Владимир Путин заявил о применении против РФ дальнобойного оружия Запада и отметил, что Россия считает себя вправе ответить на подобные атаки. Президент добавил, что российские войска нанесли удар по одному из промышленных объектов средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Для атаки на Южмаш применялся комплекс «Орешник», что стало ответом на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности.

Комментарий редакции

Тезисы выступления:

1. Западные страны (США и союзники) применили дальнобойное оружие по территории РФ в Брянской и Курской областях 19-21 ноября.

2. Конфликт на Украине перерос из регионального в глобальный характер.

3. Российские системы ПВО отразили атаки, существенных разрушений не допущено.

4. В ответ Россия нанесла удар по оборонно-промышленному комплексу Украины и провела испытания новой ракетной системы "Орешник".

5. Россия считает разрушение договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году ошибкой США.

6. Россия готова применять оружие против военных объектов стран, использующих оружие против российских объектов.

7. Новая ракетная система "Орешник" способна развивать скорость до 10 Мах (2,5 км/с) и не может быть перехвачена существующими системами ПВО.

Вывод:

Россия вынужденно отвечает на агрессию Запада, демонстрируя решимость защитить свои национальные интересы. Применение дальнобойного оружия США и Великобритании по российской территории усиливают эскалацию конфликта и вызывают необходимость жесткого ответа.

Испытание новой ракетной системы "Орешник" показывает:

1. Технологическое превосходство российского вооружения

2. Способность мгновенно реагировать на враждебные действия

3. Готовность России защитить свой суверенитет любыми средствами

Ключевое послание: Россия предупреждает о неизбежном и симметричном ответе на любые попытки нанести ущерб её национальной безопасности.