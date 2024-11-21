Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и 122 мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово, Глушковка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны.

Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, два 152 мм орудия Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Веролюбовка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака формирований 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, 12 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Braveheart» производства Великобритании, два 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и четыре 105 мм орудия М119 производства США.

Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 68-й пехотной, 425-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гродовка, Сухой Яр, Даченское, Ульяновка, Димитров и Правдовка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 117-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял более 385 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 130-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака формирований 36-й бригады морской пехоты.

Потери противника составили до 145 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля и 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 118-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Малая Токмачка Запорожской области, Бургунка и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 85-ти военнослужащих, девять автомобилей и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты «Storm Shadow» производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36467 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19420 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18318 орудий полевой артиллерии и минометов, 28573 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России