Эфир на канале Информационного агентства БелТА 16 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Влияние войны на экономику США:

– Война выступала драйвером экономического роста США, начиная с Великой депрессии.

– Пример программы ленд-лиза для Европы, которая принесла США значительную выгоду.

2. Политика Трампа:

– Дональд Трамп не развязал ни одной крупной войны, в отличие от своих предшественников.

– Планы Трампа включали сокращение бюрократии, дерегулирование экономики и возвращение к идее национального государства.

– Его популярность в России объясняется прямотой, антивоенной риторикой и личными особенностями.

3. Роль глубинного государства:

– В США, как и в Европе, национальные государства постепенно уступили место транснациональному капиталу.

– Политика определяется корпорациями, что затрудняет возвращение к национальным ценностям.

4. Сталинская модель экономики:

– Ставка на индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию помогла СССР совершить гигантский рывок.

– Внедрение передовой техники и рационализаторских подходов было ключевым фактором повышения производительности.

5. Отраслевое управление:

– Советская экономика была эффективной благодаря отраслевым министерствам, которые детально управляли производственными процессами.

– Современная модель объединённых министерств в России критикуется как неэффективная.

6. Отношения России и Запада:

– Сильная Россия вызывает уважение и готовность к переговорам у западных стран.

– Слабость приводит к агрессивному поведению Запада.

7. Будущее НАТО и Европы:

– НАТО показало свою неэффективность в украинском конфликте.

– Европейская армия маловероятна из-за внутренних противоречий между странами ЕС.

8. Роль науки и технологий:

– Инвестиции в наукоёмкие отрасли и развитие высокотехнологичных производств жизненно важны для роста экономики.

Вывод:

Экономическое и политическое развитие государств во многом определяется их способностью эффективно управлять ресурсами и технологиями. История показывает, что сильная экономика и научный прогресс ведут к национальному суверенитету и уважению на международной арене. При этом крупные конфликты часто являются стимулом для рывка в развитии, что важно учитывать при формировании долгосрочной стратегии развития.

Заголовок "Они все погрязли в крови…" акцентирует внимание на кровопролитной истории внешней политики США и контрастирует с подходом Трампа, что делает его "антиподом" в этом контексте.