Ответы на вопросы (18.11). Отец Андрей Ткачёв
Эпизоды:
00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея
04:18 Как преодолеть перегорание в вере?
11:03 Стоит ли доверять похороны специальному агетнству?
16:36 О "борьбе Якова с Господом"
27:32 Что такое "дух уныния"?
33:36 Трактовка слов Иисуса о "двух мечах"
40:19 О заповеди "не убий" в современном мире
46:34 О профессиональном выгорании врачей и как самому сохранить веру
49:42 Можно ли "накопить веру, за которую хотелось бы умереть"?
56:08 Как научиться не загонять себя, но и не навредить себе поблажками?
58:00 Благословение Отца Андрея
Теперь больше видео отца Андрея на Яндекс: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благотворительность: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
Каналы отца Андрея на других ресурсах:
канал Царьград: https://tsargrad.tv
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей Ткачёв:
1. Как преодолеть выгорание в вере?
– Нужно работать над собой, избавляться от "камней" в сердце через добрые дела, молитвы и милостыню.
2. Как правильно организовать похороны по христианским традициям?
– Желательно самому участвовать в процессе (обмывание, одевание покойного), читать Псалтирь, избегать спиртного на поминках.
3. Почему Яков боролся с Богом?
– Этот эпизод символизирует борьбу за благословение, в результате которой Яков получил новое имя – Израиль, что значит "зрящий Бога".
4. Что такое дух уныния и как с ним бороться?
– Это тяжёлая духовная болезнь, часто связанная с безделием и отсутствием веры. Борьба включает в себя молитву, труд и духовную бодрость.
5. Что имел в виду Иисус, говоря о покупке мечей?
– Под мечами подразумевалось духовное оружие – вера и знание Слова Божьего.
6. Как примирить заповедь "не убий" с защитой Родины?
– Личное убийство запрещено, но защита Родины или семьи является общественной обязанностью, санкционированной законом.
7. Как справляться с профессиональным выгоранием (например, у врачей)?
– Для выполнения морально сложной работы нужна вера, молитва и осознание служения людям.
8. Как достичь такой веры, чтобы быть готовым к мученичеству?
– Не нужно копить заслуги, важно полное доверие Богу и готовность отдать себя Ему целиком.
9. Как найти баланс между усердием в делах и заботой о себе?
– Следует избегать крайностей, искать "царский путь" – умеренность, подкреплённую молитвой и рассудительностью.
Вывод:
Ответы отца Андрея подчёркивают необходимость глубокого духовного труда, осознания личной ответственности и веры, которая укрепляет человека в любых жизненных обстоятельствах. Главная цель – поддерживать баланс между духовной жизнью, обязанностями и заботой о себе.
Это у Андрюхи Ткачёва тут :
“3. Почему Яков боролся с Богом?
– Этот эпизод символизирует борьбу за благословение, в результате которой Яков получил новое имя – Израиль, что значит “зрящий Бога”.
А это (даже) в Википедии (со ссылкой):
“В библейской «Книге Бытия» праотец Иаков после борьбы с Богом получает имя Израиль: «И сказал: как имя твоё? Он сказал: Иаков. И сказал [ему]: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт. 32:27,28).”
ПС. Бг-г-г. Дитё Отца лжи Андрейко.