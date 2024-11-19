Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 19 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка.
▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Мартыновка, Мирный, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили до 320 военнослужащих, два танка, один из них «Leopard 2» производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки и станция радиоэлектронной борьбы. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33990 военнослужащих, 215 танков, 141 боевую машину пехоты, 116 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 968 автомобилей, 294 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 67 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России
Вооруженные силы Украины минувшей ночью выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области, сообщило Минобороны.
По информации ведомства, в результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена, передает ТАСС.
Атака была произведена в 3.25, жертв и разрушений на территории региона нет, добавили в Минобороны.”..https://vz.ru/news/2024/11/19/1298770.html..
п.с. так в чем новое от НАТО -это же уже было и ранее -они прилетали и все писали ,что без их спецов это невозможно в принципе -хохлы здесь не у дел ,может какую кнопку и дали нажать ..тестирование оружия что ли?