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Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля. Профессор М. В. Попов. 13.11.2024.

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Лекцию в Красном университете на тему «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 13.11.2024.
Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9
II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:
1. Лекция посвящена изучению «Науки логики» Гегеля, с акцентом на взаимосвязь категорий бытия.
2. Основная методология Гегеля заключается в последовательном выведении понятий, где каждое новое понятие основывается на предыдущем.
3. Начальное понятие — «чистое бытие», которое постепенно переходит в «ничто» и затем в «становление».
4. Диалектический метод требует понимания движения между противоположностями, такими как бытие и ничто, и признания их единства.
5. «Становление» описывает процесс изменения, где одно понятие переходит в другое.
6. Категории «наличное бытие» и «определённость» вводятся как результаты диалектического развития.
7. Применение категории «определённость» позволяет углубить понимание реальности через отрицание и установление границ.
8. Автор подчеркивает важность изучения классиков (Гегеля, Маркса, Ленина) для понимания марксизма.

Вывод:
Лекция раскрывает, что диалектика Гегеля строится на концепции перехода и движения, где противоположности интегрируются в процессе развития. Эта логика применяется как к философии, так и к реальной жизни, где любое явление рассматривается в динамике. Главный урок: чтобы понять сложные философские категории, важно следовать логике их выведения и уделять внимание процессу, а не только результату.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z0fj26J-iR8
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