«Казанская история» утверждает, что в 1552 году в Казани не было татар. А жили в Казани «сарацины» «сарацинской веры». Иначе их называли «варварами» и «погаными». Слово «татары» автор летописи вообще не применяет к казанцам, его нет в обиходе того времени. В википедии (англ.) «сарацины»-«саракеной» разъясняются как «восточные» люди и позже так стали называть мусульман. Сарацины и были главными противниками Ивана Грозного при взятии Казани. Имеют ли они отношение к татарам тюркам?

Как сарацины описаны в Казанской истории

Нам повезло, что остался свидетель, проживший в стане сарацинов Сафа Гирея 20 лет, который и является неизвестным автором «Казанской истории». Главная черта сарацинов- «варварское дело и ремесло – кормиться войною», люди они «разудалые». «Казанцы ведь страшны в бою: очень свирепы и жестоки» (гл.48). «Все они – от того же злого семени: каждый искусный воин и хорошо обученный боец» (гл. 45). К тому же они страшно любили выпивать «красное вино», часто до бесчуственного состояния, сам их царь Сафа Гирей любил это дело и умер от пития, упал и расшиб голову «до мозгов». Они любили праздники, ярмарки, веселье, пляски с музыкой под «гусли», пиры, богатство, роскошь, яркую пёструю одежду с драгоценными каменьями в основном расшитую золотом, красивую серебряную и золотую посуду, причём она появилась после грабежа купцов, а вначале они были бедны и ели из деревянных плошек. «Казанцы имеют обыкновение устраивать праздники, и веселиться, и в корчемницах напиваться» и до полудня отсыпаться (гл.26). «Царь же и вельможи казанские, приводя тучных жеребцов и БЫКОВ, закалывали их, принося в жертву, простой же народ, бедные люди, овец, и кур, и птицу принося, закалывали. И начали они радоваться и веселиться: разыгрывали ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, пели нечестивые ПЕСНИ, размахивая руками, СКАКАЛИ, ПЛЯСАЛИ, играя на ГУСЛЯХ своих и в ПРЕГУБНИЦЫ ударяя, поднимая ГРОМКИЙ ШУМ и грохот и воссылая ругательства, и насмешки, и укоры русским воинам, называя их погаными свиноядцами» (гл. 78).

Платье у женщин больше похожи на платья казачек, они также носили «мониста» (гл.22).

Кубанская казачка

Казанские татары

А мужской наряд как у Феликса Юсупова на портрете Иоханнеса Линсе 1875-1929 г. в заставке статьи, на голове тафья (подшлемник-тюбетейка, ранее популярный и у казаков и православных). Их правитель (правительница) на голову надевал золотой ВЕНЕЦ. «Не князьями ведь и не воеводами или простыми людьми управляется Казань, но ЦАРЯМИ. И всегда на царском месте подобает быть царю, а не вам, русским, московским воеводам, людям лживым и нисколько в себе правды не имеющим» (гл.47). Цари их имели несколько знатных жён, лица которых никто не мог лицезреть, то есть был гарем. Терема у сарацин «златоверхие». Хоронили они своих царей в «мечетях» («златотканные занавеси, на царских гробах – дорогие покрывала, усаженные жемчугом и драгоценными каменьями») (гл.85). Как выяснится в тексте, к туркам они не очень тяготели и не захотели помощи от них, то есть с турками не дружили, потому что турки «не ЦАРИ нам!» (другое происхождение) (гл.41). Большая армия таких же «варваров» во главе с Шигалеем и Астраханскими царевичами помогали Ивану Грозному взять Казань, то есть ОРДА выступила против сарацин.

ИТАК. Все эти сарацинские обычаи совсем не вяжутся с тюркскими татарами. Судя по титулу сарацинов «Царь», и его праву носить царский золотой венец, сарацины имели сильную державу на ВОСТОКЕ (её описывает Марко Поло) и владели какой-то её одной частью. Отсюда такие амбиции. Другую её часть северную представляли «Иваны» (в книге Марко Поло). «Иваны» пришли в Москву первыми и захватили власть на Руси. Их тотем Лев (Поп Иван) и Единорог (росы). Эти символы изображены на костяном троне Ивана Грозного. У сарацин была сильная армия. Когда элита «Иванов» ушла с Востока, свергнутая Темучжином, её там оставшаяся Армия осталась сама по себе под властью прямого потомка Попа Ивана (Георгия Жора, книга Марко Поло). Именно её называли «Золотой Ордой» и Шигалей был выходцем из Золотой Орды и стоял на стороне «Иванов». В России известно только одно действительно военное сословие-это казачество и оно только у русских. Значит какая-то часть обрусевших сарацинов «ивановского» происхождения и стала частью казачьих войск. Чем-то они напоминают запорожское казачество, но с сарацинским языком и верой. К ним присоединилось обрусевшие сарацины магометанской веры (Шигалея). У татар никогда военного сословия не было.

Запорожский казак

Сразу возникает вопрос, сохранились ли в Казани настоящие по крови сарацины после взятия Казани Иваном Грозным.

Сарацины пришли с Востока (из-за природной кастрофы, по версии автора) и поселились в Казани на 300 лет. В летописи Иван Грозный и его предки совсем были не против, чтобы Казань осталась сарацинской, при условии мира с Русью. Иван Грозный считал сарацин далёкими «братьями» из «Орды», дальними родственниками. «О, царь (Иван3 Васильевич), не пристало тебе до конца разорять большое царство это (Орду), в котором и сам ты родился, и мы все. Ведь это ИСКОНИ ЗЕМЛЯ НАША и ПРЕДКОВ твоих» (1481г. Гл.3). Но сарацины захотели большего-владеть Москвой под своей верой сарацинской, в которую обращали пленных русских. Они просто не давали житья русским. «Изменил он (прокажённый Махмет-Амин) великому князю московскому, нареченному отцу своему, и перебил богатых русских купцов и всю русь, живущую в Казани и во всех казанских улусах, с женами и с детьми, в лето 7013 (1505) на Рождество Иоанна Предтечи». «И в третий раз посекли всех русских в Казани – при царе Шигалее, на третий год его царствования, перебив всех служащих ему варваров – пять тысяч их было убито» (гл. 16). «Земли русские запустели от поганых: Рязанская и Северская земли крымским мечом погублены, и Низовская земля (Нижний Новгород) вся, и Галич, и Устюг, и Вятка, и Пермь из-за казанцев запустели» (гл.22). Пришлось создавать свою хорошо обученную и вооружённую пищалями (огнестрельным оружием типа винтовок) армию, нанимать фрягов-подрывников стен, чтобы противостоять. Основу армии Ивана 4 составляли стрельцы. Вот на фото пищаль Ондрея Чохова. Пищаль называется «Волк».

Дружинник Ивана Грозного с пищалью

Пищаль Волк с волчьей пастью

Пришлось силой отбирать Казань Ивану Грозному в 1552 году и уничтожать гнездо сарацин на корню. Ещё до него взял Казань князь Юрий Дмитриевич. «В лето 6903 (1395) отправил великий князь Василий Дмитриевич в поход со своим братом Юрием Дмитриевичем многих воинов. И, пойдя к болгарским городам, стоящим по Волге, разорил тот Казань, Болгары, Жукотин, Кременчуг и Золотую Орду по совету крымского царя Азигирея. И все те города разрушил он до основания, и казанского царя с царицами его убил в ярости мечом, и всех сарацин с женами их порубил, и землю варварскую пленил, а сам благополучно с победою возвратился восвояси. И на недолгое время смирилась Казань, и укротилась, и оскудела. И стояла она пустой сорок лет» (гл.8). Судьба Казани подобно злосчастной «Трое», улитой кровью.

Вот что осталось от сарацин после битвы. «И если где-то находили они казанца – старика, или юношу, или средних лет человека, тут же вскоре оружием своим смерти его предавали; в живых оставляли только юных отроков и красивых женщин и девушек: не убивали их по повелению самодержца за то, что много умоляли мужей своих покориться ему». «По лугам – лежало бесчисленное количество мертвых, так что даже сильный конь не мог свободно скакать по трупам мертвых казанцев». «Семь дней не могли люди пить воду из рек; кони же и люди бродили в крови по колено. А длилась та великая битва с утра, с первого часа дня до десятого».

«Русские же воины, выбирая маленьких детей знатных казанцев, и отроков, и прекрасных отроковиц, и пригожих жен богатых и почтенных людей, забирали многих в ПЛЕН и одних увели с собою в неволю, других же, ОКРЕСТИВ, взяли себе в жены, отроков же и девиц растили как сыновей и дочерей – ЛУЧШЕ, чем своих собственных детей». «И возвратились назад русским людям все те русские богатства и все те драгоценности, которые за много лет НАГРАБИЛИ у них во время набегов казанцы».

« В большом веселии и с великою радостью шел он (Иван Грозный) из Казани в ЛАДЬЯХ многажды упоминавшейся прежде великою рекою Волгой к Нижнему Новгороду, здоров и невредим, со всеми русскими силами, храним Божьей благодатью, с великой славой, и со многим богатством, и с огромной добычей, низложив противников своих и ведя с собою живым взятого в плен супостата своего – КАЗАНСКОГО ЦАРЯ (Едигера Касаевича) и с ним БЕСЧИСЛЕННОЕ множество уланов, и мурз, и князей казанских с женами и детьми.

Царя же Шигалея (союзника Ивана Грозного) со всею его силою отпустил он идти через поле в вотчину его в Касимов тем же путем, каким сам Шигалей ехал в Казань. Из двух же астраханских царевичей старшего брата, Дербышалея, одарив, с честью отпустил он в ОРДУ, и был он спустя год убит ногайцами; младшего же брата, КАЙБУЛУ, взял с собою в Москву, дабы служил он ему в Москве, и дал ему в ВОТЧИНУ город Юрьев Поволжский.

Шигалей в Казани

Все же остальные воины пешими шли за ним из Казани к ВАСИЛЮ-городу по Казанской земле». Многие воины умерли, а лошади их все пали.

Сарацины также поступали с русскими городами, когда взяли и разрушили город Владимир.

После

Сразу обращает на себя внимание в тексте, что Орда при Иване Грозном существует, как отдельное образование, туда был отпущен после битвы союзник Ивана Грозного астраханский царевич Дербышалей, то есть Орда нашла приют в Астраханской области после Исхода с Востока (с Тихого океана). И Иван Грозный её не трогает и она его тоже на тот момент.

Куда делись «сарацины»? Это пояснено в «Казанской истории». Много их было перебито в сражении. Много пленных, вся знать- князья, мурзы приведены в Москву. Вся знать перекрестилась и обрусела, стала дворянами со специфическими «сарацинскими» фамилиями, не подчинившихся убили или выслали. Царь сарацинов Едигер Касаевич был крещён новым именем Симеон. Осталось потомство от ногайки Сумбеки Юсуповны-жены сарацинского царя Сафа Гирея. Её сын Мамш-Кирей был крещён Александром и был известен в русском дворянстве. Крестильное имя Симеон говорит, что корни сарацин идут от первого сына Ноя Сима. Простой народ тоже обрусел. Среди русских в Казани должны быть обрусевшие настоящие сарацины, на это указывают их сарацинские фамилии (Шихалеевы, Касимовы и др.). Известно, что цари роднятся только с царскими родами, значит, те были европеоидами, как и Иван. Они близки русским по происхождению (см. ниже).

Сарацин можно отличить от тюркских татар по одежде. У татар тюбетейки, тюльпан, рога барана, халаты, чак-чак, монисто, навруз. У сарацин были более пёстрые наряды- богатые яркие и пёстрые узорчатые, зелёные и красные одежды, особенно любили они золототканные наряды.

