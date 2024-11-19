Трамп-миротворец? Новость о разрешении США бить дальнобойным оружием вглубь территории России моментально отрезвила тех, кто с приходом Трампа вовсю праздновал peace на Украине. Иногда диву давались наивным размышлением наших доморощенных американистов, которые вместе с розовыми пони и Трампом уже делили Украину по меридианам и Днепру – это ж как надо не разбираться в своей профильной теме. Примечательно, что информация о санкции Байдена на удары ATACMS была растиражирована в тот момент, пока сам Байден со своей свитой летел в самолёте в Бразилию на саммит G20, что лишний раз доказывает, что с дедом по ключевым вопросам уже давно никто не советуется. Показательным был его спешный побег обратно в кусты Амазонки после пресс-подхода, когда у него журналисты спросили про якобы его решение. Похоже, что узнал о «своем» решении дед только в Бразилии, а темники с суфлером и таблетками ещё не подвезли.



Глубинное государство наглядно показало, что оно способно принимать самостоятельные решение вне зависимости от любых институтов власти США – будь-то нынешний президент США Байден или избранный президент Трамп. Симптоматично, что решение было оперативно «доставлено» в Европу и оглашено в аккурат накануне саммита глав МИД и Министров обороны ЕС. Неслучаен был и звонок Шольца Путину, в котором, по всей видимости, канцлер Германии пытался прощупать реакцию Путина, а заодно оправдаться, чтобы иметь возможность выступить в качестве переговорщика – далее Шольц публично дважды обозначил свою позицию, что Германия не будут предоставлять Украине Таурус, даже несмотря на требования внутри страны. Говорят, что звонить Путину порывался и Макрон, но видимо после казуса со сливов конфиденциальных переговоров он исчерпал лимит доверия Кремля, и в качестве переговорщика его делегировать не стали. Очевидно, что ЕС обеспокоена этим решением заокеанского хозяина, и прекрасно понимает, что крайним окажется именно она – неслучайно также, что информацию о якобы согласовании Франции на удары дальнобойкой были позже оперативно зачищены в европейской прессе. Однако парней всё равно нагнут, им не привыкать и тут не стоит сомневаться, и сегодняшний Макрон тому наглядное свидетельство – решение будет коллективным.



Но главное, что сейчас нужно понимать, что вся эта история с ударами дальнобойкой – это сознательное запредельное повышение ставок ва-банк. Финальный блиц-криг и попытка взять на понт Россию, перевернув стол, и единственная возможность завершить конфликт на Украине с позиции силы и на приемлемых для Запада условиях. Там прекрасно осознают, что в течение 3х-4х месяцев Россия в рамках текущего сценария вернёт себе территории Донбасса и ЛНР, и выйдет к Днепру, и это уже будет оглушительная победа России.



Никто даже не понял весь смысл вброса про якобы разрешение бить по территории именно Курской области – Кремлю прямым текстом угрожают, что под ударом АЭС, что спровоцирует масштабный гуманитарный кризис, и заставит пересмотреть условия мира. Это прямой шантаж России и попытка решить проблему, искусственно доведя кризис до апогея и подняв ставки до небес.



А вот теперь самое интересное. А вы, действительно, уверены, что вся эта лихая эпопея и кавалерийский наскок США, несмотря на демонстративные публичные комментарии обеспокоенных трампистов Маска и Грин, так уж невыгодны «миротворцу» Трампу и с ним не согласованы? Очень уж сейчас удобно списать всё на старика Ельцина Байдена, сыграв по американской классике в доброго и злого копа.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

- США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России

- Решение было принято без явного участия Байдена, что демонстрирует влияние "глубинного государства"

- Европейские лидеры обеспокоены этим решением:

* Шольц звонил Путину и отказался предоставлять ракеты Taurus

* Франция дистанцировалась от информации о согласовании ударов

- Это решение рассматривается как попытка радикального повышения ставок в конфликте

- Особое внимание уделяется угрозе ударов по Курской области и местной АЭС

- Ставится под сомнение непричастность Трампа к этому решению

Вывод:

Статья представляет данное решение США как критический поворотный момент в конфликте. Автор считает, что это попытка Запада изменить ход конфликта путем резкой эскалации, поскольку текущая динамика развивается не в их пользу. При этом высказывается предположение, что, несмотря на видимое противостояние между Байденом и Трампом, это решение может быть частью более сложной политической игры, где оба политика играют заранее согласованные роли.