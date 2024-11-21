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Монголо – Татарское Иго придумано Романовыми!

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Монголо Татарское нашествие на Русь это всего лишь историческое прикрытие для дома Романовых. На самом деле никакого нашествия на Русь с востока не было. Это Римские ставленники Романовы пришедшие с запада решили взять под контроль Волжский Торговый путь и шли к этому разрушая города и закрепощая население. А Монгол с татарами сделали козлами отпущения.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Сомнения в достоверности истории:
   - Татаро-монгольское иго рассматривается как выдумка, созданная позднее, чтобы оправдать действия российских правителей.
   - Историки слишком полагаются на летописи и письменные источники, которые сравниваются с религиозными текстами.

2. Археологические несоответствия:
   - На территории Руси нет захоронений монгольских воинов и других артефактов, подтверждающих массовое присутствие монголов.
   - Столица Золотой Орды Сарай, а также другие города монгольской империи недостаточно исследованы или вовсе не подтверждены археологически.

3. Логистические и физические противоречия:
   - Описания скорости передвижения монгольских войск по болотам и лесам выглядят сомнительно.
   - Заявления о засеве полей и заготовке продовольствия монголами на территории Руси кажутся нелогичными.

4. Критика письменных источников:
   - Европейские и русские письменные источники описывают фантастические события и чудеса, например, "людей-собак".
   - Переводы и интерпретации текстов менялись со временем, и их точность вызывает вопросы.

5. Роль Романовых:
   - Династия Романовых, по мнению лектора, использовала миф о монголо-татарском иге для укрепления своей власти.
   - Разрушение городов, приписываемое монголам, на самом деле происходило в ходе внутренних войн и реформ Романовых.

6. Культурные аспекты:
   - Вопрос сохранности памятников архитектуры домонгольского периода, таких как Успенский и Дмитриевский соборы, которые практически не пострадали от нашествия.

Выводы:

- Лектор подвергает сомнению традиционные исторические версии о монголо-татарском иге, обращая внимание на отсутствие археологических подтверждений, логистические и физические несоответствия, а также на использование истории в политических целях.
- История, по мнению автора, неоднократно переписывалась для управления обществом и оправдания действий властей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=78XJqTEv_V4
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