Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово.



▫️ Завершено уничтожение группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Агроном, Александрия, Гуево, Зазулевка, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка и Юнаковка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка «Богдана», самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей. 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России