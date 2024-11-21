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Почему Русские после Революции 1917 года, так легко отказались от Православия?

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции о причинах отказа русского народа от православия после революции 1917 года:

Основные причины:

1. Принудительный характер религии до революции
- Посещение церкви было обязательным под угрозой наказания
- Существовали суровые наказания за отказ от православных обрядов
- Количество прихожан после отмены обязательности сократилось на 90%

2. Формальность церковной практики
- Христианство свелось к формальным обрядам без глубокого понимания
- Священники перестали заниматься духовным просвещением паствы
- Отсутствие единства внутри самой церкви

3. Социальные причины
- Церковь была частью государственной системы угнетения
- Огромное социальное неравенство внутри церковной иерархии
- Отсутствие реальной поддержки и развития для простых людей

4. Альтернатива от советской власти
- Взамен религиозных обрядов большевики предложили реальную социальную инфраструктуру
- Открытие школ, больниц, библиотек, домов культуры
- Рост продолжительности жизни на 10 лет за первое десятилетие

Вывод:

Отказ от православия был постепенным (около 10 лет) и происходил не от "заговора сатаны", а от системных проблем внутри самой церкви и появления более привлекательной социальной модели. Церковь проиграла в конкурентной борьбе за влияние на общество из-за собственной негибкости и оторванности от реальных потребностей людей.

Автор подчеркивает, что это не был резкий массовый атеизм, а скорее разочарование в формальной религиозной системе и поиск более осмысленной жизненной перспективы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jXLKQ9R8btQ
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