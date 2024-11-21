В июле этого года Государственной Думой РФ были приняты два закона, имеющие отношение к криптовалютам. Первый легализовал майнинг криптовалют с 1 ноября текущего года. Второй позволил с 1 сентября 2024 года осуществлять трансграничные расчеты и биржевые торги в криптовалюте.

Оба закона вызвали кучу вопросов у экспертов. Для того, чтобы было понятно, какие вопросы возникли, дам краткую картинку по ситуации с криптовалютами в мире.

Использование криптовалюты во всем мире быстро росло в прошлом десятилетии и в самом начале нынешнего. По данным ООН, в мире в 2022 году существовало около 19 тысяч криптовалют. Особый размах использование криптовалют, согласно данным ООН, получило в странах развивающихся и с переходными экономиками (т.е. бывших социалистических). На них в 2021 году приходилось 15 из 20 стран, в которых была зафиксирована наиболее высокая доля населения, владеющего криптовалютами. Возглавила список Украина с показателем 12,7%, за ней следовали Россия и Венесуэла с показателями 11,9% и 10,3% соответственно.

Многие страны и международные организации, политические и общественные деятели и даже простые граждане стали понимать, что увлечение криптовалютами создает больше минусов, чем плюсов для общества и даже отдельно взятых людей. Некоторые из минусов можно прямо назвать угрозами.

Увлечение криптовалютой отвлекает человека от созидательной деятельности, создает у него игровую зависимость, которая в медицинской науке квалифицируется как заболевание, называемое «лудоманией» (врачи говорят, что она даже более опасна, чем, скажем, алкогольная зависимость).

Во-вторых, криптовалюта может подрывать устойчивость традиционной денежно-кредитной системы, базирующейся на использовании наличных и безналичных денег. И Центральный банк, и правительство в силу своих возможностей контролируют эту систему, обеспечивая тем самым устойчивость всей экономики. Криптовалюта изначально была задумана как инструмент, который находится вне сферы регулирования и контроля денежных властей государства.

В-третьих, криптовалюта оказывается вне поля зрения тех органов государства, которые занимаются борьбой с терроризмом, наркобизнесом, торговлей людьми и человеческими органами, другими видами преступной деятельности. А потому криптовалюта неизбежно способствует развитию преступности.

В-четвертых, в силу того, что криптовалюта становится питательной почвой для развития «теневой» экономики, а «теневая» экономика не отягощает себя налоговыми обязательствами, государственная казна начинает нести потери.

В-пятых, виртуальная криптовалюта, особенно ее создание, получившее название «майнинга», отвлекает большое количество реальных ресурсов экономики. На ее создание и торговлю тратится рабочее время, которое могло бы быть использовано для создания чего-то обладающего реальной потребительной стоимостью. Задействовано дорогостоящее оборудование. Потребляется гигантское количество электроэнергии.

Наконец, следует отметить еще одну причину, почему отношение к криптовалюте в последние годы стало меняться от позитивного к негативному.

Все большее число стран стало готовиться к введению у себя цифровых валют центральных банков — ЦВЦБ (Central bank digital currency — CBDC). Этот новый вид валюты также имеет много минусов. Я на эту тему написал несколько книг. Последние из них: Катасонов В. Цифровые валюты: от биткойна к CBDC. «Хозяева денег» хотят стать «хозяевами мира» (М.: Тион, 2023. 512 стр.); Катасонов В. CBDC: полезный слуга или опасный хозяин? (М.: Тион, 2024. 312 стр.).

Во многих странах люди и политики активно выступали и продолжают выступать против ЦВЦБ. Но в десятках стран власти уже приняли решения о введении ЦВЦБ. А такая официальная цифровая валюта не может сосуществовать с криптовалютой. Тут надо выбирать: или — или. И в тех странах, где уже окончательно сделана ставка на ЦВЦБ, для криптовалют включили сначала «желтый свет», а кое-где — уже «красный свет».

В целом ряде стран криптовалютная эйфория закончилась. Частные цифровые валюты стали по названным выше причинам ограничиваться в использовании, а некоторые страны от ограничений перешли к полному запрету.

