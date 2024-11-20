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Бах-Вивальди. Концерт для органа ля минор. Играет Олег Янченко (1983)

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Антонио Вивальди – Иоганн Себастьян Бах. Концерт для органа ля минор исполняет Олег Янченко. Запись по трансляции из Большого зала консерватории.

Фрагмент концертной программы “Поет Ирина Архипова”.
Главная редакция музыкальных программ, 1983 г.

#гостелерадиофонд #Бах #Вивальди #ОлегЯнченко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qons3z0Fy8Q
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