В таких «сарацинских» нарядах (не татарских) встречали гостей БРИКС-2024 г. в Казани. На старых фотографиях слева татары, а справа сарацины в шапке-кушаке.

О переименовании

Тогда почему Ленин историческое древнее сарацинское «Казанское царство» переименовал в Татарское в 1920 году. Даже Царь «сарацинов» Сафа Гирей и другие «сарацинские» цари не переименовывали «Казанское царство». Их это название устраивало, наверное, было связано с их корнями. И русские Великие князья (Иван Грозный) тоже так называли Казанское царство. Причём революционеры в 1920 годах в своих переименованиях действовали не спонтанно, а планомерно. Они целенаправленно отдавали территории только определённым народам- мусульманам, пришельцам южанам «тюльпанам» иранского-тюркского происхождения (тюльпан символ персидского Дария) татарам, удмуртам, башкирам, чувашам (которые носят монисто и тюбетейки), не обращая внимание на их малочисленность и на коренной тут до них проживающий народ и преобладающее русское население. Логику переименований революционеров нетрудно угадать на примере соседней страны на Днепре. Может, так революционеры хотели приобрести верных союзников, пообещав мусульманское государство.

О происхождении сарацин

«Гл.22. Случалось иногда, что правители наши побеждали казанцев, иногда же терпели от них еще большие поражения и не могли они никакого зла причинить АГАРЯНАМ, внукам ИЗМАИЛА, но более того – возвращались от них посрамленные, ничего не добившись. Ибо изначально владели измаильтяне ВОЕННЫМ искусством, которому обучаются они с ДЕТСТВА, потому они и суровы так, и бесстрашны, и настойчивы бывают в боях с нами, смиренными. ПРАОТЦАМИ своими – ИСАВОМ и гордым ИЗМАИЛОМ – были они благословлены добывать себе пропитание оружием; мы же ведем род от кроткого и смиренного праотца нашего ИАКОВА».

Библия это история не евреев, а «еврианов» «восточников», где «евр» на эллинском ВОСТОК, а «ан» мать Афета Анна (п.1). «Сказание о Словене и Русе», также «Казанская история» утверждает, что это история Русской равнины, поэтому надо абстрагироваться от евреев и по-другому воспринимать имена в библии. Евреи стали брать себе библейские имена и библия стала ассоциироваться с ними.

Попытаться понять корни сарацин можно из их «дерева». Родовая цепочка следующая: АДАМ-СИФ-ЛАМЕХ- НОЙ-СИМ- АРФАКСА (ФАРРА)-АВРАМ с женой САРОЙ и наложницей АГАРЬ.

«Мать Сары звали ЗемРут (Земля Русы?)», «в девичестве — Иска». Имя Сара очень популярно в Европе, у русских нет. Может, это видоизменённое СеРай, Райская Птица Сирин, ассоциируется с Луной. Про неё в википедии ничего не известно. Вот Сару хоронят в пещере Махпеле прямо в стене на гравюре Гюстава Доре.

Вот с этой отправной точки на «дереве» появляются две «ветви», вторая от АГАРИ ведёт к сарацинам от её сына Исмаила. Первая ветка от Сарры и её сына Исаака и Ребекки ведёт к сыновьям близнецам ИСАВу и ИАКОВу (МоИЛЬ) и тоже ведёт к сарацинам от Исава.

ИТАК. Библия (Бывлиня) описывает историю возникновения правящих ЭЛИТ МИРА, а не частную история небольшого народа евреев. В итоге можно сказать, что сарацины произошли от Исава и Измаила. Именно Исав «Великий Охотник, зверолов» остался в Эдоме=Идумее (Урале, «Ура Халдейский», автор), а его брат Яков-Ииль ушёл на Восток. Поэтому сарацины считали имеющими больше прав на «Идумею» (Урал). Вероятно, от имени Сары названы сарацины. «И произойдут от неё НАРОДЫ, и ЦАРИ НАРОДОВ произойдут ОТ НЕЁ» (библия). Если мать Сары «Земля Рута» (Рутенией называли Русь), то сарацины близки к «иванам» по происхождению от единой праматери (Руты-Русы, автор). Сарацины не хотели «служить иноверцам – христианам, МЕНЕЕ ЗНАТНЫМ по рождению, чем мы, укравшим у нас благословение» (гл. 75).

Другая ветвь сарацинов пошла от Агари и Авраама. Она была наложницей у Аврама и родила Исмаила. Внуки Измаила возглавили арабов. Потомков Агари называли агарянами, так называли османов, которые взяли Константинополь. Возможно, «крымчане» имели происхождение от Агари, но смешались потом с Исавом или наоборот. Считается, что наложницы это простые служанки. На самом деле в наложницы попадали знатные дочери другого рода. Они не имели звания ЖЕНЫ из-за отсутствия «крови Сары», а вот Сара была «Жена». СеАрь-первая «царица»? Загадочная личность и очень важная птица. Агарь была из рода «фараона» (с тихокеанского востока от восточного вождя?). Когда азиатские историки заменяют «Царей» на «Ханов», они изменяют происхождение от Сима-Сары-Исава на происхождение от Анны-матери Афета.

Слово «сарацины» можно расшифровать как «царя сыны» (Исава). На картине Блумарта (п. 136) библейские персонажи Ноева семейства Сим, Хам и Афет с их жёнами изображены европейцами-это предки будущей европейской мировой элиты нового человечества, не имеющие отношения к современным евреям.

О происхождении Ивана Грозного

Из вышесказанной фразы «мы же ведем род от кроткого и смиренного праотца нашего ИАКОВА» следует- от Якова ведёт происхождение Иван Грозный, так утверждает автор «Казанской истории». От Сары он тоже именуется царь.

Напомню, что по версии автора (п.136), Симу досталась Русская равнина и здесь уже жил глубинный русский народ-крестьяне и страна называлась «Крести» или «Крестьяния», или по- гречески Георгия (Гея-Земля) или просто Земля, или «Мать сеРай Земля» (5*), или «Руслания», или СарМатия. Вера у них была «крестианская». Интересно, что в игральных картах карта «крести» называется «трефы», «трилистник» или «жёлуди», «жезлы» в картах таро. Дубы с желудями на Руси были священными деревьями (священные рощи), где кумирам приносились требы-жертвы. Сама символика трефы-крести похожа на дерево с тремя желудями, символизирующее трёх братьев Сима, Хама и Афета или дерево Сима. На карте жена Сима ПЧЕЛА, а он сам ПАВЛИН и «Смерть с Косой» (136).

Карта трефы-крести

Трефы также похожи на крест на плане Казанского собора (см. фото, на нём Крест с Солнцем в центре и Месяц с двумя Звёздочками).

Сим, чтобы властвовать, должен был породниться с «крестианами» (Русой=ПЧЕЛОЙ). Но приходит новый кумир Господь Ииля и повелевает: «Жертвенники их разрушьте, СТОЛБЫ их сокрушите, вырубите СВЯЩЕННЫЕ РОЩИ их, и изваяния богов (резные) их сожгите огнём, ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа Бога» (Исход, книга 2, 34). И пасти он будет народы «жезлом железным» (крест). Саваоф(Исав) сменился на Господа (Илью). Остальные 3 масти игральных карт означают другие народы (бубе, червы-сердце, пики). Червы это черви-ЗМЕИ, которые пронзили сердце Льва (Попа Ивана). Черви символ Ханаана, из Червей вылупляются Бабочки. Их коконы и есть узор «турецкий огурец».

Не таким уж кротким был Яков, которого Господь назвал вторым именем «МоИль»=Ииль. Он ушёл на Тихий океан и стал, по версии автора, родоначальником легендарных «илионцев»-«троянцев» (п.27-30. «Исход из Сибирского Египта»). Атрибут Якова ЛЕСТНИЦА на небо (википедия). По версии автора Яков=Ииль=Илья=Ливень=Дождь=созвездие Водолей- заведовал водой на земле, пробивал родники колодези (Водолей изображён на гравюре с Сатурном=Симом, п. 136).

ИТАК. «ИВАНЫ» ведут своё происхождение от Сима (Павлина=Сатурна) и его жены (Русы=Пчелы, автор), которому по версии автора досталась Русская равнина (п. 136). Происхождение «Иванов» в цепочке АДАМ-СИФ-ЛАМЕХ- НОЙ-СИМ- АРФАКСА (ФАРРА)-АВРАМ с женой САРОЙ. «Мать Сары звали ЗемРут (Земля Русы, автор)». От Сары родился Исаак, от Исаака и Ребекки два близнеца ИСАВ и ЯКОВ=ИИЛЬ. От Ииля пошёл род Ивана Грозного. К нему примешивались другие царские родственники. В некоторых текстах той эпохи изредка Иван Грозный упоминается также с именами Тит и Смарагд, что указывает на примесь «хунгаров» (правенгры титы). В русской истории он Рюрикович-предок росов. То есть Иван Грозный получил кровь от «словено-русов» (росов), это видно по имени ИоАн (Лунный Ан, Анна мать Афета и прароссов). Его цветок василёк (его предки Василии). Он должен быть в узорах одежды. А тотемное животное Кот помимо Льва и Единорога. Васьками часто называют именно котов. Чёрный Кот изображён на игральной карте «Трефы». На игральных картах изображены ГЛАВНЫЕ ИГРОКИ мировой ИСТОРИИ (Афеты).

О названии Казани

Автор «Казанской истории» прямо указывает, что название Казань произошло от имени царя Саина. Царь Саин, пришедший после Батыя решил «поставить город во славу ИМЕНИ СВОЕГО» (гл.6). И стали называть его «Юрт Саинов» (гл.7). В конце летописи он объясняет, что Казань значит «Котёл Золотое дно». По логике царь должен был назвать город в честь первопредка или праматери, а не походной утвари, котелка, в крайнем случае, своим именем. Если, по версии автора, основатель Казани Саин (см. ниже) был Джучи (Злат от рода Пресвитера Иоана, п. 125), тогда он действительно мог назвать Казань своим именем Злат с родословной от двух праматерей Азы и Аны- Злат КазАн. Анна мать Афета. Аза мать Сима (Светлана-Руслана-Пчела), где Аз первая буква русского алфавита. «Аза река в России, протекает в Нижегородской области, Чувашской Республике, Республике Мордовия. Аза река в России, протекает в Рязанской области, в Шацком районе» (Википедия). Если река Аза протекает в Рязанской области, то эти места, связаны с Азой (женой Сима и потомком Азазелем Падшим Архангелом).

Гл.11. «И построил он (Улу Ахмет, «Царь-Змей», 1398 г.) себе на новом месте, неподалеку от старой Казани, разоренной московским войском, крепкий ДЕРЕВЯННЫЙ город, крепче прежнего. И начала изнемогать в то время великая Золотая Орда, и вместо нее начала заселяться и укрепляться новая Орда – Казань».

Интересно, что после победы Иван Грозный приказывает строить каменную Казань вместо деревянной. «И весной того же года (1552 г) начали строить КАМЕННЫЙ город и в нем – церкви для большего укрепления царства». Так что все каменные строения в Казани не относятся к сарацинским и башня Сумбеки тоже. «И привел царь великий князь (Иван Грозный) в Казань богатых жителей из владений своих, из сел и городов, и наполнил город своими людьми в десять раз больше прежнего».

Основание Казани

Самое интересное обнаруживается в истории основания Казани. О возникновении Казани автор «Казанской истории» не нашёл материала в русских летописях, но было о ней немного сказано в казанских летописях (сарацинских).

«По смерти царя Батые, убитого венгерским королем Владиславом у стольного города его Радина (1255 г.), вступил на царство другой царь, Саин по имени, первым принявший царство после Батые».

«О первом начале Казанского царства, и о местных угодьях, и о змеином жилище. Глава 7.

И, поискав, переходя с одного места на другое, нашел царь Саин на Волге, на самой окраине Русской земли, на этой стороне Камы-реки прекрасное место, одним концом прилежащее к БОЛГАРСКОЙ земле, а другим концом – к Вятке и к Перми, богатое пастбищами для скота и пчелами, родящее всевозможные злаки и изобилующее плодами, полное зверей, рыбы и всякого житейского добра, – не найти другого такого места нигде на всей нашей Русской земле по красоте и богатству, с такими же угодьями, и не знаю, найдется ли и в чужих землях. И очень за это полюбил его царь Саин.

И рассказывают многие так: место это, что хорошо известно всем жителям той земли, с давних пор было змеиным гнездом. Жили же здесь, в гнезде, разные ЗМЕИ, и был среди них один ЗМЕЙ, огромный и страшный, с двумя головами: одна голова ЗМЕИННАЯ, а другая – ВОЛОВЬЯ. Одной головой он пожирал людей, и зверей, и скот, а другою головою ел траву. А иные змеи разного вида лежали возле него и жили вместе с ним. Из-за свиста змеиного и смрада не могли жить вблизи места того люди и, если кому-либо поблизости от него лежал путь, обходили его стороной, идя другой дорогой.

Царь же Саин много дней смотрел на место то, обходил его, любуясь, и не мог придумать, как бы ИЗГНАТЬ ЗМЕЯ из его гнезда, чтобы ПОСТАВИТЬ здесь ГОРОД, большой, крепкий и славный. И нашелся в селе один ВОЛХВ. «Я, – сказал он, – царь, змея уморю и место очищу». Царь же был рад и обещал хорошо наградить его, если он это сделает. И собрал чародей волшебством и чародейством своим всех живущих в месте том змей – от малых до великих – вокруг большого змея в одну громадную кучу и провел вокруг них черту, чтобы не вылезла за нее ни одна змея. И БЕСОВСКИМ действом всех умертвил. И обложил их со всех сторон сеном, и тростником, и деревом, и сухим лозняком, поливая все это серой и смолой, и поджег их, и спалил огнем. И загорелись все змеи, большие и малые, так что распространился от этого сильный смрад змеиный по всей той земле, предвещая грядущее зло от окаянного царя – мерзкую тину проклятой его сарацинской веры. Многие же воины его, находившиеся вблизи этого места, от сильного змеиного смрада УМЕРЛИ, и кони и верблюды его многие пали.

И, очистив таким образом место это, поставил царь Саин там город КАЗАНЬ, и никто из правителей НАШИХ не посмел ему помешать или возразить. И стоит город Казань и поныне, всеми русскими людьми видимый и знаемый; те же, кто не бывал там, наслышаны о нем.

И снова, как и прежде, свил гнездо на змеином токовище том СЛОВЕСНЫЙ ЛЮТЫЙ ЗМЕЙ – воцарился в городе скверный царь. Воспылал он великим гневом нечестия своего и, разгораясь, как огонь в тростнике, зияя, словно змей, огненными устами, и устрашая, и похищая, как овец, смиренных людей, живущих около Казани в прилежащих к ней деревнях, ИЗГНАЛ из мест тех ТУЗЕМНУЮ РУСЬ, в три лета опустошив всю землю. И НАВЁЛ он с Камы-реки народ СВИРЕПЫЙ и ПОГАНЫЙ – БОЛГАРСКУЮ ЧЕРНЬ с князьями и старейшинами их, многочисленный и ПОДОБНЫЙ своей суровостью и обычаями злым ПЕСЬИМ головам – САМОЕДАМ. И наполнил он такими людьми землю ту.

Есть среди ЧЕРЕМИСЫ народ, который зовут ОСТЯКАМИ. Так называют РОСТОВСКУЮ ЧЕРНЬ, убежавшую от русского крещения и поселившуюся в Болгарской земле и Орде, чтобы быть под властью казанского царя. Это ведь была прежде земля МАЛЫХ БОЛГАР – та, что за Камой, между великой рекой Волгой и рекой Белой Воложкой до великой Ногайской Орды. БОЛЬШИЕ же БОЛГАРЫ живут на Дунае.

Здесь же, на Каме, был старый БОЛГАРСКИЙ город БРЯГОВ, ныне же это запустевшее городище. Его впервые взял великий князь Андрей Юрьевич Владимирский и привел его в окончательное запустение, покорив тех болгар. И СТАЛА КАЗАНЬ стольным городом вместо БРЯГОВА.

И вскоре НОВАЯ Орда, земля плодородная и изобильная и, можно сказать, медом и молоком кипящая, была отдана во владение и в наследство ПОГАНЫМ. Этим царем Саином и была впервые основана Казань, и стали называть ее юрт Саинов. И любил его царь, и часто сам жил в нем, приходя из стольного своего города САРАЯ. И оставил он после себя в новом юрте царя от КОЛЕНА своего и при нем своих князей. После того же царя Саина многие цари-кровопийцы, ГУБИТЕЛИ Русской земли, сменяя друг друга, царствовали в Казани многие годы».

