Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт страны и её граждан
Законопроект о зачислении доходов иностранных агентов от творческой деятельности на спецсчёт принят в первом чтении.
Он был поддержан единогласно. Его авторами стали 429 депутатов.
Законопроектом предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
Сумма таких единоразовых выплат, по оценкам экспертов, может достигать десятки миллионов рублей.
Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары.
Пользоваться ими будет возможно только после отмены статуса иноагента. Также средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.
На сегодняшний день иноагентами признаны 493 человека.
В их числе те, кто уехал из нашей страны и продолжает обогащаться за счёт её граждан. Зачастую не скрывая своего враждебного отношения к России и участия в финансировании кровавого киевского режима.
После принятия закона средства, накопленные на таких спецсчетах, не будут использованы против нашей страны.
Ранее был введён законодательный запрет российским предпринимателям и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов.
В результате, по данным экспертов, за первое полугодие этого года доходы десяти крупнейших блогеров-иноагентов уменьшились на 75%.
Принимаемые меры направлены на то, чтобы прекратить обогащение предателей нашей страны за счёт её граждан.
Вячеслав Володин
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Принят в первом чтении законопроект о специальных счетах для доходов иноагентов от творческой деятельности
2. Законопроект поддержан 429 депутатами единогласно
3. Денежные средства будут зачисляться на специальный рублёвый счёт
4. Использование средств возможно только после отмены статуса иноагента
5. На данный момент в России 493 человека признаны иноагентами
6. Ранее был введён запрет на размещение рекламы на ресурсах иноагентов
7. Доходы десяти крупнейших блогеров-иноагентов сократились на 75% за первое полугодие года
Вывод:
Данный законопроект является частью комплекса мер, направленных на ограничение финансовых возможностей лиц, признанных иностранными агентами. Основная цель – предотвратить получение ими доходов от деятельности в России при одновременном нахождении за границей и ведении антироссийской деятельности. Закон создаёт механизм контроля над денежными потоками через систему специальных счетов и дополняет уже существующие ограничения на рекламную деятельность.
Ну надо же. Оказывается воровство не поддерживается народными избранниками.
а ты не слышал -на РБ готовится нападение врагов ,разведка доложила.Опять Светка с Юлькой Навальной что -ли.https://news.mail.ru/politics/63724075/?frommail=1
Очень хорошо! Я всегда игнрировал в русской лавке товары марки “Смак” опасаясь, что Макаревич пустит выручку на недоброе дело.
вы молодец-там у вас обструкция общества сильное оружие -в РФ из- за расхлябанности пипла (его называют часто добротой) все иначе.Не находите цинизм и дойственность определения:
“Основная цель – предотвратить получение ими доходов от деятельности в России при одновременном нахождении за границей и ведении антироссийской деятельности. ”
п.с. а теперь подумайте -кто сбежал и кого деньги в РФ?Подумали и еще -многие вернулись уже к своим коровам в РФ ,например Ахеджакова,Познер и уже тихо пристроены своими на прежние доходные места.Наивно предполагать ,что гнущийся Песков не простит приползшую хриплую старушку Алку с Галкой (брату в РФ принадлежит завод военной спецтехники),он же ей шепнул на камеру :”мы без вас скучаем”.Это показуха и особенно она цинична на фоне того парня из алтайской деревни ,снайпера СВО ,который сам себе отрезал в окопе ногу,иначе бы умер .Он до сих пор лежит в Волгограде и никак не остановят заражение..Вы считаете ,что деньги врагов (а они чистые враги,судя по высказываниям и требованиям сделать русскому народу лоботомию)должны храниться в РФ,пока они не покажут бумажку со штампом чиновника ,что мол раскаиваюсь.Да им это запросто -они же “богоибранные”.
Наш пипл даже на концерты их повалит с копейками своими ,по-прежнему забиты площадки -это отличие от вашего общества ,которое сразу отворачивается от провинившегося и карьере такому- там конец.Вспоминаем Стросс кана,а наши чиновники высшего ранга таким даже не озабочены -все сходит с рук..
Я не приверженец Запада ,если помните -это разность менталитетов.
Деньги врага должны быть немедленно переведены на благое дело,как только суд постановил:”иноагент”-гаду