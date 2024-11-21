Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 21 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.
▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Богдановка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Меловый, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34540 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
ну вот и что они сообщили официально -ничего.Ситуация после налета нашей группы оружия на все их стратегические точки (В курской одна ракета все таки попала в какой-то склад или завод майонеза) они подняли в Польше свои Ф-16.Прямо таки Карибский Кризис-нужно ожидать всплытия нашей АПЛ с какой-нибудь Сатаной -скорей бы.
“Для того, чтобы оценить объем ущерба, который мы способны нанести Украине или Европе без применения ядерного оружия, стоит отметить наши запасы ( в оценке Киева). Это около 1 500 ракет: Искандер-М (баллистические) — 350, Искандер-К (крылатые) —210, Х-101 — 220, Калибры — 390, Кинжалы — 70, Х-22 — 230, KN-23 (КНДР) — 45…https://cont.ws/@artut.pirogov/2924542
При отступлении французские наемники расстреливали мирных жителей. Факт подтвержден.
https://rutube.ru/video/755514fd87900b9b7435f97321f2ce5d/
” ВСУ сожгли в Курской области четырнадцать деревень и разрушили 1139 предприятий. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
— 300 тысяч голов свиней убито украинскими нацистами, 27 тысяч голов крупного рогатого скота. На наших складах лежало 350 тысяч тонн зерна, уже убранного – всё это украдено нацистами, — заявил депутат.
Политик, также отметил, что так, как в зоне боевых действий в Курской области находится 629 гектаров пахотной земли, “сельское хозяйство сегодня в убытке”.
Знатно опробовали болванки на гиперзвуке по Южмашу.
Судя по сотрясению воздуха там были ФАБ-9000.
Ты вчера про это говорил,что полетело нечто неведомое в сторону 404:
“С учетом обнародованного FighterBomber видео с достоверными прилетами по Южмашу, можно говорить о том, что прилет неведомой МБР был в самом деле демонстрацией. В отличие от будничных Х-101.
На видео прибытия неведомой МБР кто-то увидел 6, кто-то – 36 прилётов. Но прилёты это странные, потому что ни одного взрыва нет. И выглядит как то, что по Днепропетровску попали демонстраторы боевых блоков. Или что-то похожее на них, но с инертной боевой частью. Очень скоростное, так что тем, по кому это упало, не позавидуешь.
Тем временем, в западных СМИ и украинских тоже царит оглушительная тишина. И понятно, отчего. Первое в мире применение МБР по реальному противнику, пусть и в пропагандистских целях, это совершенно незаурядное событие. (с)..https://cont.ws/@krestianin/2924633..
п.с. А Дмитрий -это разве не перевертыш КОТ?или их несколько и это не наш многостаночник?
Сколько рюмок чая выпила в гостях ? Надо мной тут Саныч ржал не мог как ты меня бросила и я ничего не понимаю кто по Южмашу саданул.
мне совсем нельзя чай -он не совместим с нынешним лечением..но думаю,что твой сябр ответит на твой вопрос..Что это вы от страха что -ли сегодня незнайками притворились-на нас нападают *трое ..балты* братаны??
Я например ващще ничего не знаю. Очень много прибалтов работает уже здесь в Минске.Работают в основном женщины. Очень сильно привлекают глаз. Возникает простой вопрос почему они в Прибалтике ничего не нашли со своей привлекательностью.
Но они пока не нападают.
МЗКТ-79291 пойдёт в серию.
Уважаемый Сан, а почему вы убеждены что проверили новый “рубеж”, а не применили то что нужно списывать ?
Мне позвонили и попросили эту тему не обсуждать.
Если ты будешь брать себе внедорожник, рулить рядом с “Зелёной гаванью”, какое шасси тебе больше нравится: 6-осное или 8-осное? С одной кабинкой или двумя?
Какое я имею отношение к “зеленой гавани” если там дорого ? Мне нравится ЗИЛ-130 с ЯМЗ-238. Его военные за 10 тыщ долларов продают. А предприниматели военные Зеленскому продавали за 130 тыщ долл. Украинский народ даже внуки не расплатятся с долгами. Всю военную технику с советских времен со всего мира собрали никому не нужную и в 10 раз дороже толкали.
Дмитрий, почему так долго ждали? Стеснялись? Чего? Кого?
Большие машинки МЗКТ:
- 7930 https://youtu.be/U91yO-yEsTk?si=ACDonQulFq48cd07
- 79221 https://youtu.be/Av3PD7lqGcs?si=ot92gkAjN3eL5XUP
- 79291 https://youtu.be/DvfFo8fMCwY?si=7ulWf43DtfGexIij
Белка песенки поет
И орешки все грызёт.
А орешки не простые,
В них скорлупки золотые.
Ядра чистый изумруд.
Польша с помощью белорусских змагаров решила пошуметь, отвлекая внимание от Украины и пытаясь оттянуть силы ВС России на территорию союзного государства. Только вот все давно на карандаше, шаг влево – расстрел. Батька хоть и стар, но мудр, и наученный опытом Януковича думать не станет.