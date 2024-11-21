Россия ограничила экспорт урана в США в ответ на американские санкции! Разбираемся, как это решение повлияет на ядерную энергетику США, где они теперь будут закупать топливо для АЭС и как это отразится на мировом рынке урана. Анализируем статистику добычи и импорта урана в США, рассматриваем альтернативные источники поставок и обсуждаем возможные последствия эмбарго. Узнайте, откуда американцы берут топливо для своих авианосцев и подводных лодок, и куда экспортирует уран Иран. Экспертный анализ и прогнозы развития ситуации в ядерной энергетике. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Основные детали:

- Постановление принято 14 ноября

- Запрет распространяется на поставки урана в США и по контрактам с американскими юрисдикциями

- Возможны разовые поставки по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

2. Текущая ситуация на урановом рынке:

- Казахстан занимает 45% мирового рынка урановой руды

- Россия поставляет только обогащенный урановый продукт

- В 2023 году российские компании поставили 34 млн фунтов урана

- Россия обеспечивает 27% единиц разделительной работы

3. Позиция США:

- Собственное производство урана падает

- Импорт урана растет

- Порядка 35% обогащенного уранового продукта поступало из России

- В США нет развитой технологии обогащения урана

4. Последствия запрета:

- США будут вынуждены искать альтернативные источники обогащенного урана

- Китай уже начал поставлять обогащенный урановый продукт на американский рынок

- Большинство существующих контрактов были подписаны в 2014 году и близятся к завершению

Вывод:

Решение России о временном запрете экспорта обогащенного урана в США является симметричным ответом на ранее введенные американские санкции. Это создает существенные трудности для американской атомной энергетики, которая значительно зависела от российских поставок. США будут вынуждены переориентироваться на других поставщиков, в частности на Китай, что может привести к удорожанию и усложнению процесса обеспечения атомных электростанций ураном.