Альфред Шнитке “Монолог для альта и струнных”. Солист Юрий Башмет (1989)
“Монолог для альта и струнных” Альфреда Шнитке исполняют Юрий Башмет (альт) и Ансамбль солистов Московской государственной филармонии. Дирижер – Юрий Башмет.
Фрагмент концертной программы “Концерт ансамбля солистов Московской государственной филармонии. Солист Ю.Башмет”.
Главная редакция музыкальных программ, 1989 г.
#шнитке #МонологДляАльтаИСтрунных #ЮрийБашмет
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