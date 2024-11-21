Главная » Видео, Мировоззрение, Наука, Невероятное в мире, Творчество

Взлом мозга. Как правительство читает наши мысли

24 0

А вы знали, что в вашем мозге существуют особые нейроны, которые реагируют практически исключительно на персонажей «Звёздных войн», в то время как другие будут реагировать на «Игру престолов»?
В существовании таких нейронов концепций один из секретов работы не только нашей памяти, но и ассоциаций, а также потока сознания, когда мы блуждаем от одной мысли к другой. И самое удивительное, что современные технологии позволяют наши мысли пусть и приблизительно, но читать!

В новом видео я расскажу про нескольких лауреатов Нобелевских премий за открытия в области нейробиологии, и о том, каким образом эти открытия помогают нам понять, как всё-таки работает наш мозг и сознание. Без всякой мистики и чудес.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:
1. Восприятие и реконструкция образов:
   – Учёные научились реконструировать образы, которые видит человек, по данным функциональной МРТ.
   – Модели обучаются сопоставлять паттерны мозговой активности с визуальными стимулами.

2. Картирование слов и концепций в мозге:
   – Созданы «нейрословари», отображающие реакцию мозга на определённые слова.
   – Слова сгруппированы в мозге по тематическим областям, что помогает понять организацию памяти и ассоциаций.

3. Нейроны концепций:
   – Нейроны реагируют на сложные идеи, например, на образы знаменитостей.
   – Эти нейроны можно перекодировать, связывая их с новыми ассоциациями.

4. Пространственная ориентация в мозге:
   – Выявлены нейроны места, решётки и направления головы, отвечающие за восприятие пространства и ориентацию.
   – Эти нейроны образуют своеобразный «GPS» мозга.

5. Механизмы памяти и забывания:
   – Правило Хебба объясняет, как формируются связи между нейронами при одновременной активации.
   – Процесс запоминания связан с активацией рецепторов NMDA, а забывание регулируется белком, уменьшающим количество рецепторов.

6. Ассоциативное мышление:
   – Мыслительные процессы базируются на пересечении нейронных групп, что упрощает переход от одной идеи к другой.

7. Чтение мыслей и внутреннего голоса:
   – Исследования показали возможность приблизительного восстановления внутреннего монолога человека с помощью МРТ.

8. Этические вопросы:
   – Технологии чтения мыслей вызывают опасения в контексте приватности и потенциального злоупотребления.

Вывод:
Чтение мыслей и понимание работы мозга становятся реальностью благодаря развитию нейробиологии и машинного обучения. Современные исследования раскрывают принципы организации сознания, памяти и ассоциаций, но эти открытия сопровождаются важными этическими вызовами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vj_IaH2SvbM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Левашов и его движение «РОД – Возрождение ЗОЛОТОЙ ВЕК» к тамплиерам никакого отношения не имеют
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
Бизнес Навального в Черногории как повод для снятия с выборов в мэры Москвы
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: