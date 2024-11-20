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Они все погрязли в крови… Е.Ю.Спицын на канале БелТА в проекте В теме

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Эфир на канале Информационного агентства БелТА 16 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Влияние войны на экономику США:
   – Война выступала драйвером экономического роста США, начиная с Великой депрессии.
   – Пример программы ленд-лиза для Европы, которая принесла США значительную выгоду.

2. Политика Трампа:
   – Дональд Трамп не развязал ни одной крупной войны, в отличие от своих предшественников.
   – Планы Трампа включали сокращение бюрократии, дерегулирование экономики и возвращение к идее национального государства.
   – Его популярность в России объясняется прямотой, антивоенной риторикой и личными особенностями.

3. Роль глубинного государства:
   – В США, как и в Европе, национальные государства постепенно уступили место транснациональному капиталу.
   – Политика определяется корпорациями, что затрудняет возвращение к национальным ценностям.

4. Сталинская модель экономики:
   – Ставка на индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию помогла СССР совершить гигантский рывок.
   – Внедрение передовой техники и рационализаторских подходов было ключевым фактором повышения производительности.

5. Отраслевое управление:
   – Советская экономика была эффективной благодаря отраслевым министерствам, которые детально управляли производственными процессами.
   – Современная модель объединённых министерств в России критикуется как неэффективная.

6. Отношения России и Запада:
   – Сильная Россия вызывает уважение и готовность к переговорам у западных стран.
   – Слабость приводит к агрессивному поведению Запада.

7. Будущее НАТО и Европы:
   – НАТО показало свою неэффективность в украинском конфликте.
   – Европейская армия маловероятна из-за внутренних противоречий между странами ЕС.

8. Роль науки и технологий:
   – Инвестиции в наукоёмкие отрасли и развитие высокотехнологичных производств жизненно важны для роста экономики.

Вывод:

Экономическое и политическое развитие государств во многом определяется их способностью эффективно управлять ресурсами и технологиями. История показывает, что сильная экономика и научный прогресс ведут к национальному суверенитету и уважению на международной арене. При этом крупные конфликты часто являются стимулом для рывка в развитии, что важно учитывать при формировании долгосрочной стратегии развития.

Заголовок "Они все погрязли в крови…" акцентирует внимание на кровопролитной истории внешней политики США и контрастирует с подходом Трампа, что делает его "антиподом" в этом контексте.

Источник: https://rutube.ru/video/675b15971c2fefd847221c2ee9c73475/
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