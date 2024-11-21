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Прощальный “подарок” Байдену: Россия ЗАПРЕЩАЕТ поставки урана в США

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Россия ограничила экспорт урана в США в ответ на американские санкции! Разбираемся, как это решение повлияет на ядерную энергетику США, где они теперь будут закупать топливо для АЭС и как это отразится на мировом рынке урана. Анализируем статистику добычи и импорта урана в США, рассматриваем альтернативные источники поставок и обсуждаем возможные последствия эмбарго. Узнайте, откуда американцы берут топливо для своих авианосцев и подводных лодок, и куда экспортирует уран Иран. Экспертный анализ и прогнозы развития ситуации в ядерной энергетике. Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Россия вводит ограничения на экспорт урана в США!
00:24 Урановый рынок США: добыча, импорт и переработка
04:09 Запрет на импорт урана из России: что за этим стоит?
07:35 Атомная энергетика США: зависимость от России
09:30 Зерно раздора: как ограничения повлияют на энергетику? | Энергетический кризис
12:50 Высокообогащенный уран: запасы и использование в США? Военные технологии
15:04 Замыкание ядерного топливного цикла в России
16:50 Альтернативные источники урана | Будущее энергетики
18:10 Куда идёт уран из Ирана? Ядерная программа Ирана
19:52 Россия VS США: урановые разборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Российское правительство ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США

Основные детали:
- Постановление принято 14 ноября
- Запрет распространяется на поставки урана в США и по контрактам с американскими юрисдикциями
- Возможны разовые поставки по лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

2. Текущая ситуация на урановом рынке:

- Казахстан занимает 45% мирового рынка урановой руды
- Россия поставляет только обогащенный урановый продукт
- В 2023 году российские компании поставили 34 млн фунтов урана
- Россия обеспечивает 27% единиц разделительной работы

3. Позиция США:
- Собственное производство урана падает
- Импорт урана растет
- Порядка 35% обогащенного уранового продукта поступало из России
- В США нет развитой технологии обогащения урана

4. Последствия запрета:
- США будут вынуждены искать альтернативные источники обогащенного урана
- Китай уже начал поставлять обогащенный урановый продукт на американский рынок
- Большинство существующих контрактов были подписаны в 2014 году и близятся к завершению

Вывод:
Решение России о временном запрете экспорта обогащенного урана в США является симметричным ответом на ранее введенные американские санкции. Это создает существенные трудности для американской атомной энергетики, которая значительно зависела от российских поставок. США будут вынуждены переориентироваться на других поставщиков, в частности на Китай, что может привести к удорожанию и усложнению процесса обеспечения атомных электростанций ураном.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tp-tYwHIOnQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 13147 10255
    chu 47 мин. назад

      Нашествие украино-польского ига заканчивается. За разгром более 1000 предприятий курской области нужно еще поговорить с Трампом. Хотя еврейское мировое сообщество здесь не причем. Они все разные эти сообщества.

      • 32764 27894
        маринаchu 11 мин. назад

          передаю руль тебе -я в гости..Ты где пропал -я думала призван на КТО Гродно или в ЛДНР все-таки? Руса тожн исчезла ,игореша нечто про всех вкучуи в иноагенты свалил-маскируется..С Овечкин и всеми этими девочками фигуристами согласна -им пофик на флаг.Да весь большой спорт перевести на самообслуживание,пока..

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