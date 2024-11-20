Антонио Вивальди – Иоганн Себастьян Бах. Концерт для органа ля минор исполняет Олег Янченко. Запись по трансляции из Большого зала консерватории.Фрагмент концертной программы “Поет Ирина Архипова”.Главная редакция музыкальных программ, 1983 г.#гостелерадиофонд #Бах #Вивальди #ОлегЯнченкоМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1