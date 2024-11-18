Сказание о русской земле. О творчестве композитора Юрия Шапорина (1968)
Выдающемуся русскому композитору Юрию Шапорину посвящается этот фильм. Его творческая индивидуальность – это удивительное слияние музыкального и поэтического образов, которые он тонко ощущал. Шапорин великолепно знал и чувствовал русскую поэзию. Почти в каждом сочинении композитора проходит наиболее важная для него тема: любовь к Родине, ее славное прошлое, образ русского воинства, героика наших дней.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1968
Автор сценария – Анисим Гиммерверт
Режиссер – Константин Бромберг
Оператор – Анатолий Солоха
Оператор – Александр Шапорин
#гостелерадиофонд #ЮрийШапорин
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