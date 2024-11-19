Брянскую область обстреляли американскими ракетами ATACMS
МО РФ подтвердило применение американских ракет ATACMS по Брянской области. Очередную красную линию перешагнули.
МО РФ официально подтвердило применение ракет ATACMS по объекту в Брянской области. Заявлено 5 сбитых ракет из 6.
Сегодня ночью в 3:25 противником был нанесен удар по объекту на территории Брянской области шестью баллистическими ракетами. По подтвержденным данным, применены оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства".
Расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь" сбили 5 ракет и повредили шестую. В результате падения обломков снаряда на техническую территорию военного объекта возник пожар, который был оперативно потушен.
Ждем реакции.
Ответ на атаку должен быть ассиметричный, но болезненный в первую очередь для репутации текущей администрации США и Пентагона. И совсем неважно в какой части мира произойдут события.
чеширский КОТ опять материализовался? Куда стрелять предлагаешь в этот раз?Не послушались тебя тогда ,когда ты приказывал им немедленно Львов занять..Думаешь сейчас услышат,репутация Пентагона?0а это что такое ?А он (пентагон)в курсе ,что ты предлагаешь ему сделать “больно”..проказник
Дмитрий, Вы чилавек. У вас осталось что ? Будем контролить что Медведев с Путиным учудят. Наливай.