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Брянскую область обстреляли американскими ракетами ATACMS

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МО РФ подтвердило применение американских ракет ATACMS по Брянской области. Очередную красную линию перешагнули.

МО РФ официально подтвердило применение ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Заявлено 5 сбитых ракет из 6.
Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства".
Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили 5 ракет и повредили шестую. В результате падения обломков снаряда на техническую территорию военного объекта возник пожар, который был оперативно потушен.

Ждем реакции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9505216.html
Метки: война на украине, мо рф, ракеты, Россия, США
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 19604 10358
    Дмитрий 15 мин. назад

      Ответ на атаку должен быть ассиметричный, но болезненный в первую очередь для репутации текущей администрации США и Пентагона. И совсем неважно в какой части мира произойдут события.

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      2
      • 32755 27885
        маринаДмитрий пять минут назад

          чеширский КОТ опять материализовался? Куда стрелять предлагаешь в этот раз?Не послушались тебя тогда ,когда ты приказывал им немедленно Львов занять..Думаешь сейчас услышат,репутация Пентагона?0а это что такое ?А он (пентагон)в курсе ,что ты предлагаешь ему сделать “больно”..проказник

        • 13137 10245
          chuДмитрий только что

            Дмитрий, Вы чилавек. У вас осталось что ? Будем контролить что Медведев с Путиным учудят. Наливай.

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