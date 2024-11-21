Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Горе от ума? Квантовый скачок в микрокосмос Человека РА-з-УМНОГО

12 0


Беседа Виктора Алексеевича с Вячеславом Тимошенко и нутрициологом Яковом Плясуновым о микрокосмосе человека

➤ Об авторе:
Виктор Алексеевич Ефимов – государственный деятель, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор по кафедре управления и истории, публицист. Более 30 лет изучает процессы формирования мировоззрения и помогает людям справляться с проблемами при помощи правильных взглядов на жизнь.

Соцсети Виктора Ефимова:⠀
➤ Telegram https://t.me/viktorefimof
➤ ВКонтакте https://vk.com/viktorefimof

Приглашаем присоединиться к курсу «Школа управления собой, страной, цивилизацией».
Регистрация: https://www.efimovschool.ru/kursynew?utm_source=ytch&utm_medium=organic&utm_campaign=tarif_apr#tarif

Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Микрокосмос человека:
   – Изучение человека как малой вселенной и его скрытых возможностей.
   – Акцент на разнице между научным и практическим подходами к пониманию человека.

2. Практика Вячеслава:
   – Опыт жизни без пищи и воды, включая переплывание Байкала в экстремальных условиях.
   – Работа над собой позволила раскрыть новые ресурсы организма.
   – Управление телом через сознание и изменение восприятия питания.

3. Критика современной науки:
   – Наука часто игнорирует феномены, которые не вписываются в общепринятые теории.
   – Практика становится критерием истины, но академическая наука остаётся инертной.

4. Превентивная медицина:
   – Развитие превентивных подходов, включая питание, голодание, исследование микробиоты.
   – В России превентивная медицина только начинает развиваться.
   – Пример инициатив по разработке дорожных карт и привлечению общества к этой теме.

5. Энергия и питание:
   – Голодание помогает организму избавляться от старых митохондрий, восстанавливать клетки и геном.
   – Человек способен получать энергию не только из пищи, но и через альтернативные каналы (например, эфир).

6. Рекомендации слушателям:
   – Использование интервального голодания для улучшения качества жизни.
   – Начать работу над собой, чтобы раскрыть потенциал организма.
   – Не бояться экспериментировать и искать свои подходы к здоровью.

7. Культурный аспект:
   – Необходимость включения в образовательную систему знаний о здоровье и управлении телом.
   – Предложения по замене традиций западной медицины более ориентированными на профилактику и развитие человека.

Вывод:
Беседа подчёркивает важность работы над собой для раскрытия скрытых ресурсов организма, а также необходимость синтеза науки и практики в изучении возможностей человека. Превентивная медицина и осознанное питание могут стать ключом к улучшению качества жизни. Для этого требуется инициатива как от общества, так и от государства.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SDryxnnfWVM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
Самопрограммирование. Прекрасное Далёко - афоризмы
Год 2012 - самый важный в истории Человечества и всей Вселенной
Вопросы пытливого исследователя
УХОДЯЩИЙ МИР

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: