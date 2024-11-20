Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении.

Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов.



Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

Сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятки миллионов рублей.



Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт , открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары.



Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.



На сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека.

В их числе те, кто уехал из нашей страны и продолжает обогащаться за счёт её граждан. Зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима.



После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны.



Ранее был введён законодательный запрет российским предпринимателям и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.

В результате, по данным экспертов, за первое полугодие этого года доходы десяти крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%.



Принимаемые меры направлены на то, чтобы прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Принят в первом чтении законопроект о специальных счетах для доходов иноагентов от творческой деятельности

2. Законопроект поддержан 429 депутатами единогласно

3. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт

4. Использование средств возможно только после отмены статуса иноагента

5. На данный момент в России 493 человека признаны иноагентами

6. Ранее был введён запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов

7. Доходы десяти крупнейших блогеров-иноагентов сократились на 75% за первое полугодие года

Вывод:

Данный законопроект является частью комплекса мер, направленных на ограничение финансовых возможностей лиц, признанных иностранными агентами. Основная цель – предотвратить получение ими доходов от деятельности в России при одновременном нахождении за границей и ведении антироссийской деятельности. Закон создаёт механизм контроля над денежными потоками через систему специальных счетов и дополняет уже существующие ограничения на рекламную деятельность.