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Исторические памятники Кремля (1988)

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Видеозарисовка об исторических памятниках Москвы, расположенных на территории Московского Кремля – соборах и башнях, Царь-пушке и Царь-колоколе.

Главная дирекция программ 1988

#МосковскийКремль #ВидовойФильм #москва

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ySnw2-ZtNRk
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