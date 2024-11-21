“Монолог для альта и струнных” Альфреда Шнитке исполняют Юрий Башмет (альт) и Ансамбль солистов Московской государственной филармонии. Дирижер – Юрий Башмет.Фрагмент концертной программы “Концерт ансамбля солистов Московской государственной филармонии. Солист Ю.Башмет”.Главная редакция музыкальных программ, 1989 г.#шнитке #МонологДляАльтаИСтрунных #ЮрийБашметМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1