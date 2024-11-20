Видеозарисовка об исторических памятниках Москвы, расположенных на территории Московского Кремля – соборах и башнях, Царь-пушке и Царь-колоколе.Главная дирекция программ 1988#МосковскийКремль #ВидовойФильм #москваМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1