывают опасения в контексте приватности и потенциального злоупотребления.

Вывод:

Чтение мыслей и понимание работы мозга становятся реальностью благодаря развитию нейробиологии и машинного обучения. Современные исследования раскрывают принципы организации сознания, памяти и ассоциаций, но эти открытия сопровождаются важными этическими вызовами.