Нашёл карту, которая сейчас должна быть актуальной для нас – дальность наших ракет за пределами Украины. Потому что не по Украине надо бить в ответ на удары ракетами НАТО, а по непосредственно по объектам НАТО.

Напомню, Путин говорил, что удары ракетами НАТО по нашей территории качественно изменят характер войны – это будет прямая агрессия США против России.

Удар по Марьино в Курской области, причём одновременно 12 ракетами, был бы не по силам ВСУ, это удар военных США. А значит, следует бить по военным США!

Очень надеюсь, что увещевания трампистов – как заокеанских, так и внутренних – что, мол, не надо отвечать и надо терпеть до прихода Трампа, иначе переговоры будут сорваны, не будут услышаны ВВП. Это чистой воды разводка. Вспомните, как нам обещали, что Зеленский будет "президентом мира"! Мы уже забыли это?

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор предлагает наносить удары по объектам НАТО в ответ на ракетные атаки, а не ограничиваться территорией Украины.

2. Напоминает о заявлении Путина о том, что ракетные удары НАТО по российской территории будут расцениваться как прямая агрессия США против России.

3. Расценивает удар по Марьино в Курской области как атаку военных США, а не ВСУ, и призывает наносить ответные удары по военным США.

4. Критикует позицию "трампистов", которые предлагают не отвечать на удары до прихода Трампа, считая это "разводкой".

5. Проводит параллель с ранними обещаниями по Зеленскому быть "президентом мира".

Вывод:

Статья подчеркивает необходимость жёсткого ответа на агрессивные действия Запада, предупреждая, что игнорирование российских предупреждений и продолжение эскалации может привести к резкому обострению конфликта. Автор считает, что только симметричные действия могут остановить дальнейшее наращивание напряженности и предотвратить риск перерастания конфликта в более широкомасштабную угрозу.