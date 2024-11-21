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21 ноября что-то прилетело

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21 ноября что-то прилетело, предположительно, по комплексу цехов завода «Южмаш» в Днепропетровске. Сразу после этого посыпались сообщения, что для этого удара Россия якобы использовала межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 в неядерном оснащении для выполнения боевой задачи.

Подтвердится эта информация или нет, в сущности, неважно, поскольку средств неядерного сдерживания у России хватает и без таких ракет. Важно другое. Руководство России неоднократно подчёркивало два ключевых момента своей внешней политики.

Во-первых, Россия закончит СВО, когда сочтёт намеченные цели реализованными.

Во-вторых, решение о целесообразности применения того или иного вооружения находится в компетенции Министерства обороны.

Кроме того, «предупреждать» марионеточное государство Украина ни последний, ни предпоследний, ни какой-то ещё раз нет никакого практического смысла. Некоторое время назад спикер ГД РФ Володин говорил, что в случае разрешения на удары вглубь России в ответ может быть применено оружие, которое до этого не использовалось на СВО, и единственный практический смысл такой демонстрации (если именно она имела место) в том, что наши войска успешно выполнили стрельбу.

Любопытно другое — в каких именно условиях произошёл удар по Днепропетровску. Политически ситуация для Зеленского близка к критической. Но не из-за негативного отношения к нему «коллективного Трампа», а потому, что за последнюю неделю он в очередной раз отменил любые выборы в рамках «плана стойкости», расписался в невозможности военного захвата Крыма, а также представил пакет предложений для США, в рамках которых готов передать во внешнее управление контроль над бизнес-процессами и природными ресурсами Украины, и фактически предложил использовать украинскую армию для нужд США в ЕС.

В военном смысле ситуация также близка к критической. Фронт в Донбассе ежедневно отодвигается на запад, плюс-минус то же самое происходит на других направлениях, из-за чего человеческий и военный потенциал Украины на исходе.

В таких условиях большой разницы нет, применила Россия РС-26 или РС-24 или насыпала на Южмаш с десяток «Искандеров». Главное — в принципиальности и последовательности принимаемых решений.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Специально для RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. 21 ноября произошёл предполагаемый удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, возможно с использованием межконтинентальной баллистической ракеты РС-26.

2. Ключевые позиции России во внешней политике:
- Завершение СВО будет определено самой Россией
- Решения о применении вооружения принимает Министерство обороны

3. Политическая ситуация для Зеленского критическая:
- Отменил выборы
- Признал невозможность военного захвата Крыма
- Предложил США контроль над бизнес-процессами и ресурсами Украины

4. Военная ситуация для Украины также критическая:
- Фронт в Донбассе постоянно отступает на запад
- Человеческий и военный потенциал Украины истощается

Вывод:

Удар по Днепропетровску демонстрирует последовательность российской военной политики и ослабление позиций Украины на фоне продолжающегося конфликта. Выбор конкретного типа вооружения в данном случае не принципиален.

Дополнительный вывод:

Вероятное применение межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 без ядерного заряда может рассматриваться как недвусмысленный сигнал западным партнёрам после недавнего разрешения Украине наносить удары по территории России. Демонстрация такой ракеты с высокой точностью попадания и радиусом до 6000 км фактически показывает потенциал эскалации конфликта и служит предупреждением о возможных последствиях дальнейшего обострения ситуации. Этот жест, вероятно, направлен на то, чтобы охладить воинственный пыл западных стран и подчеркнуть риски необдуманной эскалации.

России могло бы быть целесообразно провести демонстрационные учения с применением межконтинентальной баллистической ракеты с боевой начинкой, на отдаленном полигоне, сделав их максимально публичными. Такая демонстрация потенциала российского вооружения могла бы стать наглядным уроком для новых поколений западных политиков, напоминанием о стратегической мощи России и причинах, по которым предыдущие поколения западных лидеров избегали прямого военного противостояния с ней. Визуальная и убедительная демонстрация боевых возможностей может служить более эффективным сдерживающим фактором, чем дипломатические заявления.

Источник: https://t.me/c/1686844692/6901
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