Школа Никитина (1988)
Педагог Борис Павлович Никитин знакомит со своими методами воспитания детей: раннее закаливание, суровые условия жизни, интеллектуальные игры. В передаче рассказывается также о противодействии, которым встретили систему Никитина официальная педагогика и медицина.
Главная редакция спортивных программ, 1988
Автор сценария – Борис Никитин
Автор сценария – Стив Шенкман
Режиссер – Инесса Бубнова
#гостелерадиофонд #семья #педагогика
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