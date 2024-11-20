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Заморозка конфликта неприемлема

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Заморозка – неприемлема!

1. Принимаются все необходимые меры по защите Крымского моста и других объектов критической инфраструктуры, Путин давно отдал поручения,

2. Вчерашний удар ракетами ATACMS по объекту в Брянской области не поменял график Путина, президент посвящает теме СВО много часов.

3. Вариант заморозки украинского конфликта России не подойдет, для РФ важно достичь своих целей;

4. Действующая администрация США за оставшееся время делает все возможное для продолжения конфликта на Украине, в том числе они одобрили поставку Киеву противопехотных мин;

5. Угроза странам в регионе Балтийского моря исходит от Украины, обвинения в диверсии с кабелем в адрес РФ абсурдны и смехотворны.

6. Путин готов к контактам и переговорам по Украине, в том числе с Трампом

7. Кандидатура нового посла России в США выбрана, идут процедуры по его утверждению и подготовке указа.

(с) Песков

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9506701.html
Метки: война на украине, Путин, Россия, США
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