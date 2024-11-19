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Ломоносов за 22 минуты

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19 ноября 1711 года родился удивительно разносторонний человек и выдающийся российский ученый-энциклопедист. Тот, кто занимался и изучением природы электричества, и литературным творчеством. Тот, кто писал труды по русской словесности, проводил исследования в химической лаборатории, руководил Географическим департаментом и способствовал открытию Московского университета.
Всё это о нем – Михаиле Васильевиче Ломоносове.

Таймкоды:
00:00 – "Универсальный человек"
03:41 – Архангельский мужик
08:39 – Европейски образован
13:21 – Знай работай да не трусь
16:06 – Реченьем вашим показать
19:27 – Не вовсе я умру

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xN3MNX2HBVk
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