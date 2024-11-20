В богатейшей экспозиции представлены уникальные экспонаты из собраний России, Монголии, Индии, Азербайджана и других стран. В ее организации также приняли участие Музей Востока, Музей-институт семьи Рерихов и Дом-музей семьи Рерихов в Улан-Баторе. Особое место в экспозиции занимают предметы из фонда самого Эрмитажа. Всего рериховское археологическое собрание Эрмитажа насчитывает более 26 000 предметов.

Среди живописных произведений, представленных на выставке, — знаменитая картина «Гонец. "Восста род на род"», за которую Рерих получил звание художника, а Павел Третьяков приобрёл её для своей коллекции; «Заморские гости» и «Город строят» из собрания Третьяковской галереи, а также малоизвестные полотна — «Натурщик» и «Отдых охотника» из Музея Академии художеств. Живописное собрание из коллекции Государственного музея искусств народов Востока — 90 картин доставлены в Петербург с выставки в Третьяковской галерее.

Название выставки напоминает об одноименном сборнике публицистики под авторством художника, который был издан в 1933 году накануне подписания «Пакта Рериха» — первого договора об охране памятников.

«Эрмитажный Рерих — утонченный представитель петербургской культуры; вдохновенный пророк духовного единства России и Востока; романтически-практичный борец за права культуры», — отметил на открытии Михаил Пиотровский.

В истории российской культуры действительно трудно найти другого такого деятеля, как Николай Рерих, вокруг которого было бы столько споров, и с такой же, как у него, фантастической биографией. Его объявляли духовным водителем человечества, Антихристом, советским шпионом, руководителем мирового масонства и даже перевоплощением одного из индийских божеств… А он всегда оставался горячим патриотом России и её гражданином, мысль о возвращении на Родину никогда не покидала его.

Николай Константинович родился в Петербурге в 1874 году (на доме № 25 по Университетской наб., где он жил, висит мемориальная доска). Окончил Академию художеств и юридический факультет Петербургского университета. После революции оказался в США, потом отправился в Индию на поиски загадочной страны чудес — Шамбалы. Рерих написал множество картин больше, создал десятки глубоких философских трудов. Общался и с американским президентом, и с вождями СССР, и с духовными лидерами буддизма. Посвященные ему музеи созданы в Америке, Москве и Индии. Рерих замерзал в горах Тибета, будто бы видел в заснеженных горах НЛО и даже подробно описал его, а потом построил удивительный дом в Индии. Его считали агентом ГПУ, подозревали в связях с английской разведкой. Но кем он, Николай Рерих, был на самом деле? Многие тайны своей невероятной жизни он унес с собой в могилу…

За свою жизнь Рерих написал более 7000 картин, увлекался археологией, много путешествовал. Революцию 1917 года он встретил на Карельском перешейке, где лечился от тяжелой болезни легких. Большевиков он поначалу возненавидел и считал «извергами».

Финляндия получила независимость, и Рерих смог уехать в Англию, а потом очутился в США, где быстро прославился и установил контакты с буддистами самого высокого духовного ранга, потом совершил необыкновенное путешествие в Индию.

Однако летом 1926 года Рерих неожиданно объявился в Москве. Там его не арестовали и не расстреляли, как опасались его друзья, а наоборот, он встречался со Свердловым, Чичериным, Луначарским – со всей коммунистической верхушкой, которую, казалось бы, тайно ненавидел. И это — первая загадка его жизни. В иммиграции после этой поездки его стали считать «агентом большевиков».

Рерих привез в Москву послание и ящичек с землей. «Посылаем, — говорилось в послании, — землю на могилу бога нашего Махатмы Ленина — примите привет наш». Учителя Рериха — духовные лидеры буддизма считали коммунизм в СССР (не зная, конечно, тогда еще об ужасах ГУЛАГа) не варварством и тиранией, как утверждала западная пропаганда, а более продвинутой ступенью эволюции. Под их влиянием изменил свое отношение к СССР и большевикам и сам Рерих. Нарком иностранных дел Чичерин тут же доложил о послании из Индии Молотову. Идея приобрести для СССР союзников в Тибете показалась заманчивой, так как это могло помочь решению вопроса о присоединении к СССР Монголии. Однако самого Рериха больше интересовала возможность попасть через территорию СССР в заповедный Тибет.