ИТАК, существует Русская земля и на самой её окраине в 1255 году царь Саин, пришедший после Батыя, принял уже существующее царство и основал Казань. Здесь он оставляет КОЛЕНО СВОЁ (европеоидное). Так что в Казани есть потомки царя Саина. Саином у Марко Поло назван Джучи и его сын Батый (п. 125. Они должны быть от рода Попа Ивана-восточных русов, они Солнцепоклонники, то есть Златые или Жёлуди-Жёлчи-Жёлтые-Джочи). Третий Саин возможно сын Батыя Сартак. Вторая ставка Саина в Сарае на Волге («СеРай» на карте Московии 1706 г.). Раньше на этом месте было жилище (Зилантовая Гора в Казани?) святилище Огромного Змея двух родов Вола и Змея. Своего рода сакральное место язычников. Вол (русы), вероятно, жил на Русской равнине, а Змей между Волгой и Обью на Урале. Народ, тут проживавший, Саин просто умертвил с помощью Волхва отравленным дымом, сдохли не только «змеи», но и Саина кони и верблюды и часть его же воинов. Выясняется, что народ Саина сарацины сарацинской веры. Потом после Саина появляется «СЛОВЕСНЫЙ ЛЮТЫЙ ЗМЕЙ», вероятно, словены. Именно этот Змей ИЗГНАЛ из мест тех ТУЗЕМНУЮ РУСЬ. А привёл сюда очень многочисленный народ- свирепых поганых «малых болгар» ЧЕРНЬ («большие болгары» жили на Дунае) подобных «самоедам» с ПЁСЬими головами. Среди них ЧЕРЕМИСЫ народ, который зовут ОСТЯКАМИ. Так называют РОСТОВСКУЮ ЧЕРНЬ (это не Ростов на Дону, а Переславль Залесский), убежавшую от русских. Вот они все на карте Московии 1706 г.: Ростов, Черемисса луговая и нагорная, Болгары.

Интересно, какое название было у святилища до основания здесь первой Казани. Это должна быть ЗИЛАНТОВА ГОРА в Казани. Зилантом звали Змея. Там построен Зилантов Успенский женский монастырь, основанный в 1552 г. Иваном Грозным в память о павших воинах.

«В сентябре 1918 года архимандрит Сергий (Зайцев) и почти все (кроме одного) монахи Зилантова монастыря были расстреляны. В советское время ансамбль на Зилантовой горе был почти СТЁРТ с лица земли» (Википедия англ.). Сейчас его возрождают на остатках.

Вот какие народы, судя по летописи, обосновались в Казани и оставили свою кровь: остатки самого первого народа Змея (европеоиды уральцы?) и Вола (русы, крестьяне пахари на волах?), Вол и Змей, как описано, сидят на одном туловище Большого Змея, т. е. они родные братья. Далее- Саиново колено (Солнцепоклонники Саины-Джучи и его сын Батый происхождения от Попа Ивана, п.125), далее «туземный русский народ», далее народ Словесного Лютого Змея (словены-блондины), болгарская чернь (болгары, Бесы), самоеды (литва, Орбини), черемиса (прамадьяры, прамолдаване и правенгры, п. 129, 130), сарацины Сафа Гирея (европеоиды магометанские-праказачество). Потом Иван Грозный заселил Казань своими людьми. Они все европеоиды.

Союзники сарацин

Те, кто выступил против Ивана Грозного в «Казанской истории», перечислены конкретно-сарацины, болгары, злая черемиса (луговая и нагорная- прамадьяры и прамолдаване соответственно, см.п. 129 о черемисах, п. 130 об удмуртах). Черемиса была в подчинении у живших тут болгар. «Луговая черемиса» «все хлебопашцы и труженики, и свирепые ратники» (прамадьяры, автор) (гл. 27). Есть также луговая черемиса- «кокшайская и ветлужская; живут они в безлюдных лесных местах, не сеют и не пашут, но питаются охотой и рыбной ловлей и живут, как дикие». Нагорная черемиса (чернь) (молдаване, автор) перешла на сторону Ивана Грозного.

Противники сарацин

Противники сарацин перечислены в «русских силах». Вдруг в гл. 56 и гл. 26 при перечислении «русской силы» появляются словечки «татары» (2 раза) и «казаки», которых раньше не было. Это явно более современный перевод переводчика. «РУССКОЙ силы – благородных князей, и бояр, и великих воевод, и храбрых отроков, и крепких конников, и хорошо обученных стрелков, и сильных бойцов, облаченных в твердые панцири и доспехи, – триста тысяч, и пищальников – тридцать тысяч; судового войска – сто тысяч; и с касимовским царем ШИГАЛЕЕМ, и с царевичами ИНОЯЗЫЧНОЙ ТАТАРСКОЙ СИЛЫ – служащих русскому царству князей и мурз, и КАЗАКОВ – шестьдесят тысяч; к этим же и ЧЕРКАС – десять тысяч, и МОРДВЫ – десять тысяч, и НЕМЦЕВ, и ФРЯГОВ, и ЛЯХОВ тоже десять тысяч, помимо обычных воинов, конных и пеших, перевозящих снаряжение» (гл 56). Ранее были названы и Астраханские царевичи. То есть на стороне Ивана Грозного выходцы из Золотой Орды Шигалей и Астраханские царевичи. Казанцы сарацины «не смогли …прельстить его (Шигалея) на измену, хотя был он под мечом на краю горькой смерти и погружен в АДОВУ утробу, и род у него с ними был ВАРВАРСКИЙ один, и язык один, и вера одна» ( гл. 17). Вот какая «утроба Адова» имеется в виду. «Быт 36:4.Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила». Сарацины и Шигалей потомки Исава от жены Ады. Ада была царевной из рода ХанаАна (сын Хама от Анны). По версии автора, Золотая Орда состояла из потомков армии «Попа Ивана», породнённых с Хананами. Только родство с Попом Иваном давало знатность и право на «царскость» (Келлер, 3). У них должны быть вторые русские имена.

Вера сарацинская

Эти сарацины были «сарацинской» веры, названной также «басурманской» (БасУрМане). В чём она заключалась, в первых главах не пояснено. Но основатели Казани Саины в «Летописном своде Ивана Грозного 16 века» поклонялись СОЛНЦУ, Огню и Старцу на постаменте. В первой более древней части «Казанской истории» нет упоминания Магомета, Сафа Гирей сравнивается со «Змеем», а его царство «презлое» и «предивное» со Змеинным гнездом. Может это просто образное сравнение. Вероятно, было поклонение Дивам. Старые болгары когда-то поклонялись БЕСУ на возвышенном берегу реки Камы (гл.32). По отрывочным фразам, в конце повествования в менее древней её части, она переводчиками конкретно называется «магометанской» и её проповедует «сеит» в мечетях.

