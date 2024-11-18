Сводка Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области (по состоянию на 18 ноября 2024 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.
▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Орловка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области.
▫️ За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, боевая машина пехоты «Marder» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «PzH-2000» производства ФРГ, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30. Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 33670 военнослужащих, 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России