Поводом для создания проекта «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года» послужила нарастающая убыль населения – прямая угроза национальной безопасности. И хотя мы не в первых рядах международных рейтингов по сокращению численности (депопуляции), но поводов для беспокойства немало.

Естественная убыль населения наблюдается с 2016 года, хотя, в общем и целом, демографическая ситуацию в России по сравнению с Европой учёные называют довольно стабильной.

В зеркале же Росстата демографическая ситуация в нашей стране выглядит по-прежнему тревожно. «План по рождаемости» (параметры, заложенные в концепциях развития) не выполнен в 75 регионах. Численность населения с января по июнь этого года (более свежие данные пока не обнародованы) снизилась на 0,18%. Превышение рождаемости над смертностью, по данным Росстата, в первом полугодии смогли поддержать только в 10 субъектах.

Естественный прирост населения Росстат зафиксировал в 14 регионах. Больше всего детей в этом году родилось не только на юге (в республике Дагестан, Чечене и Ингушетии), но и на севере (ХМАО, ЯНАО, Тюменской области, в Сибири (Тыве и на Алтае). В «плюсе» по рождаемости находится и Москва, хотя прирост для мегаполиса весьма скромный (всего на 4,6 тысячи человек). Правда, в Ненецком и Чукотский автономных округах, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании результаты ещё скромнее.

Минтруд поделил регионы с приростом населения на кластеры: «Сибирские регионы роста», «Кавказ», «Регионы ресурсной стабильности» и «Столичные агломерации». В ведомстве считают, что именно в них принятые демографические меры дали наибольший эффект. Успехи демографической политики в этих субъектах можно объяснить щедрыми социальными программами, национальными традициями и менталитетом местных жителей, благодаря которым и не прекратился естественный прирост населения на некоторых территориях нашей необъятной страны.

В каждом регионе свои меры по улучшению демографии в зависимости от географии и национальных особенностей. Так, в Тюменской области, например, помимо федерального выплачивается региональный материнский капитал в размере 150 000 рублей. В ЯНАО для многодетных молодых семей, ведущих традиционный образ жизни, при рождении или усыновлении третьего и последующих детей выдают «чумовой капитал». В комплект общей стоимостью более полумиллиона рублей входят все необходимое для установки и обустройства чума и нарты. В ХМАО при рождении второго и последующих детей выплачивают «Югорский капитал». в Якутии – целевой капитал «Дети столетия», который семья может направить на газификацию индивидуального жилья.

Довольно ощутима поддержка семей с детьми и на федеральном уровне. Это и единые пособия на детей, материнский капитал, особые пособия на третьего, четвертого и последующего ребёнка. Их теперь не отменят у многодетных семей, имеющих в собственности две машины, два мотоцикла и два гаража (в отличие от остальных категорий малоимущих семей, которые при получении пособия могут иметь не более одной машины, мотоцикла и гаража). Ещё одно важное условие: при оценке имущественной обеспеченности – не учитываются жильё, транспорт и земельные участки, предоставленные в качестве мер социальной поддержки. При этом отказать в пособии малоимущим могут, если у них в собственности новый автомобиль (младше 5 лет) с двигателем мощнее 250 лошадиных сил.

Так сложилось, что основная помощь от государства направлена в основном на поддержку малоимущих семей с маленькими детьми. Когда дети повзрослеют, эти семьи лишаются господдержки, хотя содержать подростка, поступившего в колледж или вуз не дешевле, чем малыша. Власти, наконец, обратили на это внимание, и теперь студентам из многодетных семей также будет оказываться помощь.

Многие многодетные родители, не осознают, что они у них есть ещё и так называемые невидимые льготы. Часть из них сейчас оформляется автоматически. Например, отсутствие налогов на жилое помещение в любом количестве, бесплатные парковки в центре города, налоговые вычеты на каждого ребёнка.

В новой стратегии основной упор делается на многодетные семьи (а их общее число по стране, заметим, растёт). Без них демографическую проблему не решить. Большинство женщин, имеющих четырёх и более детей, проживают в селах. Но урбанизация как приманка городского образа жизни, добралась и до «неиспорченной глубинки». Коэффициент рождаемости в российских сёлах снизился с 14,5 в 2013 году до 8,6 в 2023 году, и теперь ниже городского.

Но не всё ещё потеряно. Авторы стратегии отмечают, что при всех негативных веяниях демографический потенциал сельской местности остаётся значительным «в том числе и в силу репродуктивных установок у жителей сельской местности». Об этом свидетельствуют данные всероссийской переписи населения, согласно которым «число женщин, имеющих четырех и более детей, в сельской местности на 63% больше, чем в городах». А среднее число рожденных детей (на 1 000 женщин) в деревнях и сёлах более чем на 30% превышает городские показатели.

