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Школа Никитина (1988)

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Педагог Борис Павлович Никитин знакомит со своими методами воспитания детей: раннее закаливание, суровые условия жизни, интеллектуальные игры. В передаче рассказывается также о противодействии, которым встретили систему Никитина официальная педагогика и медицина.

Главная редакция спортивных программ, 1988

Автор сценария – Борис Никитин
Автор сценария – Стив Шенкман
Режиссер – Инесса Бубнова

#гостелерадиофонд #семья #педагогика


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fT3yQAnBPxU
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