Они все погрязли в крови… Е.Ю.Спицын на канале БелТА в проекте В теме
Эфир на канале Информационного агентства БелТА 16 ноября 2024 г.
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Влияние войны на экономику США:
– Война выступала драйвером экономического роста США, начиная с Великой депрессии.
– Пример программы ленд-лиза для Европы, которая принесла США значительную выгоду.
2. Политика Трампа:
– Дональд Трамп не развязал ни одной крупной войны, в отличие от своих предшественников.
– Планы Трампа включали сокращение бюрократии, дерегулирование экономики и возвращение к идее национального государства.
– Его популярность в России объясняется прямотой, антивоенной риторикой и личными особенностями.
3. Роль глубинного государства:
– В США, как и в Европе, национальные государства постепенно уступили место транснациональному капиталу.
– Политика определяется корпорациями, что затрудняет возвращение к национальным ценностям.
4. Сталинская модель экономики:
– Ставка на индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию помогла СССР совершить гигантский рывок.
– Внедрение передовой техники и рационализаторских подходов было ключевым фактором повышения производительности.
5. Отраслевое управление:
– Советская экономика была эффективной благодаря отраслевым министерствам, которые детально управляли производственными процессами.
– Современная модель объединённых министерств в России критикуется как неэффективная.
6. Отношения России и Запада:
– Сильная Россия вызывает уважение и готовность к переговорам у западных стран.
– Слабость приводит к агрессивному поведению Запада.
7. Будущее НАТО и Европы:
– НАТО показало свою неэффективность в украинском конфликте.
– Европейская армия маловероятна из-за внутренних противоречий между странами ЕС.
8. Роль науки и технологий:
– Инвестиции в наукоёмкие отрасли и развитие высокотехнологичных производств жизненно важны для роста экономики.
Вывод:
Экономическое и политическое развитие государств во многом определяется их способностью эффективно управлять ресурсами и технологиями. История показывает, что сильная экономика и научный прогресс ведут к национальному суверенитету и уважению на международной арене. При этом крупные конфликты часто являются стимулом для рывка в развитии, что важно учитывать при формировании долгосрочной стратегии развития.
Заголовок "Они все погрязли в крови…" акцентирует внимание на кровопролитной истории внешней политики США и контрастирует с подходом Трампа, что делает его "антиподом" в этом контексте.