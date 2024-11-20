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Британская The Times посчитала запасы ракет ATACMS у ВСУ и оценила их в полсотни единиц. Конечно, цифра взята с потолка, но кое-какие основания у такого подсчёта всё-таки есть. В целом количество этих ракет в распоряжении Киева не может превышать нескольких десятков штук одновременно, а ежемесячный объём поставок вряд ли окажется больше 10—20 ракет — больше просто не позволят ни возможности текущего производства ATACMS в Штатах, ни существенные потребности прочих потребителей, начиная с армии США и заканчивая всеми прочими заказчиками, особенно Польшей.

Какой ущерб может нанести этот запас?

Чисто с военной точки зрения — не слишком большой: во-первых, ATACMS наши умеют сбивать, во-вторых, на войну подобного масштаба этого запаса очень мало. C учётом того что США применили больше 400 ATACMS в Ираке в условиях тотального превосходства примерно во всём, украинские объёмы просто смешны.

Военный ущерб здесь, однако, не главный. В случае если ВСУ начнут регулярные обстрелы и за этим не последует решительная реакция, осмелеть могут уже европейцы, разрешив применение своих крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, что сразу увеличит масштабы угрозы.

Но говорить о каких-то стратегических результатах для Украины всё равно не придётся. Однако такие вещи лучше предотвращать, нежели отражать и ликвидировать последствия. Предотвратить же их можно, только заставив противника осознать неизбежность последствий для него лично, причём последствий необратимых и неприемлемых, куда в больших масштабах, чем совершаемые им действия.

Пока же Европа со всей очевидностью «сидит на измене», если не считать Польшу, Прибалтику и некоторые другие субъекты, которые брызжут русофобской слюной по причине отсутствия мыслительных способностей и инстинкта самосохранения. Но давать им чувство уверенности в том, что применять ракеты «понемножку» можно безнаказанно, — совершенно не в наших интересах. Так что реакция на применение украинского запаса ATACMS становится очень важной задачей.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Британское издание The Times оценило запасы ракет ATACMS у ВСУ в около 50 единиц.

2. Реальное количество ракет ATACMS у Украины не превышает нескольких десятков, с ежемесячными поставками 10-20 ракет.

3. Военный ущерб от этих ракет незначителен:

- Российская сторона умеет их сбивать

- Количество ракет мало для войны такого масштаба

4. Основная угроза – возможная эскалация: европейские страны могут разрешить использование своих крылатых ракет.

5. Европа в большинстве своём занимает выжидательную позицию, за исключением некоторых стран (Польша, Прибалтика).

Вывод:

Применение ограниченного количества ракет ATACMS не создаст критического военного преимущества для Украины, но может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Российской стороне необходимо предотвратить безнаказанное использование этих вооружений, демонстрируя неизбежность серьёзных последствий.