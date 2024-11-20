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Такие вещи лучше предотвращать, нежели отражать и ликвидировать последствия

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Telegram-канал «Старше Эдды» @vysokygovorit
              
Британская The Times посчитала запасы ракет ATACMS у ВСУ и оценила их в полсотни единиц. Конечно, цифра взята с потолка, но кое-какие основания у такого подсчёта всё-таки есть. В целом количество этих ракет в распоряжении Киева не может превышать нескольких десятков штук одновременно, а ежемесячный объём поставок вряд ли окажется больше 10—20 ракет — больше просто не позволят ни возможности текущего производства ATACMS в Штатах, ни существенные потребности прочих потребителей, начиная с армии США и заканчивая всеми прочими заказчиками, особенно Польшей.

Какой ущерб может нанести этот запас?

Чисто с военной точки зрения — не слишком большой: во-первых, ATACMS наши умеют сбивать, во-вторых, на войну подобного масштаба этого запаса очень мало. C учётом того что США применили больше 400 ATACMS в Ираке в условиях тотального превосходства примерно во всём, украинские объёмы просто смешны.

Военный ущерб здесь, однако, не главный. В случае если ВСУ начнут регулярные обстрелы и за этим не последует решительная реакция, осмелеть могут уже европейцы, разрешив применение своих крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, что сразу увеличит масштабы угрозы.

Но говорить о каких-то стратегических результатах для Украины всё равно не придётся. Однако такие вещи лучше предотвращать, нежели отражать и ликвидировать последствия. Предотвратить же их можно, только заставив противника осознать неизбежность последствий для него лично, причём последствий необратимых и неприемлемых, куда в больших масштабах, чем совершаемые им действия.

Пока же Европа со всей очевидностью «сидит на измене», если не считать Польшу, Прибалтику и некоторые другие субъекты, которые брызжут русофобской слюной по причине отсутствия мыслительных способностей и инстинкта самосохранения. Но давать им чувство уверенности в том, что применять ракеты «понемножку» можно безнаказанно, — совершенно не в наших интересах. Так что реакция на применение украинского запаса ATACMS становится очень важной задачей.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Британское издание The Times оценило запасы ракет ATACMS у ВСУ в около 50 единиц.

2. Реальное количество ракет ATACMS у Украины не превышает нескольких десятков, с ежемесячными поставками 10-20 ракет.

3. Военный ущерб от этих ракет незначителен:
- Российская сторона умеет их сбивать
- Количество ракет мало для войны такого масштаба

4. Основная угроза – возможная эскалация: европейские страны могут разрешить использование своих крылатых ракет.

5. Европа в большинстве своём занимает выжидательную позицию, за исключением некоторых стран (Польша, Прибалтика).

Вывод:

Применение ограниченного количества ракет ATACMS не создаст критического военного преимущества для Украины, но может спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Российской стороне необходимо предотвратить безнаказанное использование этих вооружений, демонстрируя неизбежность серьёзных последствий.

Источник: https://t.me/c/1686844692/6898
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