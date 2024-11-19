Ашманов: самоокупаемость отменить, рекламу запретить, оборудование закупать, авторам много денег.
Комментарий редакции
Тезисы обсуждения YouTube и RuTube:
1. YouTube как мировой лидер:
– YouTube получил колоссальную поддержку со стороны Google и американского государства.
– Была создана инфраструктура, включающая центры доставки контента и масштабные серверные базы.
– YouTube стал монополистом благодаря эффективной стратегии монетизации, соглашениям с правообладателями и уникальным технологическим решениям.
2. Политическая роль YouTube:
– Платформа изначально создавалась не только для развлечения, но и для гражданской журналистики и пропаганды.
– YouTube активно использовался в информационных войнах, включая манипуляции с просмотрами и блокировки контента.
3. RuTube как альтернатива:
– RuTube с момента своего создания страдал от недостатка инвестиций, технологий и грамотного управления.
– Несмотря на попытки модернизации, он остается существенно менее конкурентоспособным по сравнению с YouTube.
– Существуют проблемы с поиском, рекомендательной системой, качеством модерации и поддержкой авторов.
4. Необходимые меры для развития RuTube:
– Снять требование самоокупаемости и сделать проект государственной задачей.
– Увеличить финансирование для серверов, мотивации авторов и разработки технологий.
– Скопировать успешные элементы YouTube, такие как интерфейсы, статистику и инструменты монетизации.
– Минимизировать рекламу на начальном этапе, чтобы привлечь аудиторию.
5. Роль государства:
– Для конкуренции с YouTube необходимо использовать административные рычаги, включая замедление работы YouTube в России.
– Вложение в отечественные видеохостинги рассматривается как элемент информационной войны.
Вывод:
RuTube в текущем состоянии не может полноценно конкурировать с YouTube из-за технологической и организационной отсталости. Для достижения успеха требуется государственная поддержка, значительные инвестиции и стратегическое изменение подходов к развитию платформы.