Оказавшись в Тибете, Рерих старался осуществить свою заветную цель — найти таинственную Шамбалу, загадочную страну, о которой много рассказывали буддийские мудрецы и старинные книги. Именно там, полагал он, скрываются центры мировой мудрости.

Но его экспедиция оказалась в тяжелом положении: стояла суровая зима, дули ледяные ветры, заканчивалось продовольствие, взбунтовались проводники. Но Рерих, словно одержимый, рвался вперед. Все, что он видел вокруг, подтверждало — таинственная Шамбала где-то рядом.

«В десять с половиной утра, — записал ученый в своем дневнике, — над станом при чистом синем небе пролетел ярко-белый сверкающий на солнце шаровидный аппарат…»

Что это было? НЛО — послание от внеземных цивилизаций? Или же на нем летели таинственные обитатели загадочной Шамбалы? Однако найти легендарную страну Рериху тогда так и не удалось. Монахи на все расспросы загадочно качали головами или показывали пальцем в небо. Как потом выяснилось, английская разведка подозревала, что Рерих — советский шпион, и сделала все, чтобы перекрыть дорогу его поискам.

Любопытно, что именно в те годы в Тибете появилась экспедиция из нацистской Германии — специальный отряд альпинистов СС, посланный фюрером, тоже интересовавшимся тайнами буддизма. Однако она бесследно пропала в заснеженных горах…

Он сумел вернуться в США, где его ждал восторженный прием. Его называли «великим исследователем Азии», создали в последствие музей Рериха. Американское правительство финансировало его экспедиции. Русского философа и путешественника принял сам президент Гувер. Большой популярностью пользовались его картины, постоянно устраивались выставки.

Однако, когда Рерих решил снова отправиться в Индию, оказалось, что визу получить туда не просто. Снова этому мешала английская разведка. Разрешение на въезд удалось достать только при помощи королевы Великобритании и самого папы Римского. Рерих построил в Индии дом, основал институт гималайских исследований «Урусвати», написал множество научных трудов, собрал редкую коллекцию минералов.

Интерес Рериха к Востоку возник не на пустом месте. В Петербурге еще в годы его юности царило повальное увлечение буддизмом и мистическими культами. При дворе был принят французский маг и прорицатель Папюс, тибетский врач Бадмаев.

Интересовался мистическими учениями и сам Николай II, посетивший Индию во время своего путешествия на Восток и привезший с собой огромную коллекцию предметов буддийского культа. В 1893 году в залах Зимнего дворца была устроена специальная выставка. В 1911 году в Петербурге построили первый тибетский храм.

На русский были переведены многие философские книги Индии, труды об истории Тибета и его чудотворцах, которыми увлекся Рерих. Его захватили индийские метафизические доктрины, их взгляд на космические и исторические циклы, на их связи с древней культурой России.

Увлекался он и спиритизмом. Часто спиритические сеансы со «столоверчением» устраивались в среде художников. И Рерих был энтузиастом этого дела. Но если его приятели — Бенуа, Грабарь, Дягилев относились к этому его увлечению иронически, слегка подхихикивая, то сам он считал спиритизм «серьезным духовным феноменом». Мистические видения часто посещали его жену Елену Ивановну. Однако Русская православная церковь считала увлечение Рериха буддизмом и мистическими культами вредной ересью, и его отлучили от церкви.

Николай Рерих был горячим патриотом России и оставался им до последних дней своей жизни. Когда над СССР нависла угроза гитлеровского вторжения, он писал: «…Всякий, кто ополчится на народ русский, почувствует это на хребте своём. Не угроза, но сказала так тысячелетняя история народов. Отскакивали разные вредители и поработители, а народ русский в своей целине необозримой выоривал новые сокровища. Так положено. История хранит доказательства высшей справедливости, которая много раз уже грозно сказала: "Не замай!"».

В 1938 году нарком НКИД СССР Литвинов докладывал Сталину о желании Рериха вернуться с семьёй в СССР и давал Рериху положительную характеристику. Однако Сталин наложил резолюцию: «Не отвечать».

Находясь в Индии, Николай Константинович с самых первых дней Второй мировой войны использовал все возможности, чтобы помочь своей родине. Вместе с младшим сыном Святославом Рерихом он устраивал выставки и продажу картин, а все вырученные деньги перечислял в фонд помощи советского «Красного креста» и Красной армии.

