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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 18 ноября 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Басово и Казачья Лопань Харьковская область.

Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и два автомобиля.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады тероборны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка Донецкой Народной Республики.

Отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

▫️ Подразделениями группировки войск «Восток» заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака формирований 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 155-мм гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
 
▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блакитное, Ольговка и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28492 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/45840
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