Основными причинами упадка уровня рождаемости называется отток молодежи в города, сокращение сельской инфраструктуры, которая напрямую влияет на качество жизни семей с детьми.

Повышение рождаемости в сельской местности авторы стратегии связывают с увеличением объёмов строительства жилья, развитием дорожной, транспортной, социальной инфраструктуры, создания комфортных общественных пространств для семей с детьми в составе мероприятий профильных национальных проектов и государственных программ.

Все это потребует подключения к решению проблем многих министерств и ведомств. «Межведомственные действия», как обещают авторы документа, будут направлены на поддержку регионов с низкой рождаемостью и создание благоприятных условий для совмещения экономической активности с семейной жизнью.

План действий правительства по увеличению рождаемости должен включать в себя усовершенствование правил предоставления маткапитала, разработку дополнительных мероприятий для предотвращения и искоренения бедности семей с детьми.

Так, к 2030 году уровень бедности среди многодетных семей должен быть снижен вдвое, до 12%, к 2036 году – до 8%. Что касается алиментов, то они должны стать более весомыми.

Жилищную проблему, от которой напрямую зависит повышение рождаемости, власти намерены решать в первую очередь не с помощью льготной семейной ипотеки (хотя и она не отменяется), а через развитие доступного арендного и социального жилья для семей с детьми. Государство намерено поддерживать строительство доступного жилья, усовершенствовать порядок предоставления льгот по его содержанию и оплате коммунальных услуг в регионах, а также создавать и расширять условия для совместного проживания студентов с детьми в общежитиях.

Женщинам, согласно новой стратегии, должны быть созданы условия для совмещения воспитания детей, учебы с работой, ведением домашнего хозяйства. Матери смогут перейти на гибкий и дистанционный график, под условия их занятости подстроят режим работы дошкольных образовательных организаций. Для семей с детьми будут предусмотрены и другие меры.

Стратегию действий начнут реализовываться в два этапа. На первом – с 2025 до 2030 года – власти займутся совершенствованием федерального и регионального законодательства в сфере семейной и демографической политики. К тому времени уже начнет действовать национальный проект «Семья», будут корректироваться государственные программы по поддержке рождаемости. Мероприятия второго этапа (с 2031 по 2036 год) детально пропишут позже в зависимости от того, какая ситуация сложится в экономике, но он также будет направлен на повышение уровня рождаемости, поддержку и защиту интересов семьи.

С новой стратегией теперь должны быть увязаны все госпрограммы и нацпроекты, каждый из которых должен работать на поддержку семей с детьми. Это не только строительство детских площадок и центров развития в микрорайонах, зон отдыха родителей с детьми, но и весомая материальная поддержка.

Все эти меры, как считают в правительстве, к 2030 году смогут обеспечить продолжительность жизни на уровне 78 лет, к 2036 году – 81 год (продолжительность здоровой жизни – до 68 и 72 года соответственно). К 2030 году должно появиться не менее 2,4 млн многодетных семей, к 2036 году – не менее 2,7 млн. Должно вырасти число рожениц и вставших на учет по беременности.

Нежелание современных женщин рожать специалисты в области демографии связывает с урбанизацией общества, ростом образованности, эффективными методами контрацепции. В эмансипации молодёжи обвиняют смартфоны, отвлекающие от реальной жизни, пропаганду моды на бездетность, или чайлдфри, которая у нас теперь запрещена на законодательном уровне.

Впрочем, нежелание продолжить род может вызвать самое обыденное мероприятие, например, поход к популярным нынче коучам, которые обещают просветить женщин своими теориями невероятного успеха. После обращения к коучам, замечено демографами, стремление молодёжи к бизнес-успеху начинает доминировать над семейными ценностями, во главу угла ставится зарабатывание денег и личное обогащение.

Разумеется, при нынешних скоростях и свободе выбора «загнать» современных женщин в домострой не получится, но напоминать женщине о том, что она женщина и хранительница домашнего очага, стоит и как можно чаще и в социальной рекламе, в специальных телевизионных передачах и выпусках новостей.

Чтобы изменить сознание людей, привыкших брать от жизни всё, ничего не давая обществу взамен, потребуется немало усилий на всех уровнях. Властям придётся навёрстывать упущенное из-за навязанной через соцсети пропаганды «свободного образа жизни». Как оказалось, по частоте разводов наша страна занимает третье место в мире после Казахстана и Мальдив. В России распадаются семь из десяти браков. Цифры заставляют серьёзно задуматься о совершенствовании демографической политики.

