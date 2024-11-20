Исторические памятники Кремля (1988)
Видеозарисовка об исторических памятниках Москвы, расположенных на территории Московского Кремля – соборах и башнях, Царь-пушке и Царь-колоколе.
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#МосковскийКремль #ВидовойФильм #москва
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