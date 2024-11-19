Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 19 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений ВСУ.
Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.
Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота».
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.
ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ.
Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.
Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен полевой склад боеприпасов.
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.
Минобороны России
На Северском направлении сняты с должностей и арестованы командиры, посылавшие бойцов в непродуманные штурмы ради красивых отчетов. В связи с обманом вышестоящего командования взяты под арест командарм третьей армии, комбриги шестой, седьмой и 123-й бригад. Подробности читайте в материале “Новороссии”.
Общественное возмущение после непродуманных штурмов и вранья командиров на Северском направлении дошло до Минобороны России. “Наверху”наконец-то обратили внимание на лживые доклады о “взятии” населенных пунктов. По итогам в связи с обманом вышестоящего командования взяты под арест командарм третьей армии, комбриги шестой, седьмой и 123-й бригад. Белоусов предупреждал: “Врать нельзя”.
Северский ад
Массовое внимание к проблеме приковал провалившийся лобовой штурм Белогоровки. Три батальона мотострелков и один танковый были отправлены в атаку без огневой поддержки. Это закончилось массовыми потерями людей и техники, а уцелевшие раненые бойцы несколько дней оставались в посадках без эвакуации. Идти в непродуманную атаку приказал комбриг 123-й бригады с позывным “Каштан”. Сюрреализм происходящему придавал тот факт, что, по сообщениям Минобороны России, Белогоровка была взята еще 20 мая 2024 года. Также Минобороны сообщало о взятии Григоровки и Серебрянки, но населенные пункты уверенно контролировали украинские войска…”…https://novorosinform.org/na-fronte-massovye-otstavki-kombriga-semerki-vyveli-v-naruchnikah-belousov-preduprezhdal-vrat-nelzya-130962.html
п.с ЧУ,поясни Северск -это армия ЛДНР
И не только на том направлени проблемы с “мясными штурмами”
У 36 бригады тоже «терпение лопнуло»
https://t.me/c/1373032240/45715
чистить и чистить СИСТЕМУ ,ибо она сгнила на ВЕРХУ.А эти пробы пера по настоянию народа -мизер..
“Генеральный прокурор России Игорь Краснов принял решение об отставке девяти прокуроров Москвы. Об этом информирует издание «Коммерсантъ». Согласно предоставленным данным, соответствующие приказы касаются руководителей трёх окружных прокуратур и нескольких районных учреждений. Данные отставки являются частью плановой ротации кадров, предусматривающей перемещение прокуроров на аналогичные должности.
В Совете Федерации была поддержана кандидатура Максима Жука из Твери для назначения на должность прокурора Москвы. Прежний столичный прокурор Денис Попов вышел в отставку по причине достижения предельного возраста, и это было удовлетворено.
После назначения Жука ожидается, что первый заместитель прокурора Москвы Сергей Савенков также выйдет на пенсию в ближайшее время.
15 ноября появилась информация о том, что в Ростове-на-Дону и Ростовской области десять председателей и судей подали заявления об отставке.”
п.с. теперь ты понимаешь, почему я не могу быть солнечным оптимистом ,хоть и хочу этого и даже в споре с др.я как раз против всегда критикующих.
Я вижу млны и млны жлобов,предателей ,притворившихся и улыбающихся ,отдельно воюющих на СВО и отдельно кующих милиарды на их крови -типа снабжая их,информируя о их подвигах,липовые концерты и подарки от этих филек и всяких звезд.И все это не порицается,а поддерживается Верхами и ноль изменений в структуре власти Москвы,Питера,Екатеринбурга
Согласен.
А кем заменить?
Сталин однако в 33 году говорил что «кадры решают все»
Не деньги, (как у нас многие все не могут простить 300…?замороженых лярдов)
А кадры.
Та же пенсионная реформа 18 года не о деньгах (как нам пытаются вдуть в уши)
А об (предвидя события 22 года ) кадрах (на мой взгляд)
Элементарно некому работать.
Пример.
В 2002 году устраивался на жд у нас по рекомендации родственника начальнику депо.
Счас дефицит кадров. По объявлению набирают. Подъемные даже дают.
и это факт -как и то,что всё было обговорено заранее верхами пятерки ,т.к. старая долларовая Система пришла в тупик -36трл пустых денег.НО это совершенно не дает алиби Системе и Кремлю с очень уж старыми кадрами реагировать ,когда уже горы трупов..Даже ,если кажется ,что в Багдаде все спокойно .Все спят. Мы ,как бы не хотелось ,не в одной лодке .Они на лайнере ,а мы именно в лодочке..
п.с. тебе ,как незаменимому ,вынужденно -все знали ,что 90гг (погибло мирно до 15 млн кадров и каких) приготовили бомбу замедленного действия-з/п дают достойную или отщипывают на концерты звезд ,помощь СВО..
Вынужденно зарплату добавляют.
И не только лишь мне.
Очередь (как нас пугало руководство не так давно) за забором закончилась.
дальше больше -хрена они роботов наделают и ИИ-КЕМ ??,своими сынками и внучкАми ,китаезой,таджиками,гомосеками?Да уж -качели поползли в не желательную для них сторону -обьективно.Тормозить их -неизвестно кто уцелеет в конце тогда.
Представлен официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле.https://t.me/vzglyad_ru/111148
п.с. один раз в год это можно увидеть
Вот моя мама блокадница не дожила до 80-летия Победы. Говорят, что ей бы пенсию увеличили бы на пять тыщ. Вот бы гульнули.
да, и Шаман(это уже иносказательное слово ,как “Серые”,их тучи эрнстов,прилепиных присосавшихся к бюджету народному) за концерт в провинции из не толстого бюджета -14 млн руб отхватывает -потому, как в Кремле его запустили ,так, что можно и посорить деньгами и поделиться.
п.с. меня гвидон “блондинкой обозвал,а я сама за три часа сумела найти мышку и фишки и как-то ,не знаю как ,подключить её.Вот какие чудеса делает зависимость ,правда мне по скайпу нечто рисовали дети,как это выглядит и лежит где..Я далека от техники ,как от луны.