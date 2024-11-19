Это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк
Трамп-миротворец? Новость о разрешении США бить дальнобойным оружием вглубь территории России моментально отрезвила тех, кто с приходом Трампа вовсю праздновал peace на Украине. Иногда диву давались наивным размышлением наших доморощенных американистов, которые вместе с розовыми пони и Трампом уже делили Украину по меридианам и Днепру – это ж как надо не разбираться в своей профильной теме. Примечательно, что информация о санкции Байдена на удары ATACMS была растиражирована в тот момент, пока сам Байден со своей свитой летел в самолёте в Бразилию на саммит G20, что лишний раз доказывает, что с дедом по ключевым вопросам уже давно никто не советуется. Показательным был его спешный побег обратно в кусты Амазонки после пресс-подхода, когда у него журналисты спросили про якобы его решение. Похоже, что узнал о «своем» решении дед только в Бразилии, а темники с суфлером и таблетками ещё не подвезли.
Глубинное государство наглядно показало, что оно способно принимать самостоятельные решение вне зависимости от любых институтов власти США – будь-то нынешний президент США Байден или избранный президент Трамп. Симптоматично, что решение было оперативно «доставлено» в Европу и оглашено в аккурат накануне саммита глав МИД и Министров обороны ЕС. Неслучаен был и звонок Шольца Путину, в котором, по всей видимости, канцлер Германии пытался прощупать реакцию Путина, а заодно оправдаться, чтобы иметь возможность выступить в качестве переговорщика – далее Шольц публично дважды обозначил свою позицию, что Германия не будут предоставлять Украине Таурус, даже несмотря на требования внутри страны. Говорят, что звонить Путину порывался и Макрон, но видимо после казуса со сливов конфиденциальных переговоров он исчерпал лимит доверия Кремля, и в качестве переговорщика его делегировать не стали. Очевидно, что ЕС обеспокоена этим решением заокеанского хозяина, и прекрасно понимает, что крайним окажется именно она – неслучайно также, что информацию о якобы согласовании Франции на удары дальнобойкой были позже оперативно зачищены в европейской прессе. Однако парней всё равно нагнут, им не привыкать и тут не стоит сомневаться, и сегодняшний Макрон тому наглядное свидетельство – решение будет коллективным.
Но главное, что сейчас нужно понимать, что вся эта история с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк. Финальный блиц-криг и попытка взять на понт Россию, перевернув стол, и единственная возможность завершить конфликт на Украине с позиции силы и на приемлемых для Запада условиях. Там прекрасно осознают, что в течение 3х-4х месяцев Россия в рамках текущего сценария вернёт себе территории Донбасса и ЛНР, и выйдет к Днепру, и это уже будет оглушительная победа России.
Никто даже не понял весь смысл вброса про якобы разрешение бить по территории именно Курской области – Кремлю прямым текстом угрожают, что под ударом АЭС, что спровоцирует масштабный гуманитарный кризис, и заставит пересмотреть условия мира. Это прямой шантаж России и попытка решить проблему, искусственно доведя кризис до апогея и подняв ставки до небес.
А вот теперь самое интересное. А вы, действительно, уверены, что вся эта лихая эпопея и кавалерийский наскок США, несмотря на демонстративные публичные комментарии обеспокоенных трампистов Маска и Грин, так уж невыгодны «миротворцу» Трампу и с ним не согласованы? Очень уж сейчас удобно списать всё на старика
Ельцина Байдена, сыграв по американской классике в доброго и злого копа.
@trueolen
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
- США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России
- Решение было принято без явного участия Байдена, что демонстрирует влияние "глубинного государства"
- Европейские лидеры обеспокоены этим решением:
* Шольц звонил Путину и отказался предоставлять ракеты Taurus
* Франция дистанцировалась от информации о согласовании ударов
- Это решение рассматривается как попытка радикального повышения ставок в конфликте
- Особое внимание уделяется угрозе ударов по Курской области и местной АЭС
- Ставится под сомнение непричастность Трампа к этому решению
Вывод:
Статья представляет данное решение США как критический поворотный момент в конфликте. Автор считает, что это попытка Запада изменить ход конфликта путем резкой эскалации, поскольку текущая динамика развивается не в их пользу. При этом высказывается предположение, что, несмотря на видимое противостояние между Байденом и Трампом, это решение может быть частью более сложной политической игры, где оба политика играют заранее согласованные роли.
ну вот и ФСЁ.Ставки сделаны господа -ставок больше нет.Ж/саксы и их пособники украины и остальные братья славяне вникайте:
“Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.
В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Также был дополнен перечень военных угроз, нейтрализация которых требует подобных действий.
Согласно новой доктрине, нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию, передает ТАСС. Президент России сохраняет исключительное право принимать решения о применении ядерного оружия.
Обновленные Основы госполитики также подчеркивают, что ядерное сдерживание может быть направлено против стран, предоставляющих свои территории или ресурсы для агрессии против России.
Кроме того, в документе указано, что ядерное сдерживание будет осуществляться и в отношении государств, которые предоставляют контролируемые территории, воздушные или морские пространства и ресурсы для агрессии.
В доктрине также указано, что агрессия против Белоруссии, как участника Союзного государства, и массовый запуск военных летательных аппаратов, пересекающих российскую границу, может вызвать ответный ядерный удар.”.https://vz.ru/news/2024/11/19/1298708.html
п.с.Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.”
опоздали цуки..
Медленно как ту лягушку варят. Варили бы и быстрее, но думают что ответ всё таки будет.