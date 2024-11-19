Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое и Избицкое Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, 122-мм гаубица Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 28-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Загрызово и Кругляковка Харьковской области. Отражены три контратаки подразделений ВСУ.

Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре автомобиля, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 105-мм гаубицу М101 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Антоновка, Дачное, Успеновка и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 550 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две 122-мм гаубицы Д-30 и четыре 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Нота».



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Новоселидовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Леонидовка, Белицкое, Дзержинск, Миролюбовка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли более 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 101-й, 110-й, 120-й, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Новоселка, Макаровка, Улаклы, Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Отражена контратака подразделения ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 3-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, одиннадцать автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты пять баллистических ракет, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36259 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19386 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18181 орудие полевой артиллерии и минометов, 28525 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России