На 2022−2023 годы полный запрет на криптовалют действовал в Алжире, Бангладеш, Боливии, Египте, Ираке, Китае, Марокко, Непале и Катаре. В этих странах запрещены любые операции с криптовалютами: покупка, продажа, обмен, прием в качестве оплаты за товары и услуги. Уже не приходится говорить о майнинге. За нарушение запрета предусмотрены различные наказания, вплоть до уголовной ответственности.

Среди стран, которые ввели различные ограничения на операции с криптовалютами, можно отметить Индию, Казахстан, Индонезию, Малайзию, Танзанию, Таиланд, Израиль, Турцию. Конкретные меры и степень ограничений варьируют от страны к стране.

Справедливости ради следует отметить, что есть страны с благоприятным регулированием для криптовалют валют, это Швейцария, Сингапур, Мальта, Эстония, Великобритания, Япония, Австралия, Канада. В этих странах приняты законы, регулирующие криптовалютную деятельность, действуют лицензии для криптобирж и других компаний, а криптовалюты признаются законным средством платежа или инвестиционным активом.

Есть страны, которые до сих пор не определились. Наиболее значимыми из этой группы стран являются Соединенные Штаты Америки. Кстати, как мне кажется, и Дональд Трамп, только что победивший в президентской гонке в США, также не выработал внятной позиции по вопросу о том, что должна выбрать Америка: цифровой доллар ФРС или криптовалюты.

Из стран, запретивших криптовалюту, особо следует выделить Китай — первую экономику мира.

Достаточно долго Поднебесная занимала первое место в мире по масштабам криптовалютного майнинга. Но уже в конце прошлого десятилетия власти Китая стали потихоньку «закручивать гайки». А в 2021 году ввели полный запрет на любые операции с криптовалютами. Установив уголовную ответственность за нарушение запрета.

Пекин публично объяснял сворачивание и запрет частных цифровых валют, используя выше мною обозначенные пять аргументов. Но, наверное, самым главным аргументом стало то, что Пекин сделал ставку на разработку и введение цифрового юаня. Китай дальше других крупных экономик мира продвинулся в деле разработки ЦВЦБ. Он рассчитывает быть лидером в данном вопросе и извлекать из этого лидерства большие дивиденды.

Кстати, Индия, Индонезия, Казахстан и ряд других незападных крупных стран не скрывают, что стремятся перейти к использованию своих ЦВЦБ. Но несколько отстают от Поднебесной. А потому пока еще терпят криптовалюты. Но завтра могут ввести полный запрет на их создание и использование.

Возвратимся к России. Принятие двух выше названных российских законов о криптовалютах вызвало у многих состояние когнитивного диссонанса. До весны 2024 года на всех этажах российской власти говорили о том, что у криптовалюты есть плюсы и минусы, но минусов все-таки больше.

Желающих легализовать криптовалюты становилось все меньше. Казалось бы, что вопрос о криптовалютах в России начал закрываться с того времени, когда Банк России объявил о том, что начинает разработку ЦВЦБ под названием «цифрового рубля». А окончательно был закрыт 24 июля 2023 года, когда президент Владимир Путин подписал закон о цифровом рубле.

Напомню, что Банк России постоянно говорил об угрозах, исходящих от частных цифровых валют.

Так, в материале Банка России «Криптовалюты: тренды, риски, меры. Доклад для общественных консультаций (Москва, 2022)» значительная его часть была посвящена угрозам, связанных с криптовалютами.

Особо выделялись следующие угрозы: 1) благосостоянию граждан; 2) финансовой стабильности; 3) угроза расширения нелегальной деятельности. Вот фрагмент из доклада: «В последние годы криптовалюты (в частности, Bitcoin) используются на всех стадиях преступной деятельности. Использование криптовалют наиболее характерно для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и выплатой вознаграждений за их реализацию. Наиболее популярным способом купли-продажи криптовалюты в преступной среде является использование теневых обменных сервисов, работающих в анонимных сетях (Darknet)».

И вот на фоне этих серьёзнейших опасений были приняты два закона, легализующие частные криптовалюты.

Одновременной легализации ЦВЦБ и частных криптовалют, наверное, нет ни в одной стране мира. Некоторые оптимисты и шутники, для которых одинаково неприемлемы оба вида цифровых валют, говорят, что в России произойдет их взаимная аннигиляция. И мы будем продолжать жить при той денежной системе, при которой жили до всех этих цифровых экспериментов.