Его картины «Богатыри проснулись», «Партизаны», «Победа», «Настасья Микулична», «Александр Невский», «Земля славянская» и другие, созданные в годы войны, носят национальный характер и полны искренней веры в победу нашей страны.

В 90-е годы в российских СМИ появился ряд статей, в которых их авторы обвиняли Николая Рериха в том, будто он был тайным агентом ОГПУ и во время своих экспедиций выполнял секретные задания советской разведки. Однако эти домыслы были опровергнуты на официальном уровне, никаких документов на этот счет в архивах обнаружено не было.

Не верила, в общем-то, в это и вездесущая в то время в Индии английская разведка. Ее агент полковник А.Е. Махон, специально приставленный к Рерихам, писал секретарю правительства Индии в апреле 1931 года: «Вам, возможно, будет интересно узнать, что старик (Н.К. Рерих.) занят своими картинами и пишет книгу… Они (т. е. Рерихи) начали создавать здесь небольшой музей… Я слежу за их действиями и дам вам знать, если что не так, но в настоящее время, я уверен, они безвредны, хотя и эксцентричны…».

У Рериха была навязчивая идея. После ужасов мировых войн и революций он настойчиво искал универсальную формулу спасения человечества и нашел ее в том, что «красота спасет мир» и это сделает искусство. Такую идею он страстно проповедовал всю оставшуюся жизнь в своих книгах и своем творчестве.

На основе выдвинутого им так называемого пакта Рериха в 1954 году в Гааге был подписан Заключительный акт Международной конвенции по защите культурных ценностей.

Сразу же по окончании Второй мировой войны художник запросил визу на въезд в Советский Союз, но 13 декабря 1947 года умер в Наггаре (Индия), так и не узнав, что в визе ему отказали…

В долине Кулу в Индии, на месте погребального костра, был установлен большой прямоугольный камень, на котором высечена надпись: «Здесь было предано огню тело Махариши Николая Рериха — великого русского друга Индии. Да будет мир». Часть его богатейшего художественного наследства в 1990 году была передана России.

А сам Николай Рерих оставил нам такой завет: «Любите Родину. Любите народ русский. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит полюбить и всё человечество. <…> Полюбите Родину всеми силами — и она вас возлюбит. Мы любовью Родины богаты. Шире дорогу! Идёт строитель! Идёт народ русский!».

Специально для «Столетия»

Николай Петров

Комментарий редакции

На основе статьи, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Рериха, можно выделить следующие ключевые тезисы:

1. Биографические факты:

- Родился в 1874 году в Петербурге

- Получил образование в Академии художеств и на юридическом факультете Петербургского университета

- После революции 1917 года эмигрировал сначала в США, затем жил в Индии

- Создал более 7000 картин за свою жизнь

- Умер в 1947 году в Индии, так и не получив возможности вернуться в СССР

2. Культурная и научная деятельность:

- Организовал экспедиции в Тибет и Гималаи

- Основал институт гималайских исследований "Урусвати" в Индии

- Создал "Пакт Рериха" – первый договор об охране памятников культуры

- Внес значительный вклад в археологию и искусствоведение

- Эрмитаж хранит более 26 000 предметов из его археологического собрания

3. Философские и духовные аспекты:

- Глубоко интересовался буддизмом и восточной философией

- Искал легендарную Шамбалу

- Развивал идею о спасении человечества через красоту и искусство

- Был отлучен от православной церкви за увлечение восточными учениями

4. Патриотическая деятельность:

- Оставался патриотом России до конца жизни

- Во время Второй мировой войны помогал СССР через продажу картин

- Создавал патриотические картины на темы русской истории и культуры

- Стремился вернуться на родину, но не получил разрешения

Вывод: Николай Рерих представляет собой уникальную фигуру в российской и мировой культуре, сочетавшую в себе качества художника, философа, путешественника и общественного деятеля. Его наследие включает не только художественные произведения, но и важные культурные инициативы, в том числе международную охрану памятников культуры. Несмотря на сложную судьбу и вынужденную эмиграцию, он сохранил глубокую связь с родиной и внес значительный вклад в развитие межкультурного диалога между Востоком и Западом. Его жизненный путь демонстрирует возможность сохранения национальной идентичности при открытости к мировой культуре и духовным традициям разных народов.