Лекцию в Красном университете на тему «Взаимосвязи категорий бытия в «Науке логики» Г. Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии. 13.11.2024.Расписание занятий Красного университета: https://www.r-p-w.ru/raspisanie-zanyatij-krasnogo-universiteta-2024-2025.htmlВсе занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4Ev8T5RisLLL5apLpzgtq9II отделение Красного университета: https://vk.com/communism.university

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Лекция посвящена изучению «Науки логики» Гегеля, с акцентом на взаимосвязь категорий бытия.

2. Основная методология Гегеля заключается в последовательном выведении понятий, где каждое новое понятие основывается на предыдущем.

3. Начальное понятие — «чистое бытие», которое постепенно переходит в «ничто» и затем в «становление».

4. Диалектический метод требует понимания движения между противоположностями, такими как бытие и ничто, и признания их единства.

5. «Становление» описывает процесс изменения, где одно понятие переходит в другое.

6. Категории «наличное бытие» и «определённость» вводятся как результаты диалектического развития.

7. Применение категории «определённость» позволяет углубить понимание реальности через отрицание и установление границ.

8. Автор подчеркивает важность изучения классиков (Гегеля, Маркса, Ленина) для понимания марксизма.

Вывод:

Лекция раскрывает, что диалектика Гегеля строится на концепции перехода и движения, где противоположности интегрируются в процессе развития. Эта логика применяется как к философии, так и к реальной жизни, где любое явление рассматривается в динамике. Главный урок: чтобы понять сложные философские категории, важно следовать логике их выведения и уделять внимание процессу, а не только результату.