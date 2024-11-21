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Альфред Шнитке “Монолог для альта и струнных”. Солист Юрий Башмет (1989)

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“Монолог для альта и струнных” Альфреда Шнитке исполняют Юрий Башмет (альт) и Ансамбль солистов Московской государственной филармонии. Дирижер – Юрий Башмет.

Фрагмент концертной программы “Концерт ансамбля солистов Московской государственной филармонии. Солист Ю.Башмет”.
Главная редакция музыкальных программ, 1989 г.

#шнитке #МонологДляАльтаИСтрунных #ЮрийБашмет

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PB-qLdGJfW0
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