Некоторые эксперты полагают, что сосуществование цифрового рубля и частных криптовалют в России вполне возможно.

Ведь недавно принятый закон о криптовалютах предусматривает, что эти самые криптовалюты, которые будут «добываться» в России, на внутренний рынок не пойдут. Они нужны для того, чтобы обходить антироссийские санкции во внешнеэкономической сфере.

Весьма сомнительное предположение. Почему? Да потому, что наши главные внешнеторговые партнеры уже начинают побаиваться криптовалют, запрещаемых или ограничиваемых их законодательством.

А в Китае бизнес боится биткойнов и всяких прочих криптовалют как черт ладана. Ведь за это можно сесть и в тюрьму. Так что особого спроса на ту криптовалюту, которая добывается в России, со стороны торговых партнеров не ожидается (за исключением тех торговых партнеров, которые в других странах привыкли жить в «серой» и «черной» зонах).

А криптовалютный майнинг в России раскочегаривается не на шутку. Российские СМИ с радостью сообщают о том, что в стране на глазах создается новая отрасль экономики — майнинг.

Но не надо путать его с добычей полезных ископаемых — таково первое значения английского слова mining. Теперь, когда говорят «майнинг», то имеют в виду не добычу железной руды, угля, золота или фосфатов. Имеют в виду производство биткойнов и других частных криптовалют.

Так куда же девать гигантское предложение цифровой продукции российского майнинга? Это предложение найдет и уже находит спрос внутри России. Выше я уже приводил данные ООН, согласно которым уже в 2021 году почти 12 процентов граждан России пользовались криптовалютами. Пользовались, хотя никакой легализации частных цифровых валют не было. Впрочем, и жестких запретов не было. Поэтому теневой мир криптовалют в России существовал и рос. Действовало правило: «всё можно, что не запрещено».

Примечательно, что по оценкам зарубежных экспертов и международных организаций, Россия уже на рубеже 2022−2023 гг. вышла на второе место в мире по объему майнинга криптовалют (первое — за США).

Никто из юристов не мог мне объяснить, как мы сумели добиться таких «успехов» задолго до того, как в июле этого года был принят закон о майнинге. А после принятия этого закона, согласно оценкам экспертов, в следующем году Россия имеет все шансы обойти США и занять первое место в мире по майнингу. Со всеми отсюда вытекающими последствиями, которые я обозначил выше.

В заключение немного из сферы языкознания. Как я уже выше отметил, главным значением английского слова «mining» является «добыча полезных ископаемых». Но есть еще и такое значение, как «минирование». Мне кажется, что недавно принятый закон о крипто-майнинге — закон о минировании России с помощью криптовалют.

Публикация: Свободная пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Тезисы статьи Валентина Катасонова о криптовалютах:

1. Легализация криптовалют в России

- В июле 2023 года приняты два закона:

– Легализация майнинга криптовалют с 1 ноября

– Разрешение трансграничных расчетов в криптовалюте с 1 сентября 2024 года

2. Глобальная ситуация с криптовалютами

- В 2022 году существовало около 19 тысяч криптовалют

- Наибольшее распространение в развивающихся странах

- Украина лидер по владению криптовалютами (12,7% населения)

3. Основные риски криптовалют

- Отвлечение от созидательной деятельности

- Подрыв устойчивости традиционной финансовой системы

- Способствование развитию преступности

- Уход от налогообложения

- Неэффективное использование ресурсов

4. Международная политика в отношении криптовалют

- Полный запрет в 9 странах (включая Китай, Алжир, Египет)

- Ограничения в ряде других стран

- Благоприятное регулирование в Швейцарии, Сингапуре, Великобритании

5. Позиция России

- Параллельная разработка цифрового рубля (ЦВЦБ)

- Принятие законов о криптовалютах на фоне ранее высказываемых опасений

- Россия вышла на второе место в мире по майнингу криптовалют

Вывод:

Автор критически оценивает принятие законов о криптовалютах в России. Он считает, что легализация криптовалют несет больше рисков, чем преимуществ: от угрозы финансовой стабильности до содействия преступной деятельности. Особую обеспокоенность вызывает противоречивость государственной политики – параллельная разработка цифрового рубля и легализация частных криптовалют. Автор метафорически называет этот процесс "минированием" России, подчеркивая потенциальную опасность бесконтрольного развития криптовалютной индустрии.