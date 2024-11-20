Бах-Вивальди. Концерт для органа ля минор. Играет Олег Янченко (1983)
Антонио Вивальди – Иоганн Себастьян Бах. Концерт для органа ля минор исполняет Олег Янченко. Запись по трансляции из Большого зала консерватории.
Фрагмент концертной программы “Поет Ирина Архипова”.
Главная редакция музыкальных программ, 1983 г.
#гостелерадиофонд #Бах #Вивальди #ОлегЯнченко
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