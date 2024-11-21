Китайская компания обучила свою модель до уровня GPT-4 всего за $3 млн



Как сообщает Tomshardware (https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/chinese-company-trained-gpt-4-rival-with-just-2-000-gpus-01-ai-spent-usd3m-compared-to-openais-usd80m-to-usd100m), китайская компания 01. ai продемонстрировала то, что для обучения мощной модели искусственного (https://t.me/russian_osint)интеллекта не всегда требуются значительные инвестиции.

Модель Yi-Lightning заняла почётное шестое место по производительности в рейтинге LMSIS Университета Беркли. 01. ai потратила на обучение модели всего $3 млн, используя (https://t.me/russian_osint)2000 графических процессоров, что существенно ниже затрат OpenAI на GPT-4 (от $80 до $100 млн) и предполагаемых $1 млрд на GPT-5.

Руководитель компании Кай-Фу (https://t.me/russian_osint)Ли подчеркнул: ограниченные финансовые и технологические ресурсы, вызванные экспортными ограничениями США на передовые графические процессоры, лишь только простимулировали внедрение высокоэффективных инженерных решений в Китае.

В рейтинге даже обогнала немного GPT-4o-2024-05-13 и Claude 3.5 Sonnet (20241022). Умеют же люди, когда руки из правильного места растут.

https://lmarena.ai/?leaderboard

@Russian_OSINT – цинк

Вот это правильный подход. Создавать эффективный продукт кратно дешевле чем у оппонентов.

На такой подход и надо ориентироваться.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Китайская компания 01.ai успешно обучила модель Yi-Lightning с минимальными затратами:

- Стоимость обучения составила всего $3 млн

- Использовано 2000 графических процессоров

- Для сравнения: OpenAI тратит $80-100 млн на GPT-4

2. Ключевые достижения модели:

- Заняла шестое место в рейтинге LMSIS Университета Беркли

- Немного опередила GPT-4o и Claude 3.5 Sonnet

- Продемонстрировала высокую эффективность при ограниченных ресурсах

3. Позиция руководителя компании Кай-Фу Ли:

- Экспортные ограничения США стимулируют внедрение инновационных инженерных решений

- Недостаток технологических ресурсов превращается в конкурентное преимущество

Вывод:

Китайские разработчики доказали возможность создания высокоэффективной ИИ-модели при значительно меньших финансовых затратах. Это демонстрирует потенциал оптимизации технологических процессов и важность инновационного подхода в разработке искусственного интеллекта.

Дополнительный вывод:

Первопроходцы в области больших языковых моделей несут колоссальные издержки на всех этапах разработки. Создание современной ИИ-модели – это сложнейший научно-технический процесс, который включает:

1. Формирование колоссальных массивов обучающих данных

2. Разработку уникальных алгоритмов обучения

3. Постоянное совершенствование математической структуры модели

4. Колоссальные вычислительные мощности для тестирования и оптимизации

Китайский подход демонстрирует классическую стратегию "быстрого последователя":

- Использование готовых наработок западных компаний

- Оптимизация под локальные ресурсы

- Минимизация собственных затрат на НИОКР

- Эффективное применение чужого опыта

Важное наблюдение: текущие рейтинги ИИ-моделей показывают нелинейную зависимость между инвестициями и качеством. На верхних позициях – гиганты с колоссальными вложениями, внизу – более скромные, но эффективные решения. Это говорит о зрелости рынка и появлении различных стратегий развития ИИ-технологий.

Принципиальный момент – модели нижнего эшелона часто оптимизированы под конкретные задачи и могут быть не менее полезными в своих нишах, чем дорогостоящие аналоги.

Таким образом, китайский кейс демонстрирует не только технологическую зрелость, но и прагматичный подход к инновациям – максимальная эффективность при минимальных затратах.

Однако это не отменяет фундаментального принципа научного прогресса: действительные научные прорывы и революционные достижения даются не дёшево. За каждым значимым скачком в технологиях стоят годы интенсивных исследований, огромные финансовые вложения, труд выдающихся умов и готовность идти на риск в погоне за принципиально новым знанием. Оптимизация и заимствование – лишь часть инновационного процесса, но не его двигатель.