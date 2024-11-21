Монголо – Татарское Иго придумано Романовыми!
Монголо Татарское нашествие на Русь это всего лишь историческое прикрытие для дома Романовых. На самом деле никакого нашествия на Русь с востока не было. Это Римские ставленники Романовы пришедшие с запада решили взять под контроль Волжский Торговый путь и шли к этому разрушая города и закрепощая население. А Монгол с татарами сделали козлами отпущения.
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Сомнения в достоверности истории:
- Татаро-монгольское иго рассматривается как выдумка, созданная позднее, чтобы оправдать действия российских правителей.
- Историки слишком полагаются на летописи и письменные источники, которые сравниваются с религиозными текстами.
2. Археологические несоответствия:
- На территории Руси нет захоронений монгольских воинов и других артефактов, подтверждающих массовое присутствие монголов.
- Столица Золотой Орды Сарай, а также другие города монгольской империи недостаточно исследованы или вовсе не подтверждены археологически.
3. Логистические и физические противоречия:
- Описания скорости передвижения монгольских войск по болотам и лесам выглядят сомнительно.
- Заявления о засеве полей и заготовке продовольствия монголами на территории Руси кажутся нелогичными.
4. Критика письменных источников:
- Европейские и русские письменные источники описывают фантастические события и чудеса, например, "людей-собак".
- Переводы и интерпретации текстов менялись со временем, и их точность вызывает вопросы.
5. Роль Романовых:
- Династия Романовых, по мнению лектора, использовала миф о монголо-татарском иге для укрепления своей власти.
- Разрушение городов, приписываемое монголам, на самом деле происходило в ходе внутренних войн и реформ Романовых.
6. Культурные аспекты:
- Вопрос сохранности памятников архитектуры домонгольского периода, таких как Успенский и Дмитриевский соборы, которые практически не пострадали от нашествия.
Выводы:
- Лектор подвергает сомнению традиционные исторические версии о монголо-татарском иге, обращая внимание на отсутствие археологических подтверждений, логистические и физические несоответствия, а также на использование истории в политических целях.
- История, по мнению автора, неоднократно переписывалась для управления обществом и оправдания действий властей.