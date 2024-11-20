Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой и 22-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Борщевая, Черноглазовка и Волчанск Харьковской области.

Отражена контратака 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери ВСУ составили свыше 105 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, два автомобиля и 152-мм орудие Д-20.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 44-й, 60-й, 63-й, 66-й, 67-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 119-й бригады теробороны и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка, Зеленый Гай, Изюмское, Новоегоровка, Загрызово, Купянск Харьковской области,Торское, Ивановка Донецкой Народной Республики и Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Отражены пять контратак формирований 3-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ. Противник потерял до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены четыре склада с боеприпасами и склад беспилотных летательных аппаратов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка Донецкой Народной Республики.

Отражены 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак», два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й, 128-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожен склад военно-технического имущества.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36400 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19397 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18248 орудий полевой артиллерии и минометов, 28541 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России