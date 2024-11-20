Заморозка конфликта неприемлема
Заморозка – неприемлема!
1. Принимаются все необходимые меры по защите Крымского моста и других объектов критической инфраструктуры, Путин давно отдал поручения,
2. Вчерашний удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области не поменял график Путина, президент посвящает теме СВО много часов.
3. Вариант заморозки украинского конфликта России не подойдет, для РФ важно достичь своих целей;
4. Действующая администрация США за оставшееся время делает все возможное для продолжения конфликта на Украине, в том числе они одобрили поставку Киеву противопехотных мин;
5. Угроза странам в регионе Балтийского моря исходит от Украины, обвинения в диверсии с кабелем в адрес РФ абсурдны и смехотворны.
6. Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с Трампом
7. Кандидатура нового посла России в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа.
(с) Песков