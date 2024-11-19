Главная » Видео, Мировоззрение, Новые технологии, Политика

Ашманов: самоокупаемость отменить, рекламу запретить, оборудование закупать, авторам много денег.

77 0

Комментарий редакции

Тезисы обсуждения YouTube и RuTube:

1. YouTube как мировой лидер:
   – YouTube получил колоссальную поддержку со стороны Google и американского государства.
   – Была создана инфраструктура, включающая центры доставки контента и масштабные серверные базы.
   – YouTube стал монополистом благодаря эффективной стратегии монетизации, соглашениям с правообладателями и уникальным технологическим решениям.

2. Политическая роль YouTube:
   – Платформа изначально создавалась не только для развлечения, но и для гражданской журналистики и пропаганды.
   – YouTube активно использовался в информационных войнах, включая манипуляции с просмотрами и блокировки контента.

3. RuTube как альтернатива:
   – RuTube с момента своего создания страдал от недостатка инвестиций, технологий и грамотного управления.
   – Несмотря на попытки модернизации, он остается существенно менее конкурентоспособным по сравнению с YouTube.
   – Существуют проблемы с поиском, рекомендательной системой, качеством модерации и поддержкой авторов.

4. Необходимые меры для развития RuTube:
   – Снять требование самоокупаемости и сделать проект государственной задачей.
   – Увеличить финансирование для серверов, мотивации авторов и разработки технологий.
   – Скопировать успешные элементы YouTube, такие как интерфейсы, статистику и инструменты монетизации.
   – Минимизировать рекламу на начальном этапе, чтобы привлечь аудиторию.

5. Роль государства:
   – Для конкуренции с YouTube необходимо использовать административные рычаги, включая замедление работы YouTube в России.
   – Вложение в отечественные видеохостинги рассматривается как элемент информационной войны.

Вывод:
RuTube в текущем состоянии не может полноценно конкурировать с YouTube из-за технологической и организационной отсталости. Для достижения успеха требуется государственная поддержка, значительные инвестиции и стратегическое изменение подходов к развитию платформы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G1SV0vTVhDE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Обращение гражданина России к Д.А.Медведеву
30-40 тысяч лет назад
Мозговые вирусы
Дошколят захватил мир смартфонов: стоит ли говорить им «нет»?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru