Ломоносов за 22 минуты
19 ноября 1711 года родился удивительно разносторонний человек и выдающийся российский ученый-энциклопедист. Тот, кто занимался и изучением природы электричества, и литературным творчеством. Тот, кто писал труды по русской словесности, проводил исследования в химической лаборатории, руководил Географическим департаментом и способствовал открытию Московского университета.
Всё это о нем – Михаиле Васильевиче Ломоносове.
Таймкоды:
00:00 – "Универсальный человек"
03:41 – Архангельский мужик
08:39 – Европейски образован
13:21 – Знай работай да не трусь
16:06 – Реченьем вашим показать
19:27 – Не вовсе я умру