Сегодня мы стоим перед дилеммой: либо все усилия государства направить на то, чтобы побудить молодых людей раньше вступить в брак и быстрее рожать детей (в этом, кстати, немалая польза для женского здоровья). Либо больше стимулировать к рождению детей женщин после 30 лет, которые вступают в браки более осознанно и семьи у них более прочные. Чтобы остановить волну разводов власти с 1 января 2025 года резко – почти в восемь раз – увеличили пошлину за развод. Она будет составлять 5000 рублей вместо прежних 650 рублей. Вдобавок в Госдуму уже внесли законопроект, который усложнит развод. Но это вряд ли остановит бесшабашных молодожёнов. Видно поэтому Минюст выступает за то, чтобы смягчить «наказание» за разводы и разрабатывает «примирительную процедуру» с участием психологов, которая должна предшествовать бракоразводному процессу, если у пары есть дети или один из супругов не согласен расходиться со своей второй половиной.

Попытки собрать и обобщить проблемы, мешающие сбережению и росту народонаселения, предпринимались и раньше. К этой работе привлекались известные учёные и демографы, депутаты, общественные организации. Разрабатывались концепции, определялись цели и задачи, утверждались прогнозы и стратегические планы по повышению рождаемости. Исполнить всё намеченное мешали нехватка финансирования и непредвиденные обстоятельства: COVID, социальная напряженность, инфляция, тревожные настроения в обществе, связанные с военными конфликтами. Отрицательные тенденции в демографии продолжали нарастать.

Новая стратегия – очередная попытка преодолеть демографический излом. В этот раз к решению проблемы, напрямую связанной с национальной безопасностью, хотят применить комплексный подход, как можно больше ресурсов и средств подчинить одной главной цели – сбережению народонаселения.

Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года открыта для обсуждения на сайте Минтруда. При обсуждении документа, как обещают чиновники, будут учтены самые разные мнения. Но в основе своей он останется семейноориентированным, или, как теперь говорят, семейноцентричным.

Решение демографической проблемы потребует годы и десятилетия упорного труда на всех уровнях. Многое будет зависеть от того, насколько действенной окажется социальная поддержка и удастся ли избежать формального подхода к исполнению намеченного. Важно, прежде всего, заложить правильный вектор семейной политики, основанный на возрождении традиционных ценностей, свободный от либеральных веяний Запада. А то, насколько успешными окажутся меры, предпринимаемые государством сегодня, и новые подходы к демографической политике, прописанные в новой стратегии, мы сможем понять совсем скоро, по настроениям граждан, желающих продолжить свой род.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Демографическая ситуация:

- С 2016 года наблюдается естественная убыль населения

- В 75 регионах не выполнен "план по рождаемости"

- Естественный прирост населения зафиксирован только в 14 регионах

- Основной прирост наблюдается в регионах Кавказа, Севера и некоторых регионах Сибири

2. Меры поддержки:

- Действуют федеральные программы: материнский капитал, единые пособия на детей

- Регионы предлагают дополнительные меры ("чумовой капитал" в ЯНАО, "Югорский капитал" в ХМАО)

- Планируется развитие доступного арендного и социального жилья

- Предусмотрена поддержка студентов из многодетных семей

3. Новая стратегия до 2036 года:

- Реализация в два этапа: 2025-2030 и 2031-2036

- Цели к 2030 году: продолжительность жизни 78 лет, не менее 2,4 млн многодетных семей

- Цели к 2036 году: продолжительность жизни 81 год, не менее 2,7 млн многодетных семей

- Снижение уровня бедности среди многодетных семей до 8% к 2036 году

4. Проблемные аспекты:

- Урбанизация негативно влияет на рождаемость в сельской местности

- Высокий уровень разводов (7 из 10 браков распадаются)

- Влияние пропаганды "чайлдфри" (теперь законодательно запрещена)

- Приоритет карьеры над семейными ценностями у молодежи

Вывод:

Государство разработало комплексную стратегию по улучшению демографической ситуации, делая акцент на поддержку многодетных семей и возрождение традиционных ценностей. План предусматривает как материальные меры поддержки, так и социальные инициативы. Однако успех стратегии будет зависеть от эффективности реализации намеченных мер и способности преодолеть современные вызовы: урбанизацию, высокий уровень разводов и изменение жизненных приоритетов молодежи. Важно отметить, что государство выбрало долгосрочный, системный подход к решению демографической проблемы, рассматривая её как вопрос национальной безопасности.