Говорили они на сарацинском языке и книги писались на сарацинском, но часть князей говорили на русском. У них было большое количество сарацинских книг, интересно, остались ли они. Они должны быть в библиотеке Ивана Грозного, ведь их история касается и древней истории Ивана Грозного. Этот факт говорит не в пользу татар (тюркских-киргизских), так как первый букварь у татар появился в 1934 году и никаких многотомных летописей у них раньше не было, свою историю они не помнили вообще, они не помнили даже своего природного наименования, им присвоено было имя «татары» Лениным в 1920 году. Причём память отшибло и у русских, они тоже ничего не припоминают о величии татар, хотя живут бок о бок уже много лет.

Какой русский мир мы потеряли.

Не знаю, как было бы в части прогресса, если бы при Петре1 Русь круто не повернула на Запад, но вот, что мы «потеряли». Это проявилось во встрече народом победного прибытия Ивана Грозного в Москву. «Девицы же, живущие во дворцах, и жены княжеские и боярские, которым не подобает выходить на такие многолюдные зрелища из домов своих и не пристало комнаты свои ПОКИДАТЬ на посрамление людям, ТАЙКОМ приникали к дверям и окнам в жилищах своих, где сидели они, как птицы, ЗАПЕРТЫЕ В КЛЕТКАХ, и подсматривали в УЗКИЕ ЩЕЛКИ, НАСЛАЖДАЯСЬ чудным тем зрелищем – блеском славы и богатства». «Царица же христолюбивая Анастасия приготовилась встретить царя-самодержца, по царскому обычаю, у входа в палату с благоверными женами, княгинями и боярынями; и от радости проливали они слезы на землю». ИТАК. Для знатных женщин действовал закон гаремов- всю свою жизнь смотреть на мир, «наслаждаться миром» через «узкую щелку», а потом монастырь. Таков закон «гарема» был и у сарацинов, только ещё более жёсткий. Жена не имела права даже своего лица показывать, только мужу, как Сумбека жена Сафа Гирея всегда ходила с закрытым сеткой или вуалью лицом, хотя её красота и ум гремели и среди русских и среди сарацин.

Заключение

Судя по летописи, в 1552 году существует Русь «Ивановская» с верой христианской и на окраине на востоке появляется пришлые сарацины с верой сарацинской (змея или потом магомета) европеоидного происхождения (не тюрки), родственные «Иванам», но говорившие на «сарацинском» языке. В 1552 году в Казани ещё нет татар тюрок. Казань татарская появляется ближе к 17 веку, по версии автора, от пришельцев с Юга (выделившихся из киргизов), они по большей части торговые люди. Тогда же одновременно с ними приходят первые башкиры (п.128). Тогда на земле реки Белая до прихода башкир живут правенгры Уфа (Утки) при вожде Белы1, обрусевшие потом, они и есть настоящие коренные жители Уфы. А на земле Казани живут «сарацины» и обращённые в сарацинскую веру русские, болгары и другие. Императрица Елизавета Петровна младшая дочь Петра1 в срочном порядке строит на Иртыше в 1741 годах 76 казачьих острогов (интернет), чтобы остановить шествие в Россию южных тюркских народов, называемых русскими общим словом «киргизы», но напрасно. Большевики отдают эти земли Казахстану вместе с русскими.

Сарацины имеют европеоидное происхождение и, как утверждает википедия, они «восточники». По версии автора, они пришли с Тихого океана. Как утверждает «Казанская история», сарацины и «Иваны» имеют родство от двух братьев близнецов Исава и Якова (ИеИль). У них бабушка САРА. Библия говорит-от Сары произойдут Цари народов (четырёх народов). Понятно, что в библии изложена история Русской равнины, а не евреев и первоначальное название Библии-«Бывлиня». Исав (Великий Охотник, зверолов)- предок сарацин. Второй их предок Измаил, с которыми они породнились родами. «Ииль» предок «Иванов» (восточных русов). А татары имеют совсем другое неизвестное тюркское происхождение (из киргизов и Персии), они не европеоиды.

Не вставая с дивана.

Даже с дивана вставать не надо, кровь проливать, а всего лишь произвести нехитрую манипуляцию на бумаге по переименованию европеоидных сарацин в тюркских татар, и вмиг слава сарацинская у тебя в кармане и ты уже сам Царь сарацинский. Как в насмешку, кичившихся своим высоким происхождением породистых сарацин сравняли с чужими им простолюдинами тюрками. Сарацины о турках говорили: «не цари они нам», «ногайские мурзы ответили ему (Турецкому Царю-Султану в Константинополе) так: «Ты, о великий царь-султан, О СЕБЕ ПЕКИСЬ, а не о нас: НЕ ЦАРЬ ТЫ НАМ, и землей нашей не управляешь (гл. 41), хотя «одни из них хотели послать за каким-нибудь царевичем в Крым, другие же за турецкого царя намеревались заложиться» (гл.25)). А вот московские князья им были ближе. И вот уже громкие заголовки в Дзене «Великая тюркская цивилизация на Руси» вместо сарацинской. Даже «магометанское» кладбище в Петербурге хотят переименовать в «татарское», думая, что это одно и то же.

Но осталась досадная мелочь, которая всё сводит «на нет». Это численность русских и татар (в чёрном квадратике).

Масштаб картинки говорит, ни о каком-то участии татар тюрок в истории Руси 16 века и тем более в элитах царей тут и речи не может быть, потому что их попросту не было в 1552 г в Казани. Ногайцы сами об этом говорят («не цари они нам»). Но и над этим работают историки «академики». Нейросеть при запросе о происхождении Ивана Грозного уже ответила, что альтернативно Иван Грозный монгольского происхождения, а казаки у тюрок всё заимствовали и от тюрок произошли. Всё было наоборот, пришедшие сюда в 17 веке тюрки всё заимствовали у европеоидных сарацин и выдают теперь себя за них (версия автора).

По версии автора, древняя история описывает «разборки» ЭЛИТ славян европеоидов между собой в дележе за власть над Русской равниной и Европой. И в ней исключается вообще участие азиатских-тюркских народов в 16 веке. Этим объясняется парадокс-чем больше «восточников» приходит с Востока на Русь, тем больше становится русских, потому что приходят европеоиды.

«Темный МЕСЯЦ, плохой, – это ты, царь (сарацинский), а светлый МЕСЯЦ – московский царь великий князь, которым будешь ты схвачен и сведен в плен» (гл. 62). Тут ДВА МЕСЯЦА СОШЛИСЬ-Светлый (Луна) Ивана и Тёмный сарацинский (Луна в затмении). Иван Грозный тут взял реванш за убитого «сарацинами» Попа Ивана (Лев) и воссоздал Державу. Иван Грозный совершил невозможное- поглотил всех сарацин и знатность Москвы зашкалила, несогласные европеоидные «магометы» ушли на Юг или просто мирно стали жить.

Когда тюрки татары появились в Казани они стали носить одежду сарацин, те, которые породнились с ними, вот как на этой фотографии.

Крымчане, ногайцы и мангиты.

Вы скажете, а как же крымские татары, ногайцы и мангиты Едигера. Разве они не тюрки? В летописи только «крымчан» приглашали на царство в Казанском царстве, когда кончались сарацинские цари, а потом в ход пошли «мангиты» (Едигер). Это значит, только крымчане и мангиты были «восточниками», как и «сарацины», но второй очереди. В них, вероятно, судя по сведениям о происхождении, была примесь от потомков Исмаила и примесь от арабов. «Кримеа» показаны на карте в истоках Днепра севернее Брянской области, там написано «Крымчане суть магометане, с ними постоянно ведут войны Московиты» (1298-1590 г.г.). В 1298 году они ещё не пришли в Крым, так как на месте Крыма написано Таврика. Екатерина2 вернула Крым россам («словено-русам»), считая россов греками. Крымчане не названы тут на карте ни татарами, ни тартарами. «Крымеа» и «Команы» расположены рядом в Восточной Украине на Днепре тут в составе 6 царств славянских братьев Словена, Руса, Болгара, Комана, Истера и Кагана Сыроядца на Чёрном море на карте Келлера-Меркатора 1298-1590 г. И какое совпадение, именно эти земли Комана и Кримеа сейчас арена боевых действий 2024 года и «зачищаются» от населения в чьих-то интересах.

А почему крымчане названы восточниками, хотя живут на Западе. Это объясняет «Сказание о Словене и Русе». Там написано, что с Востока Скиф и Зардан (они Афеты) приходят на Чёрное море и рождают 5 славянских братьев. А вот «Каган сыроядец» выскочил в последние времена от этих братьев. Эти древние крымчане европеоиды магометане, вероятно, обрусели, а «магометы» с арабской примесью (агаряне) все ушли в Крым, а потом в город Крерман в Персию (Иран). Их бывшее местоположение на севере Брянской области севернее г. Стародуб исчезло совсем, может, какие-нибудь топонимы остались (Сураж, Кашовка, Душатин).

Крымские татары

В отличие от них нагайцы на карте Келлера 1298-1590 г.г. названы новеньким словом «тартарами» (не татарами), это говорит, что они пришли с Востока (Тихого океана). Как объясняет Витсен, все народы на Востоке в 17 веке западными историками решено было называть тартарами. И это не татары, а восточники.

Что касается мангитов, то они названы «чёрными людьми» (п.131. «Сибирь чья»), они живут в «чёрных улусах». А так называли людей Чёрного Воеводы Раду Негру, в рядах которого были частью правенгры (валахи-молдаване) магометане. «И поселились в Большой Орде ногаи и мангиты, пришедшие из-за Яика. Они и до сих пор в тех улусах кочуют, живя с великими князьями московскими в мире и ничем их не обижая» (гл.8). Мангит Едигер Касаевич происходил из Астраханских царей (гл 46).

Послесловие. Тайна Митрополита Макария

На момент взятия Казани в 1552 году Ивану Грозному было всего 21 год. В 1556 году он взял и Астраханское царство (царю 25 лет). А потом Ливонское. Здесь чувствуется огромное влияние необыкновенной загадочной личности митрополита Макария, ставшего отцом Ивану. Это он ГЛАВНЫЙ организатор армии и радетель Руси и тенью стоит за спиной Ивана4. Иван4 со своим братом Георгием (Юрием) остались малолетними (в 3 года) сиротами после смерти родителей (Елены Глинской и Василия 3). Георгий был глухонемым «по словам князя Курбского, был «без ума и без памяти и бессловесный, как ДИВ какой". От митрополита Макария в Иване4 появилась его исключительная набожность (он рыдает перед иконами, часами молится). «Слушал он великую святую литургию, ОБЛИВАЯ СЛЕЗАМИ лицо свое и в молитвах, благодаря Бога за то, что не тщетными были труды его и старания и получил он от Господа то, о чем просил его в течение многих лет. И целовал он со СЛЕЗАМИ руку Петра-чудотворца и мощи святителя и чудотворца Ионы» (гл.93). Его переписка с Курбским указывает на талант литератора и оратора. Из фразы Курбского выясняется, что совсем недавно кумирами, языческими богами были ДИВЫ.

«Опишем здесь наружность Иоаннову, — писал Н.М. Карамзин об обстоятельствах учреждения Опричнины Иваном Грозным в 1565 году. — Он был велик ростом, строен, имел высокие плечи, крепкие мышцы, широкую грудь, прекрасные волосы, длинный ус, нос римский, глаза небольшие, серые, но светлые, проницательные, исполненные огня, и лицо, некогда приятное. В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, а на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса». Трагедия началась, когда умер Макарий и что-то действительно случилось с Иваном Грозным.

Римский нос это нос с горбинкой, как у Октавиана Августа

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138.В Казани в 1552 году живут сарацины и там нет татар. "Казанская история" 